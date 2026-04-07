Cijene nafte opet porasle nakon nove izjave Trumpa

Globalne cijene nafte porasle su u utorak poslijepodne na azijskim tržištima uoči roka koji je američki predsjednik Donald Trump postavio Iranu za otvaranje ključnog pomorskog prolaza, Hormuškog moreuza.

Cijena referentne nafte Brent porasla je za oko 1,4 posto na 111,33 dolara po barelu, dok je nafta kojom se trguje u Sjedinjenim Američkim Državama skočila za 2,8 posto na 115,61 dolara.

Dan ranije Trump je zaprijetio da će „uništiti Iran u jednoj noći“ ukoliko do utorka do 20 sati po vremenu u Washingtonu ne pristane na sporazum sa SAD-om.

Isporuke nafte i plina iz Bliskog istoka ozbiljno su poremećene jer Teheran prijeti napadima na brodove koji pokušaju koristiti moreuz, kao odgovor na američke i izraelske zračne napade koji traju od 28. februara.

Govoreći u Bijeloj kući, Trump je izjavio da vjeruje kako „razumni“ lideri u Iranu pregovaraju u „dobroj vjeri“, ali da je ishod i dalje neizvjestan.

Iran je do sada odbio prijedloge o privremenom prekidu vatre, tražeći trajni kraj rata i ukidanje sankcija protiv zemlje.

Današnji rast cijena sugerira da investitori smatraju kako će Sjedinjenim Američkim Državama biti teže nego što se očekivalo postići sporazum zbog čvrstog stava Irana, te da bi rat mogao potrajati, izjavila je Ye Lin iz istraživačke kompanije Rystad Energy.

Istovremeno, trgovci pokušavaju procijeniti da li Trump zaista želi sporazum ili samo „stvara dimnu zavjesu“ dok se priprema za veći napad.

Reuters

Uoči isteka roka u utorak, Ujedinjeno Kraljevstvo će biti domaćin sastanka vojnih planera, saveznika i partnera kako bi razgovarali o mjerama za osiguranje Hormuškog moreuza nakon završetka sukoba.

Poremećaji na ovoj ključnoj pomorskoj ruti podigli su cijene energije širom svijeta i izazvali zabrinutost zbog rasta globalne inflacije.

Oko petine svjetskih isporuka nafte i plina inače prolazi kroz ovaj uski morski prolaz.

Velike azijske ekonomije, uključujući Japan i Južnu Koreju, posebno su pogođene ovim poremećajima jer u velikoj mjeri zavise od energije iz Bliskog istoka.

Iako su neki brodovi posljednjih sedmica koristili moreuz, obim saobraćaja znatno je manji nego prije početka sukoba.

Trump je također pozvao zemlje da pošalju ratne brodove u region kako bi se omogućio sigurniji prolaz većeg broja plovila kroz ovaj važni morski put.

