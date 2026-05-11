Dua Lipa tužila Samsung za 15 miliona dolara zbog neovlaštenog korištenja njenog lika na TV ambalaži

Pop zvijezda Dua Lipa podnijela je tužbu vrijednu 15 miliona dolara protiv Samsung, tvrdeći da je kompanija bez dozvole koristila njen lik na pakovanjima svojih televizora, piše BBC.

Prema tužbi podnesenoj u petak pred Okružnim sudom SAD za Centralni distrikt Kalifornije, Samsung je navodno isticao fotografiju njenog lica na različitim modelima televizora prodavanim širom Sjedinjenih Američkih Država, bez njenog pristanka.

U sudskom podnesku navodi se da je ambalaža kompanije bila osmišljena kako bi “nepropisno profitirala na teško stečenom uspjehu Dua Lipe radi promocije i prodaje Samsung proizvoda”.

Tužba uključuje optužbe za kršenje autorskih prava, povredu zaštitnog znaka, kao i neovlašteno korištenje njenog lika i identiteta.

Prema navodima iz tužbe, fotografija je nastala tokom nastupa pjevačice na festivalu Austin City Limits Festival 2024. godine, a autorska prava nad fotografijom navodno pripadaju upravo Dua Lipi.

Pjevačica je, kako se navodi, prvi put saznala da se njen lik nalazi na Samsung kutijama u junu 2025. godine. U međuvremenu su fanovi na društvenim mrežama počeli dijeliti fotografije ambalaže, nazivajući je “Dua Lipa TV kutija”.

REUTERS

U tužbi su izdvojena i dva komentara sa Instagrama, jedan korisnik je napisao da bi “kupio taj televizor samo zato što je Dua na njemu”, dok je drugi poručio: “Ako želite nešto prodati, samo stavite sliku Dua Lipe na to”.

Pravni tim 30-godišnje pjevačice tvrdi da je Samsung ignorisao “više ponovljenih zahtjeva” da prekine s navodnim kršenjem njenih prava.

Dua Lipa je poznata po brojnim saradnjama sa velikim svjetskim brendovima, među kojima su Puma, Versace i Yves Saint Laurent. Sarađivala je i sa kompanijama Apple, Porsche i Chanel, a nedavno je postala i globalna ambasadorica brenda Nespresso.

Njen posljednji album, Radical Optimism, objavljen je 2024. godine.

