Obustava proizvodnje čelika od srijede – zenička Željezara saopćila šta će se desiti sa radnim mjestima

Obustava integralne proizvodnje čelika, započet će u srijedu (22. aprila), gašenjem pogona aglomeracije i visoke peći, dok će narednog dana biti obustavljen i rad čeličane, saopćeno je iz Nove Željezare Zenica.

Integralna proizvodnja čelika bit će okončana, naveli su u skladu s unaprijed pripremljenim termin – planom, uz maksimalne mjere zaštite zaposlenika, imovine i okoliša.

Šest mjeseci od zahtjeva za zaštitu domaće proizvodnje

“Uprava podsjeća da se zahtjev za zaštitu domaće proizvodnje čelika vodi već šest mjeseci, uz učešće i pozitivna mišljenja nadležnih institucija sa svih nivoa vlasti. Uprkos tome, Vijeće ministara BiH je u martu u dva navrata odbilo predloženu uredbu, dok su nakon toga izostale bilo kakve konkretne reakcije ili odgovori na upućene inicijative i pozive. S obzirom na izraženu nekonkurentnost na tržištu, kompanija više ne može ulaziti u dodatne finansijske gubitke, te Uprava zaključuje da je nastavak integralne proizvodnje neodrživ i da je njeno gašenje postalo neminovno”, navodi se u saopćenju zeničke Željezare.

Istovremeno naglašavaju kako se fabrika ne zatvara, te da će kompanija u narednom periodu raditi na osiguranju novog modela poslovanja, uz očuvanje radnih mjesta u skladu sa finansijskom situacijom i zakonskim ograničenjima. Slijedom toga, navode, doći će do reorganizacije i mogućeg smanjenja broja zaposlenih, što se odnosi kako na direktno zaposlene, tako i na indirektno zaposlene.

Vlada FBiH ima osam posto udjela

Podsjećamo, kako je Forbes BiH ranije pisao ArcelorMittalova prodaja Željezare u Zenici i Rudnika željezne rude u Prijedoru, firmi H&P Zvornik, koja posluje u okviru bh. Pavgord grupe, bila je jedna od najvećih akvizicija u BiH u 2025. godini. Zenička željezara je dobila nove vlasnike, ali i novo ime, te je počela poslovati kao Nova Željezara Zenica. Sa velikim optimizmom najavljeni su planovi za njenu modernizaciju, upošljavanje novog radnog kadra, proširenje proizvodnje, zelenu metalurgiju…, ali, nakon nešto manje od mjesec, nova uprava je podnijela zahtjev za stečaj firme nadležnom općinskom sudu.

Vlada FBiH posjeduje osam posto vlasničkog udjela u ovom preduzeću. Problemi preduzeća su višeslojni, od naslijeđenih industrijskih problema, gdje je dug preuzete firme, kako je prvi čovjek željezare, Ahmed Hamzić ranije pojasnio za Forbes BiH 317 miliona maraka, zatim skupi energenti i rast troškova, jeftin uvoz čelika bez zaštite domaće proizvodnje…

Obustavom integralne proizvodnje nije potpuni kraj, ali je najveći udarac na zeničku željezaru do sada. Da bi ostala istinska čeličana, a ne tek prerađivač ili logistički pogon, očito je da će njena sudbina dosta zavisiti od brzine i odlučnosti institucija.