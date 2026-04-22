Šta očekuje Johna Ternusa na čelu Applea 

Kada John Ternus preuzme kormilo Applea u septembru ove godine, ne samo da će preuzeti jednu od najpoželjnijih pozicija u svijetu biznisa, već će naslijediti i kompleksne izazove svog prethodnika, Tima Cooka. Cookov utjecaj na rast kompanije je neporeciv. Za vrijeme njegovog mandata dionice su porasle za skoro 2.000%, a Apple je u oktobru dosegao tržišnu vrijednost od četiri biliona dolara. Ipak, Ternus dolazi u trenutku kada se kompanija suočava sa sporijim procesom inoviranja i pritiskom da definiše svoju ulogu u eri umjetne inteligencije (AI).

Za razliku od Cooka, koji je bio stručnjak za operacije i lance snabdijevanja, Ternus je “čovjek od proizvoda” sa diplomom mašinskog inženjera i 25-godišnjim iskustvom u pravljenju hardvera. On će morati da dokaže da Apple još uvijek može lansirati hit proizvode i održati profitabilnost postojeće linije proizvoda poput iPhona, Maca i iPada.

Izazovi umjetne inteligencije i odliv talenata

Najveći pritisak na Ternusa bit će vraćanje Applea u utrku za umjetnu inteligenciju. Apple je nespremno dočekao AI revoluciju što je rezultiralo odgađanjem unaprijeđene verzije Siri i partnerstvom sa Googleovim Geminijem, što mnogi vide kao priznanje da interni modeli nisu bili dovoljni. Dok su Microsoft i Google ulagali milijarde, Apple je bio oprezniji. Zbog toga će Ternus morati pokazati odlučnost kako bi Apple Intelligence postao konkurentan ekosistem.

Pored tehnološkog zaostatka, Ternus se suočava i sa “ratom za talente”. Tokom protekle godine, nekoliko ključnih istraživača prešlo je u rivalske kompanije poput Mete, dok je legendarni dizajner Jony Ive sada angažovan u OpenAI-u na razvoju novih AI uređaja. Kako bi zadržao inovativni duh, Ternus će možda morati preispitati Appleovu tradicionalnu odbojnost prema velikim akvizicijama, što je već nagoviješteno kupovinom izraelskog startupa Q.ai.

Diplomatija i potraga za novim revolucionarnim proizvodom

Na diplomatskom planu, Ternus nasljeđuje Cookovu sposobnost balansiranja u odnosima sa Kinom i SAD-om. Cook je bio ključan u navigaciji kroz tarife i održavanju odnosa sa Donaldom Trumpom, što je omogućilo Appleu da nesmetano posluje uprkos trgovinskim tenzijama. Ternus će morati naučiti biti “10% političar” dok kompanija nastavlja seliti proizvodnju u Indiju i Vijetnam – proces koji je već doveo do toga da se svi modeli iPhonea 17 proizvode u Indiji.

Konačno, najveći test za novog izvršnog direktora biće evolucija hardvera. Dok su Apple Watch i AirPods bili uspješni, Vision Pro sa cijenom od 3.500 dolara nije postigao ni sličan uspjeh. Očekivanja su velika za najavljeni preklopni iPhone, koji bi mogao biti simbol početka Ternusove ere i dokaz da Apple pod novim vodstvom ponovo razmišlja izvan okvira. Uz Cooka kao predsjednika upravnog odbora, Ternus će imati mentora, ali od 1. septembra sva odgovornost za budućnost tehnološkog giganta pada isključivo na njegova ramena.