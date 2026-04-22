Investitori hrle u Singapur: Poznata braća kupila neboder za dvije milijarde dolara

Akvizicija dolazi usred procvata tržišta nekretnina, koje privlači globalne investitore koji traže sigurno utočište usred rastućih geopolitičkih tenzija i krize na Bliskom istoku.

IOI Properties Group, kojom upravljaju malezijska braća milijarderi Lee Yeow Chor i Lee Yeow Seng, kupuje vrhunsku poslovnu zgradu u Singapuru za 2,5 milijarde singapurskih dolara (2 milijarde američkih dolara), proširujući svoje poslovanje usred procvata nekretnina na jednom od najskupljih tržišta na svijetu.

Investitor, čiji su berzanski posrednici kotirani na Bursi u Malajziji, preuzet će 100-postotni udio u Asia Square Tower 2, koji se nalazi u srcu finansijskog okruga Marina Bay, od CapitaLand Integrated Commercial Trust. Toranj od 46 spratova je vrhunska poslovna zgrada sa 72.343 kvadratna metra poslovnog prostora, a među ključnim zakupcima su japanska Mizuho Bank i njemački Allianz. Akvizicija će dodatno ojačati prisustvo IOI Properties u singapurskom centralnom poslovnom okrugu, dopunjujući portfolio koji već uključuje IOI Central Boulevard Towers i South Beach Tower.

Najveća investicija u osam godina

„Ova akvizicija odražava kontinuirano uvjerenje IOI Properties Group u vrhunsku imovinu u Singapuru, koja nudi stabilan i ponavljajući prihod potkrijepljen snažnim tržišnim fundamentima“, rekao je izvršni direktor grupe Lee Yeow Seng. Nakon završetka transakcije u trećem kvartalu ove godine, IOI Properties će upravljati imovinom vrijednom 7,5 milijardi američkih dolara u Singapuru, s ukupno 2,6 miliona kvadratnih stopa poslovnog prostora za iznajmljivanje. Sporazum dolazi nakon što je CapitaLand zasebno najavio akviziciju Paragon Malla u Orchard Roadu za 3,9 milijardi singapurskih dolara (2,9 milijardi američkih dolara).

Singapursko tržište nekretnina u procvatu privlači investitore koji traže sigurno utočište usred rastućih geopolitičkih tenzija. Prema konsultantskoj kući CBRE, investicije u hotele, poslovne i maloprodajne nekretnine trebale bi porasti za 18 posto na 25 milijardi američkih dolara u 2025. godini, što je najviši nivo u osam godina, potaknut nižim kamatnim stopama. U februaru je Frasers Property, kojim upravlja tajlandski milijarder Charoen Sirivadhanabhakdi, kupio dio trgovačkog centra Centrepoint na Orchard Roadu za 290 miliona američkih dolara, otvarajući prostor za budući razvoj.

IOI Properties stalno širi svoje poslovanje u Singapuru, gdje je porodica Lee među najvećim vlasnicima komercijalnih nekretnina. U septembru je kupila preostalih 50 posto udjela u kompleksu South Beach od kompanije City Developments Kwek Leng Benga za 620 miliona američkih dolara.

Nekretnine i palmino ulje

Braća planiraju pokrenuti dva REIT-a, jedan u Maleziji i jedan u Singapuru, između ove i sljedeće godine. Procjenjuje se da ukupna imovina vrijedi oko 8 milijardi dolara, uključujući oko 2 milijarde dolara nekretnina u Maleziji. IOI Properties planira prikupiti dvije milijarde ringita (500 miliona dolara) kotiranjem malezijskog REIT-a u četvrtom kvartalu 2026. godine, dok istovremeno priprema paralelno kotiranje REIT-a za nekretnine u Singapuru u naredne dvije godine.

Sa ukupnim bogatstvom od 8,5 milijardi dolara, braća Lee su među najbogatijima u Maleziji. Oni su sinovi pokojnog Lee Shin Chenga, koji je izgradio uspješno poslovno carstvo u industriji palminog ulja i nekretnina prije svoje smrti 2019. godine. Lee Yeow Chor vodi posao s palminim uljem putem IOI Corp, dok njegov mlađi brat Yeow Seng vodi kompaniju za nekretnine.

Yessar Rosendar, novinar Forbesa (link originalnog članka)