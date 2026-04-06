Nevjerovatni prizori Zemlje: NASA objavila fotografije sa leta posade Artemis II prema Mjesecu

Misija Artemis II koja je poletjela iz Svemirskog centra Kennedy na Floridi 1. aprila ove godine, nakon više od 50 godina ljude je ponovo dovela blizu mjeseca. NASA je na svojoj zvaničnoj stranici objavila fotografije snimljene iz letjelice Orion u kojoj je četveročlana posada, a koje pokazuju pogled na planetu Zemlju iz svemira. Astronaut NASA-e i komandant posade Artemis II, Reid Wiseman, snimio je sliku Zemlje kroz prozor svemirske letjelice nakon što je završio translunarno ubrizgavanje. Na njoj su, kako se navodi vidljive dvije aurore (gornji desni ugao i donji lijevi) i zodijačka svjetlost (dolje desno) dok Zemlja pomračuje Sunce. Ovo je bila jedna od prvih fotografija Zemlje koje su astronauti Artemis II poslali putem interneta. Na jednoj od snimljenih fotografija vidi se astronautkinja Christina Koch kako pogledom ispraća zemlju dok lete prema Mjesecu.

Posada prošla testove

Posadu Artemis II čine četiri člana: Victor Glover, Jeremy Hansen, Christina Koch i Reid Wiseman. Kako je objavila NASA sva četiri člana posade danas su, šestog dana od lansiranja, provela kompletan niz testova, uključujući oblačenje i punjenje odijela pritiskom, provjeru curenja, simulaciju ulaska u sjedište i procjenu pokretljivosti i sposobnosti jela i pića. Odijelo štiti astronaute tokom dinamičkih faza leta i pruža podršku životu u slučaju smanjenja pritiska u kabini i operacije preživljavanja nakon spuštanja.

Foto: NASA/Reid Wiseman

Foto: NASA

Za kraj dana (6. april) najavljeno je da posada uđe u Mjesečevu sferu utjecaja, kada Mjesečeva gravitacija postaje i dominantna sila koja kontrolira Orionovu putanju.

Ova faza zapravo je glavna i uvodi posadu u let oko daleke strane Mjeseca, koju ljudsko oko još nikada nije vidjelo.

Foto: NASA

Jedna od snimljenih fotografija prikazuje bližu stranu Mjeseca, koja se vidi sa Zemlje, dok je dio daleke strane također vidljiv na lijevom rubu, odmah iza crne mrlje koja se naziva Orientale basen, krater širok skoro 600 milja koji se prostire na bližoj i daljoj strani Mjeseca i djelimično je vidljiv sa Zemlje. Tamna područja na fotografiji u sredini i na desnoj strani diska su stari tokovi lave, koji su jedinstveni za bližu stranu Mjeseca. Bijela tačka na dnu, iz koje izbijaju bijele zrake, je krater Tycho, jedan od mlađih kratera na Mjesecu, star 108 miliona godina, opisuje NASA.

Foto: NASA

Desetodnevno putovanje

Tokom ovog 10-dnevnog putovanja posada neće sletjeti na mjesec, već će se kretati oko Mjeseca, a u jednom dijelu misije doći će iza strane Mjeseca, koja je uvijek okrenuta od Zemlje. Također, četveročlani tim će biti tokom misije udaljen više od 400.000 kilometara, što je dosadašnji rekord u misijama s čovjekom.

Misija također ima i naučni značaj. Tokom leta astronauti nose mini-eksperimente sa svojim stanicama, što će kasnije biti korišteno u istraživanjima vezanim za utjecaj svemirskih okolnosti na ljudski organizam.