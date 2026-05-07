Maersk upozorava: Otvaranje Hormuškog moreuza neće odmah smanjiti troškove transporta

Danski brodarski gigant Maersk upozorio je da eventualno ponovno otvaranje Hormuškog moreuza neće značajno promijeniti stanje u svjetskom teretnom saobraćaju, dok industrija i dalje trpi posljedice naglog rasta cijena energije izazvanog sukobom na Bliskom istoku.

Izvršni direktor kompanije Vincent Clerc izjavio je da su troškovi goriva gotovo udvostručeni od početka krize, što kompaniju košta dodatnih 500 miliona dolara mjesečno. Uprkos tome, Maersk je dio povećanih troškova prebacio na klijente kroz skuplje troškove prevoza.

Ograničen učinak

Clerc smatra da bi čak i potpuno otvaranje strateški važnog prolaza imalo ograničen učinak na globalne tokove roba.

“Otvaranje Hormuškog moreuza, bilo da se desi u narednim danima ili mjesecima, imat će ograničen utjecaj na tokove tereta”, rekao je u intervjuu za BBC.

Hormuški moreuz predstavlja jednu od najvažnijih trgovačkih ruta na svijetu, kroz koju u normalnim okolnostima prolazi gotovo petina globalne trgovine naftom i gasom. Prolaz je zatvoren od kraja februara, što je izazvalo snažan rast cijena energenata i dodatni pritisak na pomorski sektor.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je ove sedmice na društvenim mrežama da bi moreuz mogao biti otvoren za sav međunarodni promet, uključujući i Iran, ukoliko Teheran prihvati dogovorene uslove.

Potražnja i dalje snažna

Ipak, kompanije iz sektora upozoravaju da problemi neće nestati preko noći. Pored visokih cijena goriva, brodari se i dalje suočavaju sa sigurnosnim rizicima pri ulasku i izlasku iz Perzijskog zaljeva.

Prema podacima industrije, više od 800 brodova i oko 20.000 članova posade i dalje je blokirano zapadno od moreuza. Ove sedmice, Maersk je saopćio da je brod Alliance Fairfax, kojim upravlja njegova podružnica Farrell Lines, uspješno napustio područje uz pratnju američke vojske, navodi The Guardian.

Kompanija je istovremeno zadržala procjene godišnje dobiti, navodeći da je potražnja za kontejnerskim transportom i dalje stabilna. U prvom kvartalu ove godine, prihodi Maerska su pali za dva posto na 13 milijardi dolara, ali su i dalje nadmašili očekivanja tržišta. Grupacija očekuje da će globalna potražnja za kontejnerskim transportom ove godine rasti između dva i četiri posto.

Uprkos tome, dionice kompanije na berzi u Copenhagenu pale su do četiri posto tokom ranog trgovanja u četvrtak.