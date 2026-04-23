Trump tvrdi da je iranski režim rascjepkan: Stvarnost je znatno složenija, nikad nisu bili kohezivniji

„Ozbiljno rascjepkan“ tako je predsjednik Donald Trump opisao iransku vladu kada je produžio primirje kako bi joj dao vrijeme da iznese „ujedinjeni“ prijedlog. Neuspjeh Irana da se pojavi u Pakistanu na drugoj rundi razgovora s potpredsjednikom JD Vanceom Bijela kuća je navela kao dokaz koliko je rukovodstvo postalo neusklađeno.

Međutim, posmatrači prilika u Iranu stvari vide drugačije. Iran insistira da Sjedinjene Američke Države moraju ukinuti blokadu iranskih luka prije nastavka pregovora, a mnogi analitičari smatraju da je rukovodstvo kohezivnije nego što se prikazuje.

„Mislim da je to ozbiljno pogrešno tumačenje iranskog rukovodstva“, rekao je Mehrat Kamrava, profesor uprave na Univerzitetu Georgetown u Kataru. „Rukovodstvo je bilo prilično kohezivno, a to smo vidjeli i u vođenju rata i u pregovorima.“

Upravljanje Iranom postalo je znatno složenije nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael eliminisali većinu najviših vojnih i političkih lidera režima, uključujući vrhovnog vođu ajatolaha Alija Khameneija. Grupa nekada suprotstavljenih zvaničnika iz različitih dijelova političkog spektra Islamske Republike sada odlučuje o budućnosti zemlje pod prijetnjom egzistencijalnog rata, uz upadljivo odsustvo konačnog donositelja odluka, Mojtabe Khameneija, koji je naslijedio svog oca na mjestu vrhovnog vođe.

Ovi zvaničnici istovremeno moraju uskladiti svoju viziju budućnosti Irana s unutrašnjim pritiskom tvrdolinijaških grupa koje odbijaju priznati poraz i vanjskim pritiskom Trumpove težnje da proglasi pobjedu.

Ipak, uprkos političkim razlikama, čini se da je ova grupa odlučna da javno pokaže jedinstvo, čak i ako postoje razlike u pristupu vođenju rata i diplomatiji sa Sjedinjenim Američkim Državama, smatraju stručnjaci.

REUTERS/Marko Djurica

„Različite frakcije iranskog rukovodstva sada su usklađenije nego prije rata“, rekao je Trita Parsi, izvršni potpredsjednik Quincy instituta za odgovornu državnu politiku. „Zato što je krug uži, on je i jedinstveniji u strategiji koju primjenjuje u ratu“, u poređenju s ranijim periodom pod Alijem Khameneijem.

Usred intenzivnih spekulacija o tome hoće li Iran ove sedmice učestvovati u pregovorima, Teheran je zadržao dosljedan javni stav da njegovi pregovarači neće učestvovati. Optužio je Washington za kršenje primirja i nedostatak ozbiljnosti u traženju diplomatskog rješenja.

Još prije rata Islamska Republika pod Alijem Khameneijem imala je jasnu listu „crvenih linija“, uključujući pravo na obogaćivanje uranija, nastavak razvoja raketnog programa i podršku savezničkim grupama, zahtjeve koje je prenijela i u aktuelne pregovore s Trumpovom administracijom.

Iransko političko rukovodstvo nastoji odbaciti izvještaje o unutrašnjim podjelama i predstaviti jedinstven pristup vojnim ciljevima i pregovaračkoj strategiji.

„Priče o podjelama među visokim zvaničnicima su iscrpljen politički i propagandni trik protivnika Irana“, napisao je Mehdi Tabatabai, zamjenik glasnogovornika predsjednika, u objavi na mreži X. „Jedinstvo i saglasnost između fronta, javnosti i diplomata u ovom trenutku su izuzetni i vrijedni pažnje.“

Režim je istakao jednog zvaničnika kao simbol tog jedinstva. Mohammad Bagher Ghalibaf, dugogodišnji predsjednik parlamenta i bivši komandant Revolucionarne garde, predvodio je prvu rundu pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama u Islamabadu i sada se smatra jednom od ključnih figura Islamske Republike.

Ipak, čak i kada je Ghalibaf stigao u Islamabad na prvu rundu pregovora, bio je u pratnji neuobičajeno širokog tima iranskih zvaničnika iz različitih političkih struja, što se tumači kao svjestan pokušaj demonstracije jedinstva.

„Postoje li razlike, naravno da postoje“, rekao je Parsi. Međutim, tvrdnja da je razlog nepostizanja dogovora rascjepkano iransko rukovodstvo, a ne kontradiktorne poruke Trumpa, kako kaže, nema uporište u stvarnosti.

Tokom vikenda, Sjedinjene Američke Države i Iran činili su se blizu dogovora o okončanju sedmonedjeljnog rata. Trump je potom počeo objavljivati o pregovorima na društvenim mrežama i telefonom razgovarati s novinarima, dok su pakistanski posrednici izvještavali o toku razgovora s iranskim zvaničnicima u Teheranu.

Neki Trumpovi saradnici privatno su priznali da su predsjednikovi javni istupi štetili pregovorima, ističući osjetljivost procesa i duboko nepovjerenje Irana prema Sjedinjenim Američkim Državama.

Suočen s prijetnjom uništenja, iranski režim razmontirao je tradicionalni sistem suparničkih centara moći koji su se nadmetali gotovo pet decenija. Nova ratna struktura objedinjila je pregovarače i političke aktere pod jedinstvenim vojnim okvirom, s ciljem da izvede Islamsku Republiku iz krize bez priznanja poraza.

Na ulicama, velike grupe koje predstavljaju tvrdolinijaške frakcije svakodnevno protestuju u podršci režimu i protiv bilo kakvog sporazuma s Washingtonom koji bi Iran doveo u poziciju poraza.

Takvi stavovi dominiraju parlamentom i državnim medijima, gdje svaka naznaka spremnosti da se Trumpu omogući proglašenje pobjede izaziva oštre kritike. Kada je ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi prošle sedmice izjavio da je Hormuški moreuz otvoren za komercijalni saobraćaj, suočio se s oštrim napadima tvrdolinijaša, zbog čega su drugi zvaničnici brzo morali pojašnjavati njegove riječi.

Ova ratna struktura značajno se razlikuje od načina na koji je Islamska Republika upravljana 37 godina pod vrhovnim vođom Alijem Khameneijem.

Njegov sin Mojtaba imenovan je za vođu zemlje, ali se nalazi u skrovištu. Izvještaji ukazuju da je povrijeđen ili ozbiljno onesposobljen, što dodatno povećava neizvjesnost o tome da li daje jasne smjernice ili njegovi saradnici djeluju bez preciznih uputa.

„Sistem sada funkcioniše na drugačiji način. Ranije smo imali institucije koje su razmatrale strateška pitanja i vrhovnom vođi dostavljale preporuke za konačnu odluku“, rekao je Hamidreza Azizi, gostujući istraživač Njemačkog instituta za međunarodne i sigurnosne poslove.

„Pristup vrhovnom vođi više nije redovan kao što bi trebao biti, a to automatski znači da drugi zvaničnici imaju više prostora za odlučivanje o koracima vezanim za rat i mir“, zaključio je.

Please enable JavaScript

