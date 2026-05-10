Francuski nosač “Charles de Gaulle” stigao na Bliski istok, uz američke supernosače u Arapskom moru

Dva američka supernosača, USS Abraham Lincoln i USS George H.W. Bush, trenutno djeluju u Arapskom moru, dok je treći nosač na nuklearni pogon stigao u Crveno more i mogao bi biti raspoređen prema Hormuškom moreuzu.

Riječ je o vodećem brodu francuske mornarice, FS Charles de Gaulle.

Britanski specijalizirani medij Navy Outlook objavio je fotografije prolaska francuske udarne grupe nosača kroz Suecki kanal, potvrđujući dolazak ovog ratnog broda u regiju.

Dolazak francuskog nosača uslijedio je nakon povratka američkog USS Gerald R. Ford iz Mediterana prema pomorskoj bazi Norfolk, čime je završeno njegovo dugo raspoređivanje.

Francuska želi osigurati Hormuški moreuz

Francuski nosač i njegova pratnja raspoređeni su u istočnom Mediteranu početkom marta, nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli zračnu kampanju protiv Irana. Charles de Gaulle potom je prošao kroz Suecki kanal prema Crvenom moru, u okviru najave francuskog predsjednika Emmanuela Macrona da će Francuska pomoći u otvaranju Hormuškog moreuza za međunarodni saobraćaj.

Hormuški moreuz ima ogroman strateški značaj jer kroz njega prolazi gotovo petina svjetske nafte. Zbog nestabilnosti u regiji došlo je do rasta cijena nafte na globalnom tržištu.

Iz Macronovog ureda poručeno je da raspoređivanje nosača predstavlja signal da Francuska nije samo spremna osigurati Hormuški moreuz, već da to može i provesti.

Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo trenutno predvode multinacionalnu misiju čiji je cilj ponovno otvaranje pomorskih ruta na Bliskom istoku. U operaciji učestvuje više od 40 država, a zvaničnici naglašavaju da je riječ o odbrambenoj misiji.

Francusko Ministarstvo odbrane saopćilo je da se raspoređivanje udarne grupe odvija odvojeno od postojećih vojnih operacija u regiji i da predstavlja dio šire sigurnosne politike.

Najveći ratni brod Francuske

Još nije poznato koliko dugo će FS Charles de Gaulle ostati u regiji. Brod je isplovio iz matične luke Toulon u januaru, a njegova dosadašnja raspoređivanja uglavnom su trajala između četiri i pet mjeseci.

Nazvan po generalu i bivšem predsjedniku Francuske Charlesu de Gaulleu, ovaj nosač je najveći ratni brod ikada izgrađen u Francuskoj i najveći vojni brod u zapadnoj Evropi.

U operativnu upotrebu ušao je 2001. godine.

Iako je sa svojih 40.000 tona značajno manji od američkih nosača klase Nimitz, smatra se jednim od najmodernijih nosača aviona izvan američke mornarice.

Pogonjen je s dva nuklearna reaktora K15 i koristi sistem katapultiranja za polijetanje aviona te zaustavni sistem za slijetanje.

Njegovo zračno krilo obično čini više od 40 letjelica, uključujući oko 30 borbenih aviona Dassault Rafale M i dva aviona za rano upozoravanje Grumman E,2C Hawkeye.

Iako je većinu misija obavljao u Sredozemlju i sjevernom Atlantiku, francuski nosač je i ranije djelovao u blizini Bliskog istoka.

Tokom misije Clemenceau 25, započete krajem 2024. godine, Charles de Gaulle bio je raspoređen u Indo,Pacifiku, što je bilo prvo djelovanje francuske udarne grupe nosača u Pacifiku nakon više od 55 godina.

Tokom te misije učestvovao je u velikoj vojnoj vježbi PACIFIC STELLER zajedno s američkom mornaricom i japanskim pomorskim snagama samoobrane. Brod se vratio u Toulon krajem aprila 2025. godine.

Autor: Peter Suciu, saradnik Forbesa

France’s Only Aircraft Carrier Has Arrived In The Middle East

