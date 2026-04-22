Grenland je zahvaljujući priči o preotimanju postao najneočekivanije hit-odredište u turizmu

Grenland nikada nije bio zamišljen kao masovna turistička destinacija. Udaljen i teško dostupan, dugo je bio rezervisan za putnike na ekspedicionim kruzerima i arktičke stručnjake.

U 2026. godini to počinje da se mijenja. Talas globalne pažnje, u kombinaciji sa novom infrastrukturom i rastućom potražnjom za krstarenjima, gura Grenland pravo u centar pažnje.

Umjesto da ostane samo avanturistička destinacija, postaje jedno od najviše pominjanih odredišta u turističkoj industriji.

Grenland – destinacija pokrenuta naslovima

Za razliku od Islanda ili Norveške, Grenland nije godinama gradio globalni turistički brend. Umjesto toga, našao se u središtu međunarodne pažnje iz političkih razloga.

Obnovljene rasprave o strateškom značaju Grenlanda ponovo su ga gurnule u svjetske medije. Ta vidljivost se sada pretvara u nešto konkretnije – radoznalost.

Turistički radnici bilježe primijetan porast upita koji su direktno povezani sa tom medijskom izloženošću. Grenland više nije apstraktna tačka na mapi. To je destinacija koju ljudi aktivno istražuju i razmatraju.

Takva vrsta pažnje je rijetka. Većina destinacija raste kroz marketinške kampanje ili širenje avio-povezanosti.

Uspon Grenlanda je, barem djelimično, bio podstaknut globalnim ciklusom vijesti i načinom na koji se o zemlji sve više govori u međunarodnim medijima.

Kruzeri su već tu

Iako je šira javna svijest relativno nova, industrija krstarenja već godinama priprema teren za ovaj trenutak.

Operateri ekspedicionih krstarenja, poput HX Expeditions, već dugo uključuju Grenland u svoje arktičke itinerere, nudeći pristup udaljenim fjordovima, glečerima i malim naseljima do kojih je na druge načine teško doći. Danas, ti isti planovi putovanja privlače širu publiku.

Kompanija je nedavno prijavila nagli rast rezervacija za Grenland među putnicima iz Sjeverne Amerike – čak 129% više u odnosu na prethodnu godinu.

Istovremeno, luksuzne kruzerske linije poput Explora Journeys uključuju Grenland u šira putovanja po Sjevernoj Evropi, čime se ova destinacija sve više uvodi u mejnstrim krstarenja.

Krstarenje ostaje najlakši način da se Grenland doživi. Infrastruktura na kopnu je ograničena, razdaljine su ogromne, a mnogi od najspektakularnijih pejzaža dostupni su isključivo sa mora.

To kruzerskim kompanijama daje jedinstvenu ulogu – one ne samo da odgovaraju na potražnju, već i oblikuju način na koji se Grenland doživljava.

Paradoks rastuće potražnje

Ono što uspon Grenlanda čini posebno zanimljivim jeste tajming. Geopolitička neizvjesnost bi u većini slučajeva trebalo da odvraća putovanja, ali ovdje ima suprotan efekat.

Neki putnici i dalje ostaju oprezni, dok su drugi radoznaliji nego ikada.

Za mnoge, privlačnost ledenih bregova, arktičkog životinjskog svijeta i potpuno udaljenih pejzaža nadjačava eventualne zabrinutosti oko političkih dešavanja.

Ta napetost stvara paradoks. Grenland privlači pažnju ne uprkos globalnoj neizvjesnosti, već djelimično zbog nje.

Nastaje novi gateway ka Arktiku

Otvaranje i proširenje novih aerodroma, posebno u Nuku i drugim ključnim tačkama, mijenja način na koji se uopšte dolazi na ostrvo.

Put do Grenlanda više nije lanac komplikovanih presijedanja kao ranije, već postaje sve direktniji i organizovaniji, što ga postepeno uključuje u globalne turističke tokove.

Istovremeno, iako infrastruktura i dalje ima ograničenja, trend je jasan: bolja dostupnost, više letova i veća logistička stabilnost otvaraju prostor za rast koji ranije nije bio moguć.

U tom smislu, Grenland više nije samo „udaljena ideja“ na mapi, već destinacija koja se aktivno povezuje sa ostatkom svijeta – i to doslovno, kroz infrastrukturu koja tek počinje da mijenja pravila igre.

Otvaranje novog međunarodnog aerodroma u Nuku predstavlja prekretnicu za dostupnost Grenlanda. Projektovan da primi veće avione i veći broj putnika, aerodrom bi trebalo da promijeni način na koji posjetioci dolaze na ostrvo.

Već se najavljuju nove i proširene avio-linije. Aviokompanije jačaju veze između Grenlanda, Islanda i kontinentalne Evrope, dok bolja povezanost sve više olakšava put i putnicima iz Sjeverne Amerike, koji sada mogu da stignu do Arktika bez komplikovanih višestrukih presjedanja.

Decenijama je sam dolazak do Grenlanda bio dio izazova. Sada ta prepreka počinje da nestaje.

Efekat „posljednje granice“

Grenland se uklapa u širi pomak u ponašanju putnika.

Nakon godina rasta popularnosti destinacija poput Islanda i norveških fjordova, turistički savjetnici iz Virtuosa primjećuju da sve više putnika traži mjesta koja su još manje posjećena i „van radara“.

Grenland to nudi na način na koji to malo koje mjesto može. Nema prepunih vidikovaca ni gužvi na kruzerskim terminalima. Umjesto toga, posjetioci nailaze na tiha naselja i pejzaže koji djeluju gotovo netaknuto.

U mnogo čemu, to je sljedeći korak za iskusne putnike – udaljeniji od Islanda, ali pristupačniji od Antarktika.

Sve to otvara ključno pitanje: koliko će ovaj trenutak trajati? Grenland aktivno razvija svoju turističku industriju, ali uz snažan fokus na održivost i kontrolisan rast. Očekuje se postepen razvoj, a ne eksplozivna ekspanzija.

Za sada, to stvara rijetku priliku: Grenland više nije neprimijetan, ali još nije preplavljen turistima.

David Nikel, saradnika Forbesa

How Greenland Became One Of Travel’s Most Unexpected Hot Destinations

