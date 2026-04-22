Forbes Magazin: Pravna borba BiH oko Trgovske gore, šta slijedi pred Espoo komitetom u Ženevi (VIDEO)

U novom izdanju Forbes Magazina otvaramo važno regionalno pitanje – planove Hrvatske za izgradnju centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori i njihove posljedice po područje uz rijeku Unu. Iako projekat još nije realizovan, njegove posljedice, posebno u ekonomiji i poljoprivredi, već su vidljive.

Da je ovaj slučaj davno prestao biti samo bilateralno pitanje BiH i Hrvatske, potvrđuje i gost Forbes Magazina Borislav Bojić, koordinator ekspertskog i pravnog tima BiH koji ističe da je riječ o političkoj odluci donesenoj bez ključnih procedura i bez studije uticaja na životnu sredinu, te pojašnjava koji se pravni koraci već vode, kao i kakva su očekivanja od predstojećeg sastanka pravnih timova obje zemlje u maju pred ESPOO komitetom u Ženevi.

U emisiji saznajte i da li kultni baguette gubi bitku sa modernim životom. Iako je francuski baguette 2022. godine trijumfalno uvršten na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine, ovaj simbol nacionalnog ponosa suočava se s tihom egzistencijalnom krizom. Dok je predsjednik Emmanuel Macron slavio “250 grama magije i savršenstva”, prateći to kultnim fotografijama koje slave francusku tradiciju, statistika otkriva surovu realnost: Francuzi jedu dramatično manje hljeba nego ikada prije. Taj zdravi način života dovodi u pitanje opstanak viševjekovne navike na domaćim trpezama.

O tome kako kriza pogađa ekonomiju, MMF donosi tri moguća scenarija za 2026. godinu.