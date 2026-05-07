Najljepši ptičiji trenuci uhvaćeni objektivom na takmičenju u fotografiji prirode 2025

Fotografisati pticu znači pokušati zaustaviti zamućenje u pokretu. Život ptica odvija se drugačijim ritmom od našeg; sastoji se od odluka donesenih u djeliću sekunde, brzih manevara i često tihog, stoičkog opstanka. Kategorija “Ptice” na Takmičenju u fotografiji prirode 2025. godine ističe fotografe koji su uspjeli biti na pravom mjestu u tačno pravom trenutku kako bi uhvatili ova stvorenja u njihovom prirodnom okruženju.

Ovih sedam fotografija nadilaze obične portrete. One pričaju priče o životu na ivici, od taktike lova Crnog dronga u Indiji koji prati vatru, do ledene, simetrične zaštite carskog pingvina na Antarktiku. Svaki snimak pruža rijedak pogled izbliza na specijalizovane sposobnosti koje pticama omogućavaju da vladaju nebom.

Roditeljski ciljevi, autor Thomas Vijayan

Dva roditelja, carski pingvini obavijaju svoje mladunče, Foto: THOMAS VIJAYAN, TAKMIČENJE U FOTOGRAFIJI PRIRODE 2025.

Dva odrasla pingvina stoje u gotovo savršenoj simetriji, tijela savijenih prema unutra. Glave su im spuštene jedna prema drugoj, a kljunovi se skoro dodiruju. Na taj način stvaraju nježni luk oko mladunca smještenog između njih. Kompozicija je upečatljivo minimalistička: samo crna, bijela i nježno siva na praznoj pozadini. Ipak, emotivna težina fotografije je neupitna.

Ono što ovu fotografiju čini toliko snažnom jeste njena mirnoća. Nema vidljivog pokreta, nema borbe protiv prirodnih uslova, samo zamrznuti trenutak zaštite. Mladunče gleda prema gore kroz uski prostor između roditelja, uokvireno njihovim tijelima na način koji djeluje gotovo namjerno, kao da se cijela scena zatvorila oko njega da ga zaštiti.

Carski pingvini (Aptenodytes forsteri), najveći su i na hladnoću najprilagođeniji pingvini na svijetu, koji žive isključivo na Antarktiku. Njihova roditeljska strategija jedna je od najekstremnijih u životinjskom svijetu.

Kako objašnjava Encyclopaedia Britannica, nakon što ženka snese jedno jaje, mužjak ga balansira na svojim nogama i inkubira više od dva mjeseca tokom polarne zime, bez hrane, dok ženka odlazi prema moru. Opstanak ovdje u potpunosti zavisi od koordinacije, preciznog vremena i neprekinutog lanca brige.

Tekući let, autor Lee Greengrass

Leucistički žirokljuc uhvaćen u trenutku polijetanja, Foto: LEE GREENGRASS, TAKMIČENJE U FOTOGRAFIJI PRIRODE 2025.

Snimljena dugom ekspozicijom, ova fotografija ne pokušava zamrznuti pticu u letu; dopušta pokretu da se razvije. Rezultat je nešto mnogo manje doslovno. Ptica se pojavljuje kao mekano, razliveno zamućenje, a njena krila pretvaraju se u blijede lukove koji sijeku prigušeno zelenu pozadinu.

Prisutan je osjećaj uzleta, ali i prelaza, kao da ptica klizi između dva stanja, čvrstog i, kako naslov sugeriše, gotovo tečnog. Hrapavi rub drveta u donjem uglu prizemljuje trenutak, označavajući tačnu tačku polijetanja.

Ptica leucistički žirokljuc (Melanerpes formicivorus) kao vrsta poznata je po vrlo organizovanom odnosu prema drveću. Ovi djetlići prave “žitnice”, bušeći hiljade malih rupa za skladištenje žireva, koje ponekad održavaju generacijama.

Leucizam, genetsko stanje koje smanjuje pigmentaciju, daje ovoj jedinki neobično blijed izgled. Kod vrste koja je inače poznata po snažnim kontrastima, taj nedostatak boje pretvara je u gotovo sablasno biće. Pokret na fotografiji dodatno pojačava taj efekat.

Poslije kiše, autor Nikita Chicherin

Kiša je prošla, ostavljajući kapljice po tamnom perju puffina dok pogled usmjerava prema objektivu, čvrsto držeći svježe ulovljen plijen u kljunu, Foto: NIKITA CHECHIRIN, TAKMIČENJE U FOTOGRAFIJI PRIRODE 2025.

Nastala neposredno nakon prolaznog pljuska, ova fotografija bilježi rijedak trenutak između akcije i njenog završetka. Puffin stoji gotovo nepomično, perje mu je prekriveno kapljicama kiše koje hvataju svjetlost na tamnom perju, dok u kljunu čvrsto drži nekoliko sitnih riba.

Napetost između mirovanja i svrhe jasno se osjeća. Zamućena pozadina potpuno izdvaja subjekt, usmjeravajući pažnju na kontrast između živopisnih oznaka ptice i prigušenog, kišom ispranog svijeta oko nje.

Ovo je atlantski puffin (Fratercula arctica), morska ptica poznata po upečatljivim bojama i izuzetnoj efikasnosti u lovu. Puffini mogu nositi više riba odjednom zahvaljujući specijalizovanim bodljama na jeziku i gornjem dijelu usne šupljine, što im omogućava da osiguraju plijen dok nastavljaju lov.

Rasprostranjeni širom sjevernog Atlantika, većinu života provode na moru, vraćajući se na obalne litice samo tokom sezone gniježđenja. Fotografije poput ove pružaju uvid u taj kratak, zahtjevan period u kojem svaki uspješan ulov direktno podržava opstanak naredne generacije.

Dobar do posljednje kapi, autor Lee Greengrass

Riđi kolibri se hidrira pijući kap vode usred leta, Foto: LEE GREENGRASS, TAKMIČENJE U FOTOGRAFIJI PRIRODE 2025.

Uhvaćena usred leta, ova fotografija prikazuje trenutak prebrz da bi ga ljudsko oko u potpunosti registrovalo. Kolibri lebdi u savršenom mirovanju, dok su mu krila pretvorena u mekano zamućenje, a tijelo ostaje izuzetno oštro.

Kapljice vode oko njega zamrznute su u tačnom trenutku udara. Jednu od njih upravo je probio tanki kljun ptice, deformišući je i razbijajući pri dodiru. Nevjerovatna preciznost fotografije čini da svaki element djeluje kao da visi na ivici pokreta, kao da je vrijeme nakratko usporeno kako bi otkrilo mehaniku nečega što je inače nevidljivo.

Ovo je riđi kolibri (Selasphorus rufus), vrsta poznata po vatrenoj boji i ogromnim energetskim potrebama. Ovi kolibriji obavljaju jednu od najdužih migracija u odnosu na veličinu tijela među svim pticama, prelazeći hiljade kilometara između područja gniježđenja i zimovanja.

Da bi održali takvo putovanje, hrane se gotovo neprekidno, konzumirajući nektar i sitne insekte dok lebde u mjestu. Čak i pijenje tokom leta, prikazano ovdje, predstavlja prilagodbu zasnovanu na efikasnosti. Svako zaustavljanje se izbjegava, a svaki pokret optimizovan je za opstanak.

Čaplja u snolikom pejzažu čkalja, autor Montoya Whiteman

Velika plava čaplja sjedi u polju šarenih čkalja, Foto: MONTOYA WHITEMAN, TAKMIČENJE U FOTOGRAFIJI PRIRODE 2025.

Na prvi pogled, scena djeluje gotovo naslikano – mekano, teksturisano i pomalo nestvarno. Visoka čaplja polako prolazi kroz gusto polje čkalja, a njen dugi vrat izdiže se iznad mora ponavljajućih bodljikavih biljaka roda Dipsacus. Prigušene zlatne, crvene i zelene nijanse nježno se stapaju, dajući fotografiji sanjiv kvalitet.

Ono što je čini tako uspješnom jeste kontrast: ukočena, uspravna mirnoća ptice nasuprot složenom uzorku čkalja oko nje. Nema žurbe; čaplja jednostavno izgleda kao da se kreće kroz svijet koji se proteže beskonačno u svim pravcima.

Ovo je velika plava čaplja (Ardea herodias), jedna od najvećih i najprilagodljivijih močvarnih ptica Sjeverne Amerike. Obično se nalazi uz obale i močvare, gdje strpljivo lovi, sposobna da stoji potpuno nepomično duže vrijeme prije nego što munjevito napadne plijen.

Mjesto snimanja, rezervat Ninepipe National Wildlife Refuge, pruža kombinaciju močvara i travnjaka koji podržavaju raznovrstan ptičiji svijet. Iako se čaplja uglavnom povezuje s vodom, ovakvi prizori otkrivaju širu istinu: njen opstanak zavisi od ravnoteže cijelog ekosistema.

Krila hrabrosti, autor Kallol Mukherjee

Jato crnih dronga strpljivo čeka plijen koji bi mogao iskočiti iz vatre u Kazirangi, Assam, Foto: KALLOL MUKHERJEE, TAKMIČENJE U FOTOGRAFIJI PRIRODE 2025.

Ovaj upečatljiv kadar prikazuje scenu koja više podsjeća na mitološku sliku nego na fotografiju. Jato crnih dronga sjedi na ogoljenom drvetu, okruženo agresivnim narandžastim plamenom koji proždire visoke travnjake Kazirange.

Umjesto da pobjegnu od požara, ove ptice ostaju na mjestu. Čekaju savršen trenutak kada će vrućina natjerati insekte i male gmizavce iz zaklona, stvarajući doslovni “švedski sto” za preživljavanje gdje se rizik zamjenjuje vrijednim obrokom.

Crni drongo (Dicrurus adsimilis) česta je pojava na indijskom potkontinentu, ali njegovo ponašanje je sve samo ne obično. Poznat kao “Kraljevska vrana” zbog svoje neustrašive agresivnosti, često napada mnogo veće grabljivice poput jastrebova ili orlova koji uđu na njegovu teritoriju.

Na mjestima poput Nacionalnog parka Kaziranga u Assamu naučili su koristiti sezonske požare kao alat za lov. Drongoi su također vrhunski imitatori; mogu oponašati upozoravajuće glasove drugih ptica pa čak i sisara kako bi ih otjerali od hrane, nakon čega sami preuzimaju plijen.

Pobjednik: Prije oluje, autor James Welch

Grupa kraljevskih pingvina maršira obalama Južnog okeana. JAMES WELCH, TAKMIČENJE U FOTOGRAFIJI PRIRODE 2025

Na ovoj fotografiji vidimo povorku kraljevskih pingvina kako marširaju po mokrom pijesku, dok se njihova elegantna tijela reflektuju na glatkoj površini plime koja se povlači. Iako se u pozadini lome valovi Južnog okeana, upravo teško, olovno sivo nebo dominira atmosferom.

Ptice djeluju kao da se savjetuju s horizontom. Njihovi uspravni stavovi sugerišu kolektivnu svijest o promjeni vremena. Fotografija predstavlja snažnu studiju iščekivanja, prikazujući koloniju koja se priprema suočiti sA sirovom snagom subantarktičke oluje.

Kraljevski pingvini (Aptenodytes patagonicus) druga su najveća vrsta pingvina na Zemlji, često okupljena u ogromnim kolonijama na Falklandskim ostrvima i Južnoj Georgiji. Za razliku od mnogih drugih ptica, oni ne grade gnijezda; umjesto toga nose jedno jaje na stopalima, skriveno ispod toplog nabora kože poznatog kao inkubacijski džep.

Zanimljiva osobina njihovog opstanka jeste sistem “vrtića”: kako bi izdržali brutalne oluje poput one prikazane na fotografiji, mladunci se okupljaju u ogromne grupe zvane kreše. To omogućava odraslim jedinkama da odlaze na more u potragu za lantern-ribama i lignjama, ponekad zaranjajući na dubine veće od 300 metara – podvig izdržljivosti koji ih čini jednim od najboljih ronilaca među pticama.

Scott Travers, Forbes