Umjetna inteligencija još ne preuzima cijele poslove, ali već mijenja tržište rada

Kompanije širom svijeta sve intenzivnije koriste umjetnu inteligenciju za automatizaciju poslovanja, ali stručnjaci upozoravaju da AI za sada uglavnom preuzima pojedine zadatke, a ne kompletna radna mjesta.

Iako raste strah zaposlenih da bi ih tehnologija mogla zamijeniti, analitičari tvrde da je stvarnost složenija. Umjetna inteligencija danas najčešće služi za ubrzavanje određenih dijelova posla, dok ljudski radnici i dalje ostaju ključni za donošenje odluka, kreativno razmišljanje i rješavanje problema.

Prema podacima konsultantske kuće McKinsey & Company, postojeći AI sistemi tehnički mogu automatizirati oko 57 posto radnih aktivnosti, ali se te mogućnosti odnose na manje dijelove različitih poslova, a ne na potpuno ukidanje profesija.

„Vrlo malo poslova danas može biti potpuno automatizirano“, rekao je Alexis Krivkovich iz McKinseyja, objašnjavajući da kompanije sada reorganizuju radna mjesta oko zadataka koje samo ljudi mogu obavljati.

Posebno velike promjene dešavaju se u tehnološkoj industriji. Softverski inženjeri sve češće koriste AI za pisanje koda, testiranje i automatizaciju rutinskih zadataka, ali njihov posao i dalje uključuje planiranje sistema, analizu problema i strateško odlučivanje.

Kompanija Anthropic smatra da će se čak i naziv „softverski inženjer“ uskoro promijeniti, jer posao postaje mnogo širi od samog kodiranja.

Istovremeno, pojedine firme već smanjuju broj zaposlenih zahvaljujući većoj produktivnosti koju donosi umjetna inteligencija. Coinbase i Cloudflare među posljednjima su najavili otpuštanja uz obrazloženje da AI omogućava manjim timovima da obavljaju više posla.

Prema podacima kompanije Challenger, Gray & Christmas, umjetna inteligencija ove godine povezana je s više od 49.000 otkaza u SAD-u.

Finansijsko tehnološka kompanija Block, vlasnik platformi Square i Cash App, otpustila je oko 40 posto zaposlenih uz tvrdnju da AI omogućava veću efikasnost i manje potrebe za velikim timovima.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da trenutna situacija ne znači masovno nestajanje zanimanja, nego transformaciju načina rada.

Microsoftovo istraživanje provedeno među 20.000 zaposlenih u deset zemalja pokazalo je da većina kompanija još nema jasno definisane modele rada u eri umjetne inteligencije, niti znaju koje će vještine biti najvažnije u budućnosti.

U međuvremenu, razvoj AI alata se ubrzava. Anthropic je ove sedmice predstavio nove AI agente namijenjene finansijskom sektoru, sposobne za izradu izvještaja, kreditnih analiza i poslovnih dokumenata.

Stručnjaci vjeruju da će umjetna inteligencija nastaviti postepeno preuzimati administrativne i rutinske zadatke, dok će ljudske vještine poput kreativnosti, procjene i komunikacije postajati sve važnije na tržištu rada.

