Sukob na Bliskom istoku ubrzava kineski prelazak na električne kamione

Nagli rast cijena dizela izazvan ratom u Iranu mogao bi dodatno ubrzati elektrifikaciju kineske industrije teških kamiona i smanjiti potrošnju goriva u najvećem svjetskom uvozniku nafte, upozoravaju analitičari i proizvođači vozila.

Prodaja teških električnih kamiona u Kini posljednjih godina je prešla put od tržišne niše do gotovo trećine ukupne prodaje novih teških vozila tokom 2025. godine. Ključnu ulogu odigrale su državne subvencije, niži troškovi punjenja i brzo širenje infrastrukture za električna vozila.

Prema podacima platforme CVWorld.cn, prodaja novih kamiona na električni pogon porasla je 45 posto na godišnjem nivou tokom prvih mjeseci godine, dosegnuvši 44.000 jedinica. Električni modeli sada čine više od četvrtine ukupnog tržišta teških kamiona u Kini, dok su prije godinu dana činili manje od 20 posto.

Analitičari smatraju da je rat na Bliskom istoku dodatno promijenio računicu transportnih kompanija. Cijene dizela u Kini porasle su 27 posto od početka sukoba 28. februara, dostigavši najviši nivo u posljednje četiri godine.

“Rat je povećao domaće cijene goriva u Kini, što će neizbježno ubrzati zamjenu tradicionalnih kamiona”, rekao je Min Ji iz kompanije S&P Global Mobility.

Električni kamioni sve jeftiniji za korištenje

Iako teški električni kamioni u Kini koštaju više od 500.000 juana, odnosno oko 73.500 dolara, što je znatno skuplje od dizelskih modela čija cijena prelazi 300.000 juana, državne subvencije značajno smanjuju razliku. Kina je u aprilu produžila program zamjene starih vozila do kraja godine, čime kupci mogu nadoknaditi gotovo polovinu razlike u cijeni.

Konsultantska kuća GL Consulting procjenjuje da su ukupni troškovi električnog kamiona tokom milion pređenih kilometara, uključujući kupovinu, gorivo i održavanje, upola manji od troškova dizelskog vozila pri sadašnjim cijenama goriva.

Elektrifikacija kineskog transportnog sektora već mijenja globalno tržište energije, tvrdi Reuters. Više analitičkih kuća sada očekuje da će potrošnja dizela u Kini padati brže nego što se ranije predviđalo.

Analitička kompanija Rystad Energy procjenjuje da će kineska potrošnja dizela ove godine pasti pet posto.

Kineski proizvođači istovremeno ubrzavaju izlazak na evropsko tržište, navodi Reuters. Prema podacima Međunarodne agencije za energiju, Kina je prošle godine prodala oko 160.000 električnih kamiona, dok je u Evropi prodato nešto manje od 25.000 jedinica.