Zašto je Trump produžio primirje s Iranom

Prema izvještavanju CNN, američki predsjednik Donald Trump odlučio je produžiti primirje s Iranom u trenutku kada su pregovori zapali u ozbiljan zastoj, a komunikacija s Teheranom gotovo potpuno utihnula.

U utorak poslijepodne, Trump je u Bijeloj kući okupio svoj tim za nacionalnu sigurnost kako bi donio ključnu odluku o narednim koracima prema Iranu. Kako se rok primirja približavao kraju, administracija se suočila s problemom, izostankom odgovora iranske strane na američki prijedlog okvirnog sporazuma.

Sjedinjene Američke Države su prethodno poslale listu ključnih tačaka koje su željele da Iran prihvati prije nastavka pregovora, ali su dani prolazili bez ikakve reakcije. To je izazvalo sumnje u to koliko bi planirani razgovori u Pakistanu mogli biti uspješni.

Na sastanku su, uz Trumpa, učestvovali potpredsjednik JD Vance, državni sekretar Marco Rubio, ministar odbrane Pete Hegseth, kao i drugi visoki zvaničnici. Uprkos naporima da se preko pakistanskih posrednika dobije makar minimalan odgovor iz Teherana, to se nije dogodilo.

Prema američkim zvaničnicima, jedan od ključnih razloga za šutnju Irana leži u unutrašnjim podjelama unutar iranskog rukovodstva. Postoji procjena da ne postoji jedinstven stav o pregovorima, posebno o pitanjima obogaćivanja uranija i postojećim zalihama, što predstavlja glavnu prepreku u mirovnim razgovorima.

Dodatnu komplikaciju predstavlja nejasna uloga vrhovnog vođe Mojtaba Khamenei, za kojeg se vjeruje da ne daje precizne smjernice svojim saradnicima, što dovodi do konfuzije unutar sistema, tvrdi CNN.

Uprkos svemu, Trump je umjesto nastavka vojnih udara odlučio produžiti primirje na dodatni period, bez precizno definisanog krajnjeg roka. Time je, barem teoretski, Iranu ostavljeno više vremena da usaglasi jedinstvenu pregovaračku poziciju.

Ipak, prepreke ostaju značajne. Iran zahtijeva ukidanje američke blokade u Hormuškom moreuzu prije nastavka pregovora, što Trump odbija. Istovremeno, američki predsjednik želi izbjeći novi vojni sukob, ali i postići sporazum koji bi bio povoljniji od nuklearnog dogovora iz Obamine ere.

Unutar administracije postoji zabrinutost da bi produženje primirja moglo omogućiti Iranu da odugovlači pregovore i kupi vrijeme, dok se ključna pitanja i dalje ne rješavaju, uključujući budućnost nuklearnog programa i ukidanje sankcija.

Iako postoji mogućnost da se pregovori uskoro nastave, njihov ishod ostaje neizvjestan. Trump, međutim, i dalje javno izražava optimizam, uvjeren da će uspjeti postići, kako tvrdi, izuzetno povoljan sporazum za Sjedinjene Američke Države.

S druge strane, iranski analitičari tvrde da su SAD produžile primirje kako bi se vojne snage pripremile za novi iznenadni udar na Iran koji za cilj ima potpuno uništenje kritične infrastrukture sa ozbiljnim posljedicama po cijeli region Bliskog istoka.

