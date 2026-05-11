Panika u Zaljevu: Iran prijeti nebom, arapske zemlje masovno kupuju tursko oružje

Prema pisanju Middle East Eye, zaljevske i arapske države sve intenzivnije kupuju i ulažu u tursku vojnu industriju, dok Sjedinjene Američke Države kasne s isporukama naoružanja, a sigurnosne prijetnje iz Irana rastu.

Rat između SAD-a, Izraela i Irana, koji traje od kraja februara, dodatno je pojačao pritisak na Kuvajt, Ujedinjene Arapske Emirate, Katar i Saudijsku Arabiju. Iako ove države posjeduju snažne sisteme protivzračne odbrane protiv balističkih projektila, suočavaju se s ozbiljnim nedostatkom municije, ali i sa sve većom prijetnjom iranskih dronova dugog dometa, koji su uspjeli uništiti više radarskih sistema u regionu.

Zbog toga su zaljevske zemlje posljednjih mjeseci intenzivirale saradnju s turskom vladom i odbrambenim kompanijama kako bi osigurale moderne sisteme protivzračne odbrane.

Jedan izvor upoznat s razmišljanjima zaljevskih država rekao je za Middle East Eye da su zemlje regiona trenutno u velikoj kupovini vojne opreme, te da postoji interes čak i za sisteme koji su već u upotrebi u regionalnim vojskama. Posebno je naglasio da interes pokazuje i Oman, koji tradicionalno vodi neutralnu politiku.

Velika pažnja bila je usmjerena na međunarodni sajam vojne industrije Saha Expo u Istanbulu, gdje su snažno prisustvo imale upravo zemlje Zaljeva, ali i Irak.

Kuvajtski ministar odbrane Sheikh Abdullah Ali Abdullah Al Sabah potpisao je sporazum o kupovini vojnih sistema od vodećih turskih kompanija, među kojima su Aselsan, Havelsan, proizvođač dronova Baykar, kompanija Otokar i brodogradilište Yonca.

Prema izvorima bliskim kuvajtskoj vladi, Kuvajt je posebno zainteresovan za Baykarove dronove Akinci, koji mogu dugo ostati u zraku i djelovati na velikim visinama, ali i za protivzračne sisteme Hisar, namijenjene odbrani od prijetnji na malim i srednjim visinama.

Kuvajt već ima iskustva s turskim dronovima, jer je još 2023. godine kupio Bayraktar TB2 bespilotne letjelice.

Izvori iz turske vojne industrije navode da su Saudijska Arabija i Katar posebno zainteresovani za sisteme za borbu protiv dronova. Obje države navodno su već potpisale ugovore za nabavku sistema Korkut 100/25 kompanije Aselsan, koji koristi pametnu municiju kalibra 25 milimetara za uništavanje dronova, uključujući FPV i takozvane vezane dronove.

REUTERS/Murad Sezer

Saudijska Arabija navodno želi kupiti i nove laserski navođene sisteme za uništavanje dronova, predstavljene na sajmu u Istanbulu, koji se mogu montirati na manja vojna vozila.

Interes za turske sisteme ne pokazuje samo Zaljev. Irak također pregovara o kupovini protivzračnih sistema iz Turske. Zamjenik načelnika iračke vojske za operacije, general Saad Harbiye, izjavio je za The National da Bagdad završava nabavku 20 sistema protivzračne odbrane, a izvori tvrde da bi se moglo raditi upravo o sistemima Korkut.

Ipak, najveći potencijalni kupci ostaju bogate zaljevske države. Potpredsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata Mansour bin Zayed posjetio je sajam Saha Expo i obišao štandove više turskih kompanija.

Turska i dalje ima izazove kada je riječ o sistemima za presretanje balističkih projektila. Iako Ankara razvija dugometni sistem Siper, stručnjaci procjenjuju da će biti potrebno još četiri do pet godina razvoja kako bi mogao efikasno odgovoriti na takve prijetnje.

Uprkos tome, zaljevske države i dalje pokazuju interes za tursku tehnologiju, jer američki sistemi Patriot i THAAD imaju višegodišnje rokove isporuke.

Jedan izvor iz turske vojne industrije izjavio je da zaljevske zemlje u turskim sistemima vide bolju ponudu, jer ih mogu dobiti u sličnom roku, uz mogućnost lokalne proizvodnje i zajedničkog razvoja tehnologije.

