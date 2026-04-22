Na pomolu je jedno od najvećih telekomunikacijskih spajanja ikada

Deutsche Telekom razmatra mogućnost potpunog spajanja sa svojom američkom podružnicom T-Mobile US. Kako javlja Bloomberg potencijalna transakcija stvorila bi jedinstvenu holding kompaniju koja bi kontrolirala poslovanje obje kompanije i bila u zajedničkom vlasništvu postojećih dioničara, te bi prema prijedlogu dala ponudu za otkup svih dionica za obje firme, te bi se kotirala na berzi u SAD-u i u Evropi.

Transatlantski gigant

Prema drugim izvorima, na koje se poziva Reuters, pregovori o stvaranju transatlantskog telekomunikacijskog giganta, u ranoj su fazi, te bi mogli stvoriti kompaniju s tržišnom kapitalizacijom od gotovo 300 milijardi dolara, što bi je učinilo najvrjednijom telekomunikacijskom grupom na svijetu s više od 200 miliona mobilnih pretplatnika. Ovo bi, ukoliko bude postignut, bio najveći sporazum o preuzimanju i spajanju među kompanijama koje kotiraju na berzi.

Cilj potencijalnog kompleksnog sporazuma je, navodi Reuters, ponovno pokretanje rasta u stagnirajućem telekomunikacijskom sektoru, iako bi se mogao suočiti s velikim regulatornim i geopolitičkim preprekama. Dolazi usred zategnutih diplomatskih i ekonomskih odnosa između Njemačke i SAD-a, zasjenjenih tarifama i tenzijama zbog rata u Iranu.

Blair Levin, savjetnik za politiku u New Street Researchu, rekao je da će sporazum vjerovatno biti podvrgnut ozbiljnoj kontroli u SAD-u, ali da vjerovatno neće biti blokiran isključivo iz regulatornih razloga, čak i ako izazove politički otpor.

Kako će reagovati Trumpova administracija

„Suština je da, iako će biti antimonopolskih, nacionalnih sigurnosnih i regulatornih istraga, malo je vjerovatno da će te istrage pronaći problem koji bi rezultirao time da američka vlada blokira sporazum“, rekao je dodajući: “Međutim, Trumpova administracija će vjerovatno iskoristiti prednost stvorenu procesom sklapanja dogovora kako bi unaprijedila ciljeve koji nisu povezani s tradicionalnim problemima transakcija, i tu bi stvari mogle postati nezgodne.”

Svaki dogovor bi, navodi dalje Reuters, također zahtijevao podršku njemačke države, najvećeg pojedinačnog dioničara Deutsche Telekoma, pri čemu 28% udjela otprilike podjednako drže vlada i državni kreditor KfW, čiji bi se udio mogao razvodniti u spojenoj grupi.

Deutsche Telekom je u ovom trenutku najveći dioničar T-Mobilea, koji je s udjelom oko 53%, drugi najveći operater na američkom tržištu.