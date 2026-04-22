Prodavci oglašavaju automobile koje nemaju ili ne možete da kupite: Kako to rade

To je stari trik, a dileri su stručnjaci u tome. Kupac automobila vidi vozilo na internetu po odličnoj cijeni, klikne, nazove ili ode u salon. A onda sazna da je automobil već prodat, da zapravo nikada nije bio dostupan pod tim uslovima ili da se do trenutka potpisivanja papira “transformisao” u potpuno drugačiju ponudu. Bez obzira na razlog, rezultat je frustracija.

Američka Federalna trgovinska komisija (FTC) želi stati na kraj ovoj praksi.

Prošlog mjeseca, Federalna trgovinska komisija (FTC) poslala je upozorenja na adrese 97 grupacija auto-dilera širom zemlje. Zatražio je od njih da preispitaju svoje prakse oglašavanja i određivanja cijena. Među zabrinutostima agencije bila je i jedna vrlo jednostavna, koju svaki kupac automobila odmah razumije. Dileri ne bi trebali reklamirati vozila koja nisu dostupna ili uopće ne postoje.

Komisija je također upozorila na oglašavanje cijena koje ne uključuju obavezne troškove, promoviranje popusta koji nisu dostupni svima i forsiranje ponuda koje zavise od finansiranja ili dodataka koji nisu unaprijed jasno prikazani. Sve to na kraju dovodi do skupljeg automobila, drugačijeg paketa opreme, drugačije strukture plaćanja ili gomile dodatnih troškova.

fotog / Tetra Images / Profimedia

Nejasan rok

FTC se trenutno fokusira i na trgovce koji ne uklanjaju oglase dovoljno brzo nakon prodaje vozila. Agencija nije precizirala tačan rok u kojem se to mora učiniti.

U osnovi, ako prodavač drži oglas za već prodat automobil dovoljno dugo da privuče kupce, regulatori bi to mogli smatrati obmanjujućim .

Međutim, bilo je i otpora.

Šire pravilo FTC-a poznato kao “CARS pravilo”, uvedeno za vrijeme administracije Joea Bidena kako bi se suzbile takve prakse i skriveni troškovi, poništio je Apelacioni sud Petog okruga u januaru 2025. godine “iz proceduralnih razloga”. FTC je potom formalno povukao pravilo u februaru 2026. godine. Međutim, to ne znači loše vijesti. FTC kaže da bi se čak i bez tog pravila trgovci i dalje mogli suočiti s posljedicama zbog obmanjujućeg oglašavanja.

Nagodba od milion dolara

Nedavno su Federalna trgovinska komisija (FTC) i državni tužilac Marylanda objavili nagodbu s Lindsay Automotive Group, tvrdeći da je kompanija oglašavala lažno niske cijene. Zatim je kupcima naplaćivala obavezne naknade i neželjene dodatke koji su ukupnoj cijeni dodali hiljade dolara. Prema FTC-u, potrošači kojima je naplaćeno više od 75 miliona dolara između aprila 2020. i decembra 2025. mogli bi imati pravo na povrat novca. Kompanija će također platiti kaznu od 3,1 milion dolara državi Maryland.

Ako kupujete novi automobil, informacija je ključna za dobijanje najbolje moguće ponude. Odvojite vrijeme da provjerite da li ta odlična online ponuda uopšte postoji. Jer možda i ne postoji. Poruka prodavcima je jasna: uklonite oglas ako to nije slučaj ili platite cijenu – doslovno.

Josh Max, saradnik Forbesa

Please enable JavaScript

