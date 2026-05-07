Kako kraljevska porodica iz Emirata profitira od EU subvencija

Kraljevska porodica Al Nahyan, koja vlada Ujedinjenim Arapskim Emiratima, dobila je više od 71 milion eura poljoprivrednih subvencija Evropske unije kroz mrežu kompanija koje kontrolišu farme u Rumuniji, Španiji i Italiji, pokazuje međunarodna istraga portala DeSmog.

Kako navodi britanski list The Guardian, istraga, sprovedena u saradnji sa španskim medijem El Diario i rumunskim G4Media, otkrila je da su kompanije povezane s emiraćanskom dinastijom primile desetine miliona eura između 2019. i 2024. godine kroz evropski program poljoprivrednih subvencija CAP, koji godišnje dijeli oko 54 milijarde eura farmerima širom Evropske unije.

Rumunska kompanija Agricost

Najveći dio novca završio je kod rumunske kompanije Agricost, vlasnika najveće farme u Evropskoj uniji koja se prostire na oko 57.000 hektara, što je gotovo pet puta veća površina od Paris. Samo tokom 2024. godine kompanija je dobila 10,5 miliona eura direktnih subvencija.

Porodica Al Nahyan smatra se drugom najbogatijom porodicom na svijetu, s procijenjenim bogatstvom većim od 320 milijardi dolara, uglavnom zahvaljujući ogromnim rezervama nafte u Emiratima.

Evropske subvencije izazvale su kritike aktivista i dijela evropskih političara koji tvrde da sistem nesrazmjerno pogoduje velikim vlasnicima zemljišta i stranim investitorima, dok manji evropski farmeri dobijaju znatno manje iznose.

EK razmatra reformu sistema subvencija

“Apsurdno je da novac evropskih poreskih obveznika završava kod dinastija koje su se obogatile prodajom fosilnih goriva”, izjavio je Thomas Waitz, član Evropskog parlamenta iz austrijske Zelene stranke.

Širenje emiraćanskih ulaganja u evropsku poljoprivredu dio je šire strategije prehrambene sigurnosti UAE-a. Zbog ekstremnih temperatura, nedostatka vode i pustinjskog tla, država uvozi čak 90 posto hrane, pa posljednjih godina agresivno kupuje poljoprivredno zemljište širom Evrope, Afrike i Južne Amerike.

Ključnu ulogu u evropskim akvizicijama ima kompanija Al Dahra, koju je osnovao šeik Hamdan bin Zayed Al Nahyan, brat predsjednika UAE-a Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Evropska komisija trenutno razmatra reformu sistema subvencija za period od 2028. do 2034., uključujući prijedlog ograničenja direktnih isplata na 100.000 eura godišnje po farmeru. Kritičari tvrde da bi promjene pogodile tek mali dio najvećih vlasnika zemljišta koji trenutno kontrolišu značajan dio ukupnog budžeta CAP programa.