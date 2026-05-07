Najveći grad na svijetu tone toliko brzo da se promjene vide iz svemira 

Najveći grad na svijetu, Mexico City, tone tolikom brzinom da je promjena tla sada jasno vidljiva iz svemira, pokazuju novi podaci moćnog radarskog sistema američke svemirske agencije NASA. Snimci otkrivaju da pojedini dijelovi meksičke prijestonice tonu više od 1,2 centimetra mjesečno, što ovaj grad svrstava među najbrže tonuće glavne gradove na svijetu.

Ogromna metropola, jedna od najvećih urbanih zona na planeti, izgrađena je na području nekadašnjeg planinskog jezera i nalazi se iznad drevne vodene akumulacije koja osigurava oko 60 posto pitke vode za oko 22 miliona stanovnika.

Decenijama dugo prekomjerno crpljenje podzemnih voda uzrokovalo je postepeno slijeganje tla iznad akvifera. Stručnjaci upozoravaju da je upravo pretjerano iskorištavanje vode dodatno pogoršalo hroničnu krizu vodosnabdijevanja koja prijeti scenarijem poznatim kao “dan nula”, odnosno trenutkom kada bi slavine mogle ostati potpuno suhe.

Problem dodatno pojačava kontinuirana urbanizacija grada. Nova infrastruktura i stalna gradnja stvaraju dodatni pritisak na tlo bogato glinom, što ubrzava slijeganje pojedinih dijelova grada.



Fenomen slijeganja tla u meksičkoj prijestolnici prvi put je dokumentovan još 1920-ih godina. Od tada stanovnici svjedoče sve ozbiljnijim posljedicama, uključujući pucanju puteva, naginjanju zgrada i oštećenja željezničke mreže.

Nove tehnologije praćenja tla

Najnoviji uvid donijeli su snimci NISAR satelita, zajedničkog projekta NASAe i indijske Organizacije za istraživanje svemira. Tokom sušne sezone između oktobra 2025. i januara 2026. godine, satelit je mapirao pomjeranje tla ispod grada i otkrio da pojedine zone tonu oko dva centimetra mjesečno, odnosno više od 24 centimetra godišnje.



Među najugroženijim područjima nalazi se i Benito Juarez International Airport, glavna međunarodna zračna luka meksičke prijestonice.

“Mexico City je odavno poznata kritična tačka kada je riječ o slijeganju tla, a ovakvi snimci predstavljaju mali dio onoga što NISAR može da nam ponudi”, izjavio je David Bekaert, projektni menadžer pri Flemish Institute for Technological Research i član naučnog tima projekta za CNN.

Prema njegovim riječima, očekuje se veliki broj novih otkrića širom svijeta zahvaljujući mogućnostima satelita, koji osim slijeganja tla može pratiti i kretanje glečera, rast usjeva te prirodne katastrofe poput vulkanskih erupcija.