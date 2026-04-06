BiH više nije među jeftinijim u regiji po dizelu, ovo su nove cijene

Cijene goriva od eskalacije sukoba na Bliskom istoku variraju iz dana u dan. Prosječna maloprodajna cijena premium bezolovnog benzina 95 danas (ponedjeljak) je u BiH iznosila 2,80 KM po litru, dok je dizel skuplji za simboličnih 0,01 KM po litru, te se kreće 3,57 KM. Od početka rata u Iranu ovo je drastično povećanje cijena, uzimajući u obzir da su se cijene dizela i benzina krajem februara kretale od 2,25 KM (dizel) i 2,32 KM benzin. Kada je riječ o institucionalnim mjerama koje bi zaštitile građane od prekomjernih poskupljenja, jedinstvene odluke na nivou države nema.

Visina marže

U bh. entitetu FBIH na snazi je Odluka kojom je za privredna društva, koja obavljaju djelatnost trgovine na veliko propisana maksimalna visina marži u apsolutnom iznosu od 0,06 KM po litru derivata, dok je za privredna društva koja obavljaju djelatnost trgovine na malo naftnim derivatima propisana maksimalna visina marže u apsolutnom iznosu od 0,25 KM po litru derivata. U drugom bh. entitetu RS, građani će moći izvršiti povrat oko 10 feninga po litru. “Sve će se direktno rješavati na benzinskim pumpama. Kada kupite gorivo, račun se umanji za 10 feninga po litru. Dovoljno je da imate ličnu kartu koja je izdata od MUP-a Srpske i da imate naše tablice”, pojasnio je Ned Puhovac, ministar trgovine i turizma RS.

Globalno prosječne cijene dizela na 30. mart, prema podacima objavljenim na globalpetrolprice, iznosile su 1,51 američki dolar po litri. Varirale su od zemlje do zemlje, te su posljedica različitih poreza i subvencija za dizel. Sve zemlje imaju pristup istim cijenama nafte na međunarodnim tržištima, ali svaka od njih odlučuje o porezu i drugim mjerama.

Cijene u regiji

Prosječna cijena dizela u BiH, prema globalpetrolpriceu iznosila je 1,993 dolara, i cjenovno, poredeći regiju, naša zemlja je skuplja od Hrvatske i Crne Gore, u kojima je litar dizela iznosio 1,956 dolara, odnosno 1,941 dolara. Srbija je u regiji imala najvišu cijenu 2,097 KM, dok je u Sloveniji litar dizela koštao 2,088 dolara.

Istovremeno, u Venecueli je zabilježena najniža cijena dizela, gdje je litar koštao 0,004 dolara. U Iranu 0,006 dolara, Libiji 0,023 dolara, Španiji 2,059 dolara, Luksemburgu 2,316, Turskoj 1,742 dolara, Grčkoj 2,447, Danskoj 2,952 dolara, dok je u Hong Kongu zabilježena najviša cijena dizela 4,307 dolara.