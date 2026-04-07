Geopolitički nemiri sada su prepreka broj jedan za međunarodna putovanja

Sve veći broj Amerikanaca oklijeva s međunarodnim putovanjima zbog zabrinutosti oko geopolitičkih nemira i antiameričkog raspoloženja u inostranstvu, pokazuje novo istraživanje među turističkim agentima. Po prvi put, geopolitička anksioznost sada nadmašuje ekonomiju kao glavni razlog koji odvraća od putovanja u inostranstvo, prema anketi Travel Weeklyja među američkim turističkim agentima provedenoj prošlog mjeseca i objavljenoj u petak.

Više od 7 od 10 turističkih agenata (72%) izjavilo je da su klijenti suzdržani pri rezerviranju međunarodnih putovanja zbog globalnih sukoba, što je gotovo dvostruko više u odnosu na 38% u decembru.

Zabrinutost zbog geopolitike nadmašila je zabrinutost zbog inflacije u putovanjima (55%) i ekonomije (42%), koji su u decembru bili dva glavna odvraćajuća faktora.

Više od 4 od 10 agenata (42%) reklo je da su klijenti zabrinuti zbog mogućeg susreta s antiameričkim raspoloženjem u inostranstvu, u odnosu na 33% u decembru.

Dana 22. marta State Department izdao je globalno upozorenje kojim se Amerikancima savjetuje da “povećaju oprez” pri putovanjima izvan SAD-a, osobito na Bliskom istoku. Geopolitički nemiri kao prepreka globalnim putovanjima.

Ne postaju nervozni samo Amerikanci. Šest od deset putnika manje je sklono letjeti u sljedećih šest mjeseci zbog rata na Bliskom istoku, prema istraživanju provedenom prošlog mjeseca na više od 1.000 putnika iz SAD-a i pet europskih zemalja (Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Njemačka, Italija i Španija) koje je provela globalna istraživačka kompanija OvationMR.

Potražnja i dalje visoka među luksuznim putnicima

U januaru je devet od deset luksuznih turističkih agenata u mreži Virtuoso navelo geopolitičke zabrinutosti kao glavni faktor koji utječe na putovanja u 2026. godini, rekla je za Forbes Misty Belles, direktorica globalnih odnosa s javnošću u toj firmi. “Ali to nije spriječilo naše klijente da putuju”, rekla je. “Možda mijenja gdje putuju ili kako putuju, ali ne vidimo otkazivanja niti usporavanje rezervacija – samo su ljudi svjesniji.”

Nancy McLaughlin, nezavisna turistička agentica iz Colorada povezana s agencijom Fora, koja sarađuje s Virtuosom, primijetila je isti obrazac kod svojih najimućnijih klijenata. “Potražnja među onima koji rezerviraju hotele i odmarališta po cijeni od 800 do 1.200 dolara po noćenju ne posustaje”, rekla je za Forbes, dodajući da su neki njezini drugi klijenti odustali od međunarodnih putovanja. “Ovisi o osobi i njezinu iskustvu s putovanjima”, rekla je.

Klijenti koji su nedavno rezervirali riječnu kružnu turu Dunavom otkazali su produžetak putovanja u Istanbulu. “Ne žele ići toliko na istok” kao Turska, rekla je. Jedan je klijent odgodio putovanje u Dubai, dok drugi “čeka i vidi” hoće li ići na riječnu kružnu turu u Egipat. “Ali i dalje imam mladence koji u maju idu u Italiju i Grčku i trenutno radim s klijentima koji planiraju putovanje u Japan”, rekla je.

Transatlantska potražnja slabila je i prije početka rata

Potražnja za transatlantskim letovima za ljeto počela je padati i prije nego što su SAD i Izrael napali Iran 28. fabruara – no od tada se dodatno pogoršala, pokazuju podaci analitičke zrakoplovne kompanije Cirium. Rezervacije iz Evrope prema SAD-u za putovanja u 2026. pale su za 15,34% u odnosu na prošlu godinu, dok su rezervacije iz SAD-a prema Evropi za isti mjesec niže za 11,19%, prema podacima prikupljenima od novembra do sredine marta. Podaci Ciriuma s početka februara pokazivali su pad rezervacija Evropa–SAD od 14,22% te SAD–Evropa od 7,27%.

“Već krajem 2025. i početkom 2026. vidio se opći trend pada rezervacija iz SAD-a prema Evropi, ali posebno iz Evrope prema SAD-u”, rekao je za Forbes glasnogovornik Ciriuma Mike Arnot. “To nije novi trend”, ali sukob na Bliskom istoku “dodatno je pogoršao pad transatlantske potražnje, uz ekonomsku nesigurnost, geopolitičke izazove i relativnu snagu američkog dolara u odnosu na euro”, rekao je.

