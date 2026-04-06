Popularni brend patika na meti investitora – hoće li Nike pristati na prodaju

Nakon što je u januaru stekla većinski udio (51%) u Guessu, Authentic Brands Group navodno je zainteresirana da od Nikea kupi brend Converse. Službenih potvrda nijedne od kompanija nema. Nike je kupio Converse 2003. godine za 315 miliona dolara. U međuvremenu je brend pretvorio u uspješnu podružnicu fokusirajući se na tradicionalne proizvode kao što su Chuck Taylor All Star. Međutim, kako javlja Bloomberg, prodaja Conversea je u padu, i kreće se prema najnižem nivou u posljednjih 15 godina.

Prema podacima koje je na kraju marta objavio Nike za treći kvartal, prihodi od prodaje Conversea pali za 35% na 264 miliona dolara.

Interes za popualrne patike, američka privatna kompanija Authentic Brands Group (ABG), pokazivala je i ranije, sada je samo pitanje da li će Nike željeti prodati Converse. Prije nego što ga je kupio 2003.godine Converse je bio na koljenima, kompanija je proglasila bankrot 2001. godine. Adidas, Nike i Reebok na tržištu su bili predominantni, dok je Converse previše ovisio od jednog modela Chuck Taylor All Star.

Uprkos teškoj poziciji na tržištu Nike je prepoznao potencijal brenda, te ga je nakon kupovine učinio svojom 100-postotnom podružnicom. Dodao mu je dozu retro i streetwear identiteta, što je bilo dovoljno da zainteresira mlađe kupce. Od 2003. godine, pa sve do 2019., Converse je pratio rast, koji se godišnje u prosjeku kretao između 10 i 19 posto. Prihodi su sa oko 200 miliona skočili na skoro dvije milijarde dolara.

Kupovinom brenda Nike nije dodavao svoj prepoznatljivi logo, već je zadržao identitet Converse brenda, dodajući mu kao novinu lagane, meke, takozvane Lunarlon đonove. Međutim, u posljednje vrijeme Converse ne bilježi tako sjajne rezultate. Konkurencija brže prati trendove, uvodi nove, dok

Converse ostaje vjeran svojim stalnim modelima.