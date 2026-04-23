Ruska nafta stiže u Evropu, odblokiran kredit EU od 105 milijardi za Kijev

Naftovod Druzhba ponovo je pokrenut, ruska nafta je u srijedu počela teći kroz ukrajinski dio sistema nakon višemjesečnog prekida, saopštili su zvaničnici, čime je Mađarskoj omogućeno da ukine veto na kredit Evropske unije vrijedan 90 milijardi eura, odnosno oko 105,79 milijardi dolara, koji je hitno potreban Kijevu.

Naftovod Druzhba postao je jedna od politički najosjetljivijih infrastrukturnih tačaka u Evropi nakon što je ruski napad dronom oštetio cjevovod u zapadnoj Ukrajini i zaustavio isporuke ruske nafte prema Mađarskoj i Slovačkoj.

Mađarska naftna kompanija MOL saopštila je u srijedu da ju je Ukrajina obavijestila kako su isporuke ruske sirove nafte kroz naftovod ponovo uspostavljene.

Iz kompanije su naveli da očekuju da prve pošiljke sirove nafte, nakon ponovnog pokretanja ukrajinskog dijela sistema, stignu u Mađarsku i Slovačku najkasnije do narednog dana.

Prema izvoru iz industrije, koji je želio ostati anoniman jer nije ovlašten za javne izjave, pumpanje nafte počelo je u 5 sati i 35 minuta po istočnoameričkom vremenu.

Ubrzo nakon toga, ambasadori Evropske unije koji su se sastali u Briselu odobrili su kredit, a očekuje se da svih 27 država članica formalno potvrdi odluku do četvrtka poslijepodne.

Evropska unija je kredit dogovorila još prošle godine kako bi se održala likvidnost Ukrajine tokom 2026. i 2027. godine, ali su ga blokirali mađarski premijer Viktor Orbán i vlada Slovačke, optužujući Ukrajinu za odgađanje popravki naftovoda, što je Kijev negirao.

Mađarska i Slovačka u velikoj mjeri zavise od ruske nafte, a Orbán je dosljedno pokazivao političku bliskost s Rusijom.

Druzhba REUTERS/Bernadett Szabo

Izgledi Ukrajine da dobije kredit dodatno su poboljšani nakon što je Orbán izgubio parlamentarne izbore u Mađarskoj 12. aprila.

Lider pobjedničke stranke, Peter Magyar, izjavio je da više neće blokirati sredstva Evropske unije za Kijev, iako se očekuje da dužnost preuzme tek narednog mjeseca.

Kapacitet naftovoda Druzhba, čije ime na ruskom znači prijateljstvo, iznosi između 1,2 i 1,4 miliona barela nafte dnevno, uz mogućnost povećanja do 2 miliona barela dnevno.

Ipak, protok je značajno smanjen zbog zapadnih sankcija, kao i čestih prekida izazvanih napadima dronovima.

U međuvremenu, Njemačka je potvrdila da od maja neće primati kazahstansku naftu u rafineriju PCK Schwedt, jednu od najvećih u zemlji, nakon što su industrijski izvori naveli da Rusija planira obustaviti izvoz kazahstanske nafte putem naftovoda Druzhba.

