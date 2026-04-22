Cijene nafte skočile nakon napada na brodove u Hormuškom moreuzu

Cijene nafte porasle su u srijedu, pri čemu je Brent premašio 100 dolara po barelu, brišući ranije gubitke nakon izvještaja o napadima vatrenim oružjem na najmanje tri kontejnerska broda u Hormuškom moreuzu.

Terminski ugovori za Brent porasli su za 1,59 dolara, odnosno 1,6 posto, na 100,07 dolara po barelu u 08:42 GMT. Terminski ugovori za West Texas Intermediate porasli su za 1,51 dolar, odnosno 1,7 posto, na 91,18 dolara. Oba referentna ugovora porasla su oko 3 posto u utorak.

Najmanje tri kontejnerska broda pogođena su vatrom u Hormuškom moreuzu u srijedu, prema izvorima iz pomorske sigurnosti i britanskoj službi za pomorsku trgovinu.

Iran je uveo ograničenja za brodove koji koriste moreuz, najprije kao odgovor na američko izraelsko bombardovanje zemlje, a zatim kao reakciju na američku blokadu iranskih luka.

Ranije je američki predsjednik Donald Trump izjavio da će na neodređeno vrijeme produžiti primirje s Iranom, svega nekoliko sati prije njegovog isteka, kako bi se omogućio nastavak pregovora s ciljem okončanja rata koji je odnio hiljade života i uzdrmao globalnu ekonomiju, javlja Reuters.

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Ova najava djelovala je jednostrano, a nije odmah bilo jasno da li će Iran ili američki saveznik Izrael pristati na produženje primirja koje je započelo prije dvije sedmice.

Nije bilo neposrednih komentara najviših iranskih zvaničnika o Trumpovoj odluci o produženju primirja.

Hormuški moreuz, sve do početka rata s Iranom krajem februara, bio je ruta za oko 20 posto globalne opskrbe naftom i ukapljenim prirodnim gasom.

U Evropi je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da je naftovod Družba, kojim se transportuje ruska nafta, spreman za nastavak rada. Ipak, tri izvora iz industrije navode da Rusija planira obustaviti izvoz nafte iz Kazahstana u Njemačku putem naftovoda Družba počevši od 1. maja.

Kasnije u srijedu, američka Uprava za energetske informacije objavit će podatke o zalihama. Zalihe sirove nafte smanjene su za 4,5 miliona barela prošle sedmice, dok su zalihe benzina i derivata također opale, navode tržišni izvori, pozivajući se na podatke Američkog instituta za naftu.

Analitičari procjenjuju smanjenje zaliha sirove nafte za 1,2 miliona barela za sedmicu koja je završila 17. aprila.

Ako Uprava za energetske informacije potvrdi pad zaliha, a sedmični izvoz sirove nafte i rafiniranih proizvoda iz Sjedinjenih Američkih Država ostane snažan, to će se smatrati potvrdom da potrošači u Evropi i na Dalekom istoku ubrzano nastoje osigurati zalihe nafte gdje god, kada god i kako god mogu, naveli su analitičari PVM-a.

Please enable JavaScript

