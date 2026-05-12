Tajni ratni savez UAE-a, Izraela i SAD-a gura Zaljev u ekonomski haos

Ujedinjeni Arapski Emirati tajno su učestvovali u vojnim udarima na Iran zajedno sa Izraelom i Sjedinjenim Američkim Državama, otkriva izvještaj lista The Wall Street Journala, čime je dodatno potvrđeno produbljivanje vojnog saveza koji je region doveo na ivicu potpune destabilizacije.

Prema navodima izvora upoznatih sa operacijom, emiratske snage početkom aprila izvele su napad na rafineriju na iranskom ostrvu Lavan u Perzijskom zaljevu. Napad nikada nije zvanično priznat od strane Abu Dabija, ali je izazvao veliki požar i višemjesečno onesposobio značajan dio kapaciteta postrojenja.

Operacija je izvedena u trenutku kada je predsjednik Donald Trump javno promovisao prekid vatre nakon petosedmične zračne kampanje protiv Irana.

Teheran je incident okarakterisao kao „neprijateljski napad“ i odgovorio masovnim raketnim i dronskim udarima na UAE i Kuvajt. Od tada je najveći dio iranske vojne moći usmjeren upravo prema Emiratima. Prema izvještajima, Iran je lansirao više od 2.800 projektila i dronova prema UAE, što predstavlja najveći obim napada na bilo koju državu u sukobu, uključujući i Izrael.

Posljedice po ekonomiju Emirata postaju sve ozbiljnije. Vazdušni saobraćaj je ozbiljno poremećen, turistički sektor bilježi velike gubitke, a tržište nekretnina u Dubaiju i Abu Dabiju ulazi u fazu nestabilnosti. Više kompanija već je najavilo otpuštanja i privremena slanja radnika na čekanje zbog ekonomskih udara izazvanih ratom.

Sa berzi u Dubaiju i Abu Dabiju do kraja aprila izbrisano je više od 120 milijardi dolara tržišne vrijednosti, dok je otkazano preko 18.400 letova.

Prema istom izvještaju, Vašington je tiho podržao učešće Emirata u operacijama protiv Irana, što dodatno učvršćuje percepciju da UAE djeluje potpuno usklađeno sa vojnim ciljevima SAD-a i Izraela.

Ovakvo savezništvo pokazuje formiranje nove strateške osovine Izrael, SAD, UAE, za koju kritičari tvrde da ne smiruje sukob nego ga dodatno produžava i militarizuje, piše Middle East Eye.

Ujedinjeni Arapski Emirati danas važe za jednu od najagresivnijih zaljevskih država u odnosu prema Iranu, uz intenzivnu vojnu koordinaciju sa američkim i izraelskim snagama tokom čitavog rata.

Sumnje u direktno učešće Emirata pojavile su se još sredinom marta, nakon što su snimci prikazali neidentifikovani borbeni avion iznad iranske teritorije koji nije odgovarao poznatim izraelskim niti američkim letjelicama.

Istovremeno je Middle East Eye objavio da je Iran navodno oborio kineski dron Wing Loong II u blizini Širaza, što je dodatno podstaklo spekulacije da su zaljevske države poput Saudijske Arabije ili UAE već uključene u direktne ofanzivne operacije protiv Irana.

Teheran je u međuvremenu pokušao produbiti podjele među zaljevskim monarhijama. Prema pisanju The Wall Street Journal, Iran je upozorio Saudijsku Arabiju i Oman da će UAE biti „žestoko gađan“ kao odgovor na izraelsko-američki rat protiv Islamske Republike.

Pukotine među zaljevskim saveznicima već su vidljive. Odnosi između UAE i Saudijske Arabije godinama su opterećeni tenzijama, a dodatno su pogoršani nakon izlaska Emirata iz OPEC-a, što pokazuje da rat protiv Irana ne donosi jedinstvo među arapskim silama nego produbljuje regionalna rivalstva.

