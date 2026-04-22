Nakon vojnih ciljeva, oni su sljedeći na meti: Ko kontroliše podatke, kontroliše rat – nova realnost AI ere

Procvat umjetne inteligencije stvorio je ogroman tržišni apetit za kompjuterskom snagom, grafičkim procesorima, mrežnom opremom i velikim data centrima koji sve to pokreću. Istovremeno je ojačao i manje vidljiv, ali sve važniji sektor, zaštitu tih postrojenja i najvrednijih čipova od prijetnji.

Uz rastuće protivljenje data centrima u Sjedinjenim Američkim Državama, rat u Iranu pretvorio je pitanje sigurnosti u ključnu budžetsku stavku. Data centri danas se smatraju sekundarnim metama, odmah nakon očiglednih vojnih objekata. Ova promjena je značajna jer savremeni AI data centri nisu samo skupi, već predstavljaju i stratešku infrastrukturu u ratnim uslovima. Napad na njih može poremetiti komunikacije, logistiku, platne sisteme pa čak i vojno planiranje.

Stručnjaci za sigurnost data centara ističu da ova realnost povećava potražnju za naprednijim zaštitnim mjerama, posebno sistemima za odbranu od dronova, kako na Bliskom istoku tako i globalno. Kapaciteti data centara u toj regiji ubrzano rastu, što dodatno povećava potrebu za zaštitom.

Početkom marta napadi dronovima oštetili su data centre kompanije Amazon Web Services u Bahreinu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, uzrokujući ozbiljne i skupe prekide u radu. Više od mjesec dana kasnije, određene usluge su i dalje bile poremećene. Kompanija je korisnicima refundirala troškove za mart, što ju je koštalo oko 150 miliona dolara. Iako data centri obično imaju široke osiguravajuće police, one gotovo uvijek isključuju štetu nastalu usljed ratnih sukoba.

Prijetnja ne dolazi samo od eksplozivnih dronova, već i od tzv. lebdećih dronova koji izviđaju bežične mreže i mapiraju strukturu objekata u potrazi za slabim tačkama. Kada američke tehnološke kompanije grade ovako vrijedne i koncentrisane resurse, oni postaju primamljive mete u ratu, a posljedice napada mogu se proširiti daleko izvan same lokacije.

Početkom aprila Iranska revolucionarna garda objavila je listu meta koja uključuje objekte kompanija poput Microsoft, Oracle i Amazon, te je implicitno zaprijetila projektu Stargate UAE, velikom zajedničkom ulaganju vrijednom više od 30 milijardi dolara u kojem učestvuju i OpenAI i SoftBank.

Izvršni direktor AWS-a istakao je da industrija ponovo razmatra sigurnost cloud sistema kako globalni sukobi eskaliraju. Dug period relativnog mira među državama je završen, a napetosti rastu.

Odgovor industrije je jasan, veća fizička sigurnost, više alata za detekciju, odvraćanje i, gdje je dozvoljeno, neutralizaciju dronova. Što je veća koncentracija računalne snage na jednom mjestu, posebno u blizini konfliktnih zona ili u sredinama gdje lokalno stanovništvo izražava zabrinutost zbog opterećenja elektroenergetske mreže, to su veći troškovi zaštite i održavanja.

Sigurnost sada može činiti i do pet posto ukupnih troškova izgradnje data centra. Čak i manji objekti troše između pet i dvadeset miliona dolara na ograde, kontrolne punktove i barijere za vozila. Sistemi za odbranu od dronova dodatno povećavaju troškove, koji se kreću od nekoliko stotina hiljada do nekoliko miliona dolara, u zavisnosti od veličine i značaja objekta.

Kompanije koje se bave sigurnosnim rješenjima bilježe snažan rast. Među njima su i etablirani igrači poput Honeywell, kao i nove firme specijalizirane za zaštitu infrastrukture. Potražnja je toliko velika da neki pružaoci usluga ne mogu pratiti tempo.

Tradicionalno je sigurnost data centara bila fokusirana na prijetnje sa zemlje, ali se to brzo mijenja. Rat na Bliskom istoku i napadi na AWS objekte usmjerili su pažnju prema nebu. Investitori i kompanije sve više ulažu u sisteme za presretanje zračnih prijetnji.

Kompanije specijalizirane za borbu protiv dronova, poput Dedrone, DroneShield i Sentrycs, nalaze se u posebno povoljnoj poziciji za rast. Njihove tehnologije postaju standardna stavka u budžetima, slično kao što je to ranije postao softver za cyber sigurnost.

Iako postoji zabrinutost da bi produženi sukobi mogli odvratiti velike tehnološke kompanije od ulaganja u regiju, zasad nema značajnih znakova povlačenja projekata. Međutim, svijest o rizicima je znatno porasla.

U regiji se već osjeća promjena načina razmišljanja, fokus se pomjera sa operativne efikasnosti na upravljanje rizicima i odbranu. Ključna pitanja sada su kako zaštititi infrastrukturu, kako osigurati rezervne planove i kako pratiti sve potencijalne prijetnje.

Utrka u razvoju umjetne inteligencije tako ulazi u novu fazu, gdje pobjednici neće biti samo oni s najjačim modelima, već i oni koji mogu najbolje zaštititi infrastrukturu koja ih pokreće.

Phoebe Liu, novinarka Forbesa

