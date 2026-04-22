Četiri crnogorska pomorca na brodu koji je zaplijenila Iranska nacionalna garda

Na trgovačkom brodu „MSC Francesca“, koji je zaplijenila Iranska nacionalna garda u Hormuškom moreuzu, nalaze se četiri crnogorska pomorca, saopštio je ministar pomorstva Filip Radulović.

On je na društvenoj mreži X napisao da je sa broda potvrđeno da su crnogorski pomorci i ostala posada u dobrom zdravlju i bezbjedni.

„U toku su pregovori brodarske kompanije i iranske strane, a nadležni državni organi su u stalnom kontaktu sa posadom“, naveo je Radulović.

On je pomorcima i njihovim porodicama uputio poruku podrške i najavio da će učiniti sve za pozitivan ishod ove situacije i bezbjednost pomoraca.

Iranska mornarica saopštila je danas da je zaplijenila dva teretna broda u Hormuškom moreuzu i sprovela ih do iranske obale, nakon izvještaja da su tri plovila bila pod vatrom iranskih snaga.

Nour News, medij povezan sa Vrhovnim savjetom za nacionalnu bezbjednost Irana, naveo je da je Islamska revolucionarna garda (IRGC) otvorila vatru na prvi brod, koji je identifikovan kao Epaminodes, nakon što je, kako tvrde, „ignorisan upozorenja iranskih oružanih snaga“.

Drugi brod, pod nazivom Euphoria, potom je zaustavljen nakon što je na njega „otvorena vatra“, a zatim je meta postalo i treće plovilo, MSC-Francesca, prenosi BBC.

Novinska agencija Fars, povezana sa Revolucionarnom gardom, objavila je da upravo Garda stoji iza napada.

Do presretanja je došlo svega nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Tramp produžio dvosedmično primirje sa Iranom do okončanja pregovora između dvije zemlje.