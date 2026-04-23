Lufthansa ukida desetine hiljada ljetnih letova zbog rasta cijena goriva, raste zabrinutost za evropska putovanja

Njemačka aviokompanija Lufthansa otkazala je 20.000 letova u periodu od maja do oktobra 2026. godine kako bi smanjila troškove avionskog goriva, dok tekući sukob na Bliskom istoku dodatno podiže cijene.

Ova odluka kompanije nagovještava turbulentan ljetni period za evropske avioprijevoznike.

„Ukupno će 20.000 kratkih letova biti uklonjeno iz reda letenja do oktobra, što odgovara uštedi od približno 40.000 metričkih tona avionskog goriva, čija se cijena udvostručila od početka sukoba s Iranom“, saopštila je Lufthansa.

Kompanija je dodala da će tačan plan za ljetne mjesece biti objavljen krajem aprila ili početkom maja, te da će uključivati optimizaciju kratkih linija za cijelu ljetnu sezonu, s ciljem osiguravanja stabilnosti reda letenja.

Otkazivanja su potvrđena u trenutku kada su se evropski ministri saobraćaja sastali u utorak kako bi razgovarali o planovima za sprječavanje nestašice avionskog goriva, nakon što je Međunarodna agencija za energiju upozorila da Evropa ima zalihe za manje od šest sedmica.

Evropski komesar za saobraćaj Apostolos Tzitzikostas izjavio je da Evropska unija razmatra mogućnost nabavke alternativnog američkog avionskog goriva koje se inače ne koristi u Evropi, kao i opciju da aviokompanijama omogući da toče veće količine goriva izvan regiona.

Dodao je i da bi mogle biti ublažene određene obaveze koje se odnose na korištenje slotova za polijetanje na aerodromima, a koje su osmišljene kako bi se spriječilo neiskorištavanje dostupnih kapaciteta.

„U slučaju da se ova kriza nastavi, spremni smo intervenirati i učiniti stvari fleksibilnijim za aviokompanije“, rekao je Tzitzikostas.

