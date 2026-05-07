Ova 20-godišnjakinja pokušava postati najmlađa osoba koja je posjetila sve zemlje svijeta

Sa samo 20 godina, Sophia Lee je već posjetila više mjesta nego što većina ljudi uspije tokom cijelog života. Ova putnica njemačko-američkog porijekla, rođena na Aljasci, postavila je ambiciozan cilj: da postane najmlađa osoba koja je posjetila svaku zemlju na svijetu.

Do sada je Lee posjetila 180 zemalja, a preostalo joj je još 15 dok se približava vlastitom roku: 21. rođendanu 17. maja. Ipak, ima još vremena — trenutna rekorderka, Lexie Alford, koja je privukla globalnu pažnju svojim putovanjem, postala je najmlađa osoba koja je posjetila sve zemlje sa 21 godinom i 177 dana, što Lee daje rok do novembra da obori rekord.

Ako uspije, Lee će se pridružiti maloj, ali rastućoj grupi putnika koji su obišli svaki kutak svijeta, uključujući jednu od svojih uzora: Cassie De Pecol, višestruku rekorderku, uključujući i najbrže putovanje kroz sve suverene države.

De Pecol je oduševljena Leeinim utjecajem. “Tokom mojih putovanja, cilj mi je bio razgovarati s što više mladih žena i ohrabriti ih da slijede svoje snove kroz putovanja na svoj način,” rekla je De Pecol u intervjuu. “Željela sam biti žena na koju se mogu ugledati, neko ko je vidio sve suverene države, jer ja to nisam imala dok sam planirala svoje putovanje. Sada Sophia može biti to za novu generaciju.”

Melissa Roy, prva žena južnoazijskog porijekla koja je posjetila sve zemlje, dijeli to oduševljenje. “Bez obzira na godine, putovanje ove veličine zahtijeva mnogo više od pečata u pasošu: potrebni su odlučnost, hrabrost, prilagodljivost i iskrena znatiželja o ljudima i kulturama,” rekla je Roy. “Nakon što sam i sama posjetila sve zemlje, otkrila sam da putovanja šire empatiju, izazivaju pretpostavke i podsjećaju nas da smo svi duboko povezani kroz zajedničko ljudsko iskustvo.”

Šareni ribarski brodovi nižu se uz obalu Gambije, jedne od mnogih zemalja koje je Sophia Lee posjetila na svom putovanju kako bi vidjela svaku naciju na svijetu. Foto/Sophie Lee

Kako je počela

Lee kaže da je odrastanje na Aljasci, okružena prirodom, probudilo njenu radoznalost za ostatak svijeta. Ali nije putovala izvan SAD-a do svoje 13. godine. “Počela sam međunarodno putovati sa 13 godina, kada sam otišla na svoje prvo solo putovanje u Kostariku, a vremenom je to preraslo u strast za pričanjem priča, fotografijom i učenjem o drugim kulturama,” rekla je.

Sophia Lee na Haitiju, gdje putovanje može biti logistički i politički složeno. Foto/Sophie Lee

Od tada je sve brzo eskaliralo. Posljednjih sedam godina putuje stalno — često sama — prelazeći iz zemlje u zemlju, od udaljenih himalajskih regija do nekih od najkompleksnijih destinacija na svijetu. “Ono što me inspirisalo bio je izazov predrasuda o tome koliko daleko mlada djevojka može putovati sama, i korištenje putovanja kao platforme za prikaz različitih kultura i podršku osnaživanju žena i obrazovanju djevojčica,” kaže ona.

Trka s vremenom

Sada, u završnoj fazi, putovanje izgleda sasvim drugačije nego što je počelo. „U ovoj fazi, sve se svodi na to da se vize odobre na vrijeme, da se letovi savršeno usklade i da se granični prelazi glatko“, kaže Lee. „Vrlo je malo prostora za kašnjenja.“

Njena preostala lista uključuje neke od najizazovnijih destinacija na svijetu – mjesta gdje se pristup može preko noći promijeniti zbog političke nestabilnosti, viznih ograničenja ili sigurnosnih problema. „Neke od izazovnijih bile su Haiti, Ukrajina, Afganistan i Somalija. Posljednje teške bit će Sudan i Iran“, kaže ona, napominjući da obje zahtijevaju pažljivo planiranje, lokalnu podršku i stalno praćenje uslova na terenu.

Da bi se snašla u ovoj posljednjoj dionici, Lee sarađuje sa serviserima, prilagođava rute u stvarnom vremenu i izrađuje planove za nepredviđene situacije u slučaju promjena u pristupu. „Prilagodljivost je ključna“, kaže ona.

Visoko u Atlasskim planinama u Maroku, Sophia Lee prolazi kroz Col du Tichka, jednu od mnogih stanica na njenom putovanju oko svijeta. Foto/Sophie Lee

Drugačiji svijet za putnike koji pokušavaju posjetiti svaku zemlju

Svijet kojim se Lee kreće nije isto mjesto koje su iskusili prethodni rekorderi. „Vize su postale znatno restriktivnije za vlasnike američkih pasoša“, kaže ona. „Zemlje koje je nekada bilo lako posjetiti sada su kompliciranije ili čak zatvorene.“

Ta promjena je imala direktan utjecaj na njeno putovanje. „Prethodni rekorderi su uspjeli posjetiti svih 195 zemalja s američkim pasošem, što je trenutno nemoguće bez drugog državljanstva“, kaže ona.

Lee ima dvojno državljanstvo i kaže da je korištenje njenog njemačkog pasoša bilo ključno za pristup zemljama koje trenutno ograničavaju putovanja iz SAD-a. Bez njega, kaže ona, završetak putovanja „bi bio izuzetno težak, ako ne i nemoguć“.

London, Engleska: Pogled na Parlament i Big Ben uz Temzu – jedan od najznačajnijih gradskih pejzaža na svijetu. Foto/Sophie Lee



Šta je potrebno za putovanje u svaku zemlju

Dok su rani dijelovi njenog putovanja uključivali duže boravke, posljednju fazu definiraju brzina i preciznost. „U ovom trenutku se manje radi o sporom putovanju, a više o efikasnom i sigurnom ulasku u svaku zemlju, bilježenju značajnih trenutaka i nastavku putovanja do sljedeće destinacije“, kaže Lee.

Obično provodi od nekoliko dana do dvije sedmice u svakoj zemlji, iako je ranije na svom putovanju provodila duže periode, uključujući šest mjeseci na jednom mjestu.

Ravnoteža između dubine i potpunosti podstakla je kontinuirane razgovore u svijetu putovanja o tome šta zaista znači posjetiti neku zemlju.

Norveški putnik Gunnar Garfors živio je u osam zemalja i postavio brojne svjetske rekorde, uključujući i rekord prve osobe koja je posjetila svaku zemlju dva puta i rekord najvećeg broja kontinenata koje je posjetio u jednom kalendarskom danu. Iako kaže da razumije uzbuđenje pokušaja obaranja svjetskog rekorda, on pravi razliku između logistike i važnosti samog putovanja.

„Uvijek je sjajno moći inspirirati ljude da istražuju svijet, iako se u posljednje vrijeme čini da mnogi brkaju logistiku s putovanjem. Provesti nekoliko sati ili dan u svakoj tranzitnoj luci uvredljivo je za one koji tamo žive i za ljude koji sanjaju o tome da je posjete i upoznaju s novom kulturom“, rekao mi je Gunnar Garfors u jednom intervjuu. „Putovanje je privilegija i trebalo bi biti usmjereno na stvaranje prijateljstava, razmjenu iskustava i učenje o svijetu i nama samima. Nadam se da će Sophia Lee na kraju pronaći vremena da zaista posjeti svoje destinacije – svijet je pun nevjerovatnih, spektakularnih i izvanrednih ljudi i mjesta.“

Sa 17 godina, Sophia Lee posjećuje hram u Ladakhu u Indiji, što je rano putovanje koje je pomoglo da se probudi njen duboki interes za kulturu i religiju širom svijeta. Foto/Sophie Lee

Više od kontrolne liste

Lee kaže da su neki od njenih najznačajnijih trenutaka proizašli iz ljudskih veza. „Susret s ljudima iz potpuno različitih sredina koji pokazuju ljubaznost i gostoprimstvo podsjetnik je da uprkos razlikama postoji toliko toga zajedničkog čovječanstvu“, kaže ona.

Njena omiljena destinacija do sada? Indija. „Zauzima tako duboko mjesto u mom srcu. Moja baka je putovala tamo kao mlada žena dok je radila na projektima razvoja zajednice u Delhiju, i odrasla sam slušajući njene priče“, kaže Lee. „Sada sam bila u Indiji pet puta i to je mjesto kojem se stalno vraćam.“

Sa 17 godina, Lee je provela vrijeme živeći sama u Ladakhu u indijskim Himalajima, dok je radila na dokumentarcu o budističkim časnim sestrama, iskustvo koje naziva jednim od najtransformativnijih u svom životu.

U Mauritaniji, Sophia Lee se vozi vozom za prevoz željezne rude preko Sahare, što je jedno od najizazovnijih i najneobičnijih putnih iskustava na njenom putovanju. Foto/Sophie Lee

Koliko košta posjetiti sve zemlje

Putovanje u svaku zemlju na svijetu je složen i skup poduhvat. Lee Abbamonte je dostigao ovu prekretnicu 2011. godine u 32. godini, i to bez sponzora ili partnerskih brendova. Abbamonte kaže da je potrebno otprilike 1.000 dolara po zemlji za prevoz, vize, smještaj, aktivnosti, hranu i još mnogo toga. „Dakle, to je otprilike minimalno 200.000 dolara, a to je zaista jeftino obavljanje stvari – u stvarnosti je to više od toga“, rekao mi je Abbamonte u intervjuu.

Da bi ostvarila svoje putovanje oko svijeta, Lee kaže da se oslanjala na kombinaciju strateškog rutiranja, putovanja kopnom i prihoda ostvarenog tokom putovanja, uključujući kreiranje sadržaja i saradnju s brendovima. „Finansiranje je bio jedan od najtežih izazova“, kaže ona. „Započela sam ovo putovanje kao tinejdžerka bez ikakve ušteđevine.“

Nepredvidljivost globalnih putovanja također je stvorila stalne prepreke. „Planovi se mogu promijeniti u roku od nekoliko sati“, kaže ona, prisjećajući se trenutaka kada su je problemi s vizom ili poremećaji leta prisilili da potpuno promijeni svoj itinerar.

Putovanje samo za sebe dodalo je još jedan sloj složenosti. „Sigurnost je bila veliki izazov“, kaže ona. „Putovanje samo za sebe, posebno prije nego što sam napunila 18 godina, dovelo me je u opasne situacije.“

Na ostrvu Sokotra u Jemenu, Sophia Lee pozira na tenku tokom svojih putovanja, što je jedan od mnogih trenutaka koji su njenu porodicu učinili nervoznom zbog rizika njenog putovanja. Foto/Sophie Lee

Porodica koja posmatra iz daljine

Za njenu porodicu, Leeino putovanje je istovremeno bilo i inspirativno i ispunjeno nervozom. „Šalim se da mi je ovih posljednjih sedam godina donijelo nekoliko dodatnih sijedih vlasi“, rekla je njena majka, Jessica Meriam, u intervjuu. „Također sam shvatila da mnogo moje brige dolazi iz onoga što vidimo u medijima, što može biti vrlo drugačije od stvarnosti boravka u nekoj zemlji.“

Leein djed, Edward Farrar, prisjeća se trenutaka kada su njene odluke njega same gurale izvan njegove zone komfora. „Moje divljenje je bilo stavljeno na test i na kraju se pretvorilo u iskren strah i aktivno protivljenje kada je Sophia odlučila da ode u Afganistan“, rekao je u intervjuu. „Mislim da je to bio prvi, a možda i jedini put kada sam rekao da ne mogu mirne savjesti šutjeti o njenoj odluci da ode tamo. Snažno sam joj savjetovao da ne ide, bez obzira na svjetske rekorde.“

Lee je ipak otišla.

Sophia Lee nosi tradicionalnu odjeću u Kirgistanu tokom svojih putovanja širom svijeta. Foto/Sophie Lee



Zašto sve više ljudi pokušava posjetiti svaku zemlju

Abbamonte kaže da je njegova vlastita motivacija bila jednostavno ljubav prema putovanjima. „Izgledalo je kao zabavna stvar koju mogu raditi i dokumentovati na svom novom travel blogu, od kojeg nisam očekivao da će išta postati — blogeri i influenseri tada još nisu postojali“, kaže on. Dodaje i da je mislio da će to biti „dobra tema za razgovor i mala stvar kojom bih se mogao pohvaliti među svojim putnički iskusnim prijateljima i unucima jednog dana“.

Abbamonte kaže da pokušava razumjeti novu eru „brojača zemalja“, napominjući da „ljudi u dvadesetim godinama ne putuju u sve zemlje bez razloga“.

Njegova teorija je: „Društvene mreže, novac, činjenica da se ne radi klasičan posao i promjena načina rada — sve je to doprinijelo“, kaže on.

Harry Mitsidis je osnivač NomadMania, zajednice u kojoj svjetski putnici mogu da se sretnu, pomažu jedni drugima i koriste alate za bolje upoznavanje svijeta i praćenje mjesta koja su posjetili. Mitsidis se slaže da je porast „UN Mastersa“ (kako NomadMania naziva ljude koji su posjetili svaku zemlju) usko povezan s porastom društvenih mreža.

„Trenutni porast ljudi je 95% rezultat društvenih mreža, želje za ‘slavom’ ili monetizacije tog postignuća — što možemo vidjeti kod nekih mlađih ljudi koji tvrde da su posjetili svaku zemlju“, rekao je Mitsidis u intervjuu. „Iako ne želim kritikovati ničije motive, svako mora zarađivati za život i siguran sam da biti društveno-medijska zvijezda zvuči bolje nego kancelarijski posao.“

Mitsidis kaže da porast ovog postignuća mijenja način na koji se ono posmatra. Međutim, samo broj posjećenih zemalja ne mora nužno odražavati dubinu putnikovog iskustva. NomadMania, kako ističe, rangira putnike prema regijama i nivou istraživanja, a ne samo prema pečatima u pasošu.

„Mislim da su svi pokušaji dobri jer, barem pretpostavljam, pokušaj posjete svakoj zemlji otvara oči o svijetu, bez obzira na motive“, kaže on. „Ali istovremeno, što više ljudi to radi, to postignuće manje vrijedi, i kada dođemo do 1.000 UN Mastera (što će vjerovatno biti za oko pet godina, ako Sjeverna Koreja ostane zatvorena ili rat ne učini druge zemlje nedostupnim), vjerovatno više nećemo ni voditi evidenciju.“

U Angoli, Sophia Lee uživa u pogledu tokom svog putovanja u posjetu svakoj zemlji. Foto/Sophie Lee



Šta slijedi

Za Lee, motivacija ostaje jednostavna. „Ovo zapravo nije zbog rekorda“, kaže ona. „Radi se o tome da pokažem da, ako neko poput mene može ići na ta mjesta, povezati se s ljudima i podijeliti ta iskustva, onda svijet nije toliko opasan koliko ponekad može djelovati.“

A ona već razmišlja o onome što dolazi nakon toga. „Ovo je tek početak“, kaže ona. „Želim nastaviti putovati, pričati priče i na kraju provoditi više vremena u mjestima koja sam posjetila, radeći humanitarni rad i vraćajući zajednicama.“

Laura Begley Bloom, Forbes