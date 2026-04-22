Nakon vojnih ciljeva, oni su sljedeći na meti – njihova zaštita postaje posao vrijedan stotine milijardi dolara

Procvat podatkovnih centara zasnovanih na vještačkoj inteligenciji doveo je projekte koje finansiraju SAD, a zasnovane su na američkoj tehnologiji, na tlo Bliskog istoka. Evo kako rat i napadi iranskih dronova na Amazonove podatkovne centre mijenjaju način na koji ovi kapitalno intenzivni projekti razmišljaju o sigurnosti.

Uspon vještačke inteligencije stvorio je ogromno tržište za računarsku snagu – grafičke procesore (GPU), mrežnu opremu i ogromne podatkovne centre koji sve to pokreću. Istovremeno, podstakao je i drugo, manje istraženo tržište: zaštitu tih objekata i ključnih čipova u njima. S rastućim otporom prema američkim podatkovnim centrima, rat u Iranu pretvorio je ovo pitanje u opipljivu stavku troškova. „Podatkovni centri su sekundarni ciljevi, odmah nakon očiglednih vojnih ciljeva“, kaže Matt McCrann, bivši izvršni direktor kompanije za odbranu od dronova DroneShield, koji je radio s podatkovnim centrima u SAD-u i na Bliskom istoku.

Ova promjena je važna jer podatkovni centri umjetne inteligencije koji se danas grade nisu samo skupi, već predstavljaju i potencijalno stratešku infrastrukturu u ratnim vremenima. Protivnici ne moraju napasti vojni objekt kako bi oslabili svoje sposobnosti; mogu ciljati računarske kapacitete koji potencijalno podržavaju komunikacije, logistiku, plaćanja, pa čak i vojno planiranje.

Ne mogu dobiti polisu osiguranja

Rukovodioci sigurnosti podatkovnih centara kažu za Forbes da stvarnost potiče povećanu potražnju za jačom zaštitom, posebno sposobnostima odbrane od dronova, kako na Bliskom istoku tako i drugdje. (Jedan gigavat postojećeg kapaciteta na Bliskom istoku trebao bi se utrostručiti s dodatnih 2,2 GW u izgradnji i još 12 GW u fazama planiranja, prema podacima javne firme za nekretnine JLL.) Početkom marta, napadi dronovima oštetili su podatkovne centre Amazon Web Services u Bahreinu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, uzrokujući značajne i skupe prekide. Više od mjesec kasnije, AWS kontrolne table su i dalje prikazivale usluge u toj regiji kao “prekinute” (iako su neke od tada obnovljene); Amazon je vratio kredite kupcima za mart, izvijestio je The Register, što je kompaniju koštalo procijenjenih 150 miliona dolara. Podatkovni centri obično imaju sveobuhvatne police osiguranja, ali gotovo svi isključuju štetu uzrokovanu vojnim sukobima, kaže Tom Harper, šef podatkovnih centara u brokerskoj kući Gallagher. “Po pravilu, polisa isključuje rat. Dakle, ako se radi o aktivnom ratu, šteta neće biti pokrivena.”

Eksplozivni dronovi nisu jedina prijetnja. Postoje i “lebdeći” dronovi koji ispituju bežične mreže i mapiraju raspored podatkovnih centara tražeći slabe tačke. Praktična poruka je jasna: Kada američke tehnološke kompanije izgrade tako vrijedne, visoko koncentrisane računarske kapacitete, one mogu postati atraktivne mete u ratu, a njihovo onesposobljavanje može imati posljedice daleko izvan neposrednog područja napada, čak i ako se ništa ne dogodi na tlu SAD-a. Početkom aprila, Iranska revolucionarna garda objavila je listu meta koja je uključivala objekte Microsofta, Oraclea i Amazona i činilo se da prijeti projektu Stargate UAE, zajedničkom poduhvatu vrijednom preko 30 milijardi dolara, u kojem učestvuju OpenAI, Oracle, SoftBank i investiciona firma iz Zaljeva G42, a koji je američki predsjednik Donald Trump predstavio u Bijeloj kući prošle godine. Izvršni direktor AWS- a Matt Garman rekao je za Forbes da industrija “preispituje” sigurnost u oblaku kako globalni sukobi eskaliraju. “Svijet je prošao kroz dug period, čak i prije rata u Ukrajini, bez većih sukoba između država. Sada vidimo da se to ponovo intenzivira”, rekao je Garman.

OpenAI će investirati 150 milijardi dolara

Za privatne operatere i pružatelje sigurnosnih rješenja, odgovor je jasan: mnogo više fizičke zaštite i više alata za otkrivanje, odvraćanje i, gdje to propisi dozvoljavaju, što trenutno nije slučaj u SAD-u, uništavanje dronova.

Što više računarske snage koncentrirate na jednom mjestu, posebno ako je u blizini aktivne ratne zone ili u gradu gdje lokalno stanovništvo već izražava zabrinutost zbog opterećenja elektroenergetske mreže i rastućih računa za komunalne usluge, to više morate potrošiti na njeno održavanje i zaštitu. Ali to je poslovni poticaj. Collin Sloan, potpredsjednik za strateška partnerstva u IronSiteu, kaže da je to novi zakup života za industriju koja je prije pet godina djelovala uspavano. Centri podataka žele napredniju sigurnost. A to košta više, do pet posto ukupnih troškova izgradnje, prema riječima Johna Bekisza, potpredsjednika za centre podataka i kritičnu infrastrukturu u konsultantskoj firmi Guidepost Solutions.

JLL, kompanija koja razvija podatkovne centre širom svijeta, prošle godine je procijenila da izgradnja osnovne infrastrukture podatkovnog centra (zemljište, struja i zgrada, ne uključujući GPU-ove) košta oko 12 miliona dolara po megavatu. Sam Altman iz OpenAI-a rekao je da će mu trebati čak 250 gigavata energije u narednih osam godina; gruba procjena sugerira da bi to moglo generirati do 150 milijardi dolara prihoda za kompanije za sigurnost podatkovnih centara. To je tržište vrijedno više milijardi dolara za kontrolu pristupa, nadzor, senzore, ojačane zidove i sisteme za odgovor na prijetnje, čak i prije nego što uračunate odbranu od dronova.

Foto: Erik Isakson / Tetra Images / Profimedia

Čak i manji objekti mogu generirati značajne troškove samo za jačanje sigurnosti. Sloan kaže da ograde, kontrolni punktovi, barijere za vozila i slične mjere mogu koštati između 5 i 20 miliona dolara. (IronSite među svojim klijentima ima i Amazon.) McCrann i Eben Frankenberg, izvršni direktor proizvođača senzora Echodyne, kažu da sistemi odbrane od dronova koštaju od nekoliko stotina hiljada do nekoliko miliona dolara, ovisno o veličini i važnosti objekta. Verkada, koja proizvodi kamere i softver za fizičku sigurnost, uključujući i za podatkovne centre, prošle godine je premašila milijardu dolara prihoda i podatkovne centre vidi kao “novi izvor potražnje”, prema riječima izvršnog direktora Filipa Kaliszana.

Kompanija je malo, poslova mnogo

Utvrđeni igrači poput Honeywella, Allied Universal i Control Risksa također bi mogli imati koristi od ovog trenda. Isto vrijedi i za novu generaciju startupova u ovoj oblasti. „Potražnja je ogromna… ako bismo izašli iz prikrivenosti, ne bismo mogli pratiti korak“, rekao je jedan osnivač kompanije koja osigurava podatkovne centre i drugu kritičnu infrastrukturu. Kompanije za odbranu od dronova, koje već bilježe porast zahtjeva za zaštitu elektrana, petrohemijskih postrojenja i aerodroma, također su dobro pozicionirane za rast. Ima puno prostora za nove igrače. „Nismo jedini dizajneri sigurnosti za neke klijente“, kaže Bekisz. „Ima toliko posla da, iskreno, moramo sarađivati… nema nas mnogo na tržištu.“

Sigurnost podatkovnih centara se historijski fokusirala na prijetnje sa zemlje. „Prilično je teško spriječiti nešto poput napada dronom“, kaže Bekisz, posebno u Sjedinjenim Državama. McCrann dodaje da zbog neposrednije prijetnje na Bliskom istoku, propisi tamo vjerovatnije dozvoljavaju privatnim kompanijama da koriste fizičke protumjere poput ometanja ili presretanja dronova. (U SAD-u to mogu učiniti samo određene vladine agencije.)

To se sada mijenja, zahvaljujući ratu na Bliskom istoku i napadima na AWS. Više pažnje se okreće nebu. Jedan investitor je rekao za Forbes da „mnoge“ odbrambene kompanije razvijaju sisteme za presretanje zračnih prijetnji sa zemlje i planiraju partnerstvo s kompanijama za podatkovne centre.

Sloan kaže da interes vrtoglavo raste. “Svi znaju da ćemo se morati nositi s dronovima”, objasnio je, nazivajući to “sadašnjim i budućim” problemom za američke podatkovne centre. IronSite, dodaje, prvi put je počeo testirati senzore koji bi mogli “srušiti” dronove. Ovaj potez će vjerovatno koristiti kompanijama za odbranu od dronova poput Dedronea (koju je Axon preuzeo 2024. godine po procjeni od 500 miliona dolara), DroneShielda (čija se tržišna kapitalizacija gotovo učetverostručila u protekloj godini) i Sentrycsa (koju je Ondas preuzeo u novembru), koje su dobro pozicionirane za rast. Echodyne, koji prodaje radare nekoliko kompanija za odbranu od dronova, više je nego udvostručio prihod u protekloj godini.

Uticaj na buduća ulaganja

Direktor javne sigurnosti DroneShielda, Tom Adams, i Frankenberg iz Echodynea kažu da su obojica dobili upite za zaštitu od dronova od operatera podatkovnih centara u SAD-u i na Bliskom istoku kao direktnu posljedicu iranskog napada na AWS. Adams vjeruje da odbrana od dronova sada postaje neophodna za sve kompanije koje upravljaju vrijednom infrastrukturom. Poput sajber sigurnosti, postaje standardna stavka u budžetu.

„Postoji dodatna zabrinutost nakon onoga što se dogodilo u objektu AWS na Bliskom istoku, ali i opšta zabrinutost zbog dronova“, kaže Frankenberg.

Ako se rat na Bliskom istoku nastavi, neki stručnjaci za infrastrukturu umjetne inteligencije strahuju da bi sukob mogao obeshrabriti tehnološke gigante poput Microsofta i Amazona da ulažu u nove podatkovne centre u regiji. Međutim, drugi izvori iz industrije rekli su za Forbes da još uvijek nema znakova otkazivanja projekata ili daljnjih ulaganja u izgradnju podatkovnih centara u zemljama Perzijskog zaljeva.

Ipak, svi su svjesni rizika. Oni se sve više ugrađuju ne samo u troškove sigurnosti podatkovnih centara, već i u troškove osiguranja. Bilal Abu-Ghazaleh, osnivač startupa za AI infrastrukturu 1001, sa sjedištem u Dubaiju i Londonu, kaže da je u regiji došlo do „promjene načina razmišljanja“, od fokusa na operativnu efikasnost do upravljanja rizicima i odbrane. „Kako to štitite? Kako pružate planove za nepredviđene situacije? Kako imate uvid u sve rizike?“

Phoebe Liu, novinarka Forbesa (link originalnog članka)