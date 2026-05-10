SAD uvodi nove sankcije mreži koja opskrbljuje Iran oružjem i komponentama za dronove

Američko ministarstvo finansija objavilo je u petak sankcije protiv deset pojedinaca i kompanija, uključujući više firmi iz Kine i Hong Konga, koje optužuje za pomaganje iranskim naporima u nabavci oružja i sirovina potrebnih za proizvodnju dronova Shahed i balističkih projektila.

Potez američkog Ministarstva finansija, o kojem je Reuters prvi izvijestio, dolazi svega nekoliko dana prije planiranog putovanja američkog predsjednika Donald Trump u Kinu, gdje bi se trebao sastati s kineskim predsjednikom Xi Jinping, ali i u trenutku kada su napori za okončanje sukoba s Iranom zapali u ćorsokak.

U saopćenju Ministarstva finansija navedeno je da su Sjedinjene Američke Države spremne nastaviti s ekonomskim mjerama protiv iranske vojno industrijske baze kako bi spriječile Teheran da obnovi svoje proizvodne kapacitete, javlja Reuters.

Ministarstvo je također poručilo da će djelovati protiv svih stranih kompanija koje podržavaju, kako navode, ilegalnu iransku trgovinu, uključujući aviokompanije, te da bi mogle biti uvedene i sekundarne sankcije stranim finansijskim institucijama koje pomažu iranskim aktivnostima, među njima i onima povezanim s kineskim nezavisnim rafinerijama nafte, poznatim kao “čajnici”.

Brett Erickson, izvršni direktor kompanije Obsidian Risk Advisors, izjavio je da su ove mjere usmjerene na ograničavanje iranske sposobnosti da ugrožava brodove koji prolaze kroz Hormuški moreuz, kao i regionalne saveznike Sjedinjenih Američkih Država.

Majid Asgaripour/WANA (West Asia press Agency) via REUTERS

Iran je zatvorio Hormuški moreuz, uski pomorski prolaz između Irana i Omana, kroz koji prolazi gotovo petina svjetske trgovine sirovom naftom i ukapljenim prirodnim plinom, nakon što su SAD i Izrael 28. februara izveli napade na veliki broj ciljeva unutar Irana. Plovidba ovim ključnim pravcem gotovo je potpuno zaustavljena od početka sukoba, što je izazvalo nagli rast cijena energenata na svjetskom tržištu.

Prema podacima britanskog Centra za informacijsku otpornost, Iran je jedan od vodećih proizvođača dronova u svijetu i raspolaže industrijskim kapacitetom za proizvodnju oko 10.000 dronova mjesečno.

Erickson smatra da su sankcije i dalje veoma ograničene i precizno usmjerene, što Iranu ostavlja prostor da prilagodi lance nabavke i pronađe nove dobavljače. Dodao je i da američko Ministarstvo finansija za sada ne poduzima mjere protiv kineskih banaka koje održavaju iransku ekonomiju.

Među kompanijama pogođenim sankcijama nalaze se: kineska kompanija Yushita Shanghai International Trade Co Ltd, zbog navodnog posredovanja u nabavci oružja iz Kine za Iran, kompanija Elite Energy FZCO iz Dubaija, zbog transfera miliona dolara hongkonškoj firmi radi pomoći u nabavci, kompanije HK Hesin Industry Co Ltd i Armory Alliance LLC, zbog djelovanja kao posrednici u nabavci, hongkonška kompanija Mustad Ltd, zbog pomoći Iranskoj revolucionarnoj gardi u nabavci oružja, iranska firma Pishgam Electronic Safeh Co, zbog nabavke motora koji se koriste u dronovima, kineska kompanija Hitex Insulation Ningbo Co Ltd, zbog isporuke materijala koji se koriste u proizvodnji balističkih projektila.

