Skriveno tržište rada: Pronađite visoko plaćene poslove prije nego što se pojave u oglasima

Može biti obeshrabrujuće kada pronađete savršen posao na LinkedInu, objavljen prije 12 sati, s više od 200 prijavljenih. Čak i tada imate osjećaj da gubite priliku koju ste čekali, iako utrka praktično još nije ni počela.

Iako je konkurencija za posao žestoka čim se oglas pojavi na internetu, postoje načini da se privuče pažnja menadžera za zapošljavanje čak i prije nego što pozicija postane javna. Između 70% i 80% poslovnih prilika postoji kao neoglašene pozicije. Ovo “skriveno tržište rada ” nije tajni klub, već prozor mogućnosti. Javlja se sedmicama ili mjesecima prije nego što HR uopće odobri opis posla.

Pronalaženje posla je više stvar strategije nego sreće. Evo tri koraka za pronalaženje i dobijanje takvih dobro plaćenih poslova prije svih ostalih.

Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

Praćenje investicija

Najpouzdaniji signal da se kompanija priprema za masovno zapošljavanje je uspješno prikupljanje kapitala. Kada startup ili kompanija u fazi rasta prikupi investicije, investitori očekuju jednu stvar: agresivan rast. A rast zahtijeva zapošljavanje.

Da biste pravilno pratili investicije, nemojte čekati oglase za posao. Umjesto toga, aktivno pratite najave investicija na stranicama s vijestima iz industrije. Postavite Google Alert za fraze poput „finansiranje [vaša industrija]“ ili „finansiranje [ciljna kompanija]“.

Kada vidite da je kompanija u vašoj oblasti osigurala veliku investiciju, to je signal za djelovanje. Pronađite lidera u sektoru kojem se želite pridružiti (npr. direktora marketinga ili direktora prodaje) na LinkedInu. Zatim pošaljite proaktivnu poruku, na primjer:

“Zdravo [ime], čestitam na uspješno zaključenoj investiciji! Kako proširujete svoj [marketinški] tim, vjerujem da bi moje iskustvo u [vaša specifična vještina] moglo značajno doprinijeti vašim novim ciljevima rasta.”

Na ovaj način se pozicionirate kao napredni strateški partner, a ne samo kao još jedan kandidat za posao.

Identifikujte ključne riječi na LinkedInu

Prije nego što se opis posla formalno definiše, lideri često “razmišljaju naglas” na LinkedInu i time predviđaju buduće potrebe za zapošljavanjem. Te objave su pravi rudnik informacija – ako znate šta da tražite.

Koristite LinkedIn pretragu i filtrirajte rezultate po “Objavama”. Tražite specifične, unaprijed usmjerene fraze koje ukazuju na planirano zapošljavanje. Nemojte se oslanjati samo na praćenje ljudi. Aktivno tražite “ključne riječi za proširenje” kao što su:

“Proširujem svoj tim”

“nova radna mjesta za 2026.”

“uskoro tražimo [poziciju]”

“Veliki ciljevi”

Kada pronađete objavu lidera kompanije koja vas zanima, ostavite smislen komentar. Još bolje, pošaljite direktnu poruku u kojoj ćete navesti njihovu objavu. Na taj način pokazujete da ne samo da tražite posao, već i da razumijete njihovu viziju.

Pixabay

“Obrnuta” potraga za poslom

Ovo je najmoćniji potez. Umjesto traženja oglasa za posao, tražite novozaposlene lidere. Novi potpredsjednik ili direktor gotovo uvijek ima zadatak da izgradi ili reorganizuje tim u prvih šest do devet mjeseci. Imaju svjež budžet i hitnu potrebu za talentima.

Koristite napredne filtere na LinkedInu. Potražite višu poziciju za koju biste bili dobar izbor (npr. “Direktor prodaje” ili “Direktor marketinga sadržaja”). Zatim filtrirajte rezultate na ljude koji su započeli novu poziciju u “proteklom mjesecu” ili “posljednja tri mjeseca”.

Obratite se tim novim liderima s čestitkom i porukom usmjerenom prema budućnosti. Oni aktivno grade svoj “A-tim”, a vi imate sjajnu priliku da budete dio toga. Poruka bi mogla izgledati ovako:

“Zdravo [ime], čestitam ti na novoj ulozi direktora marketinga u [kompanija]! Volio bih da se povežem s tobom dok definiraš svoju strategiju za ovu godinu. Moje iskustvo je u [tvoja specifična vještina] i strastveno želim pomagati novim liderima da postignu svoje prve velike rezultate.”

Ovo je jedna od najefikasnijih nekonvencionalnih taktika umrežavanja koju možete koristiti. Dolazite baš u trenutku kada im je talenat najpotrebniji.

Da ponovimo: najpoželjnije poslove ne dobijate najbržim klikom na “Prijavi se”. Dobijate ih tako što ste strateški najusmjereniji. Kada prebacite fokus sa reaktivnog traženja posla na proaktivno prikupljanje informacija, prestajete se takmičiti s masom. Počinjete stvarati prilike za koje drugi još ne znaju da postoje.

Shaw Dewan, saradnik Forbesa

Please enable JavaScript

