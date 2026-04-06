JPMorgan Chase upozorava: Rat s Iranom prijeti eksplozijom cijena i skokom kamata

Izvršni direktor JPMorgan Chase, Jamie Dimon, upozorio je u ponedjeljak da bi rat s Iranom mogao izazvati snažne šokove cijena nafte i roba, što bi održalo inflaciju tvrdokorno visokom i poguralo kamatne stope iznad trenutnih očekivanja tržišta.

Upozorenje dolazi iz njegovog godišnjeg pisma dioničarima, samo dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump pojačao pritisak na Iran, zaprijetivši napadima na elektrane i mostove ukoliko ta zemlja ne otvori Hormuški moreuz, ključnu svjetsku pomorsku rutu.

Dimon (70), koji već dvije decenije vodi najveću američku banku, također je poručio da sektor privatnog kreditiranja „vjerovatno“ ne predstavlja sistemski rizik, uprkos nedavnom povlačenju investitora iz tih fondova zbog strahova da bi razvoj vještačke inteligencije mogao ugroziti njihove dužnike.

„Izazovi s kojima se suočavamo su značajni“, rekao je Dimon, navodeći geopolitičke rizike poput rata u Ukrajini, šire nestabilnosti na Bliskom istoku i tenzija s Kinom.

„Sada, zbog rata u Iranu, dodatno se suočavamo s mogućnošću dugotrajnih šokova cijena nafte i roba, kao i preoblikovanjem globalnih lanaca snabdijevanja, što može dovesti do upornije inflacije i na kraju viših kamatnih stopa nego što tržišta trenutno očekuju.“

Dimon je dodao da će vrijeme pokazati hoće li rat u Iranu ostvariti ciljeve Sjedinjenih Američkih Država, naglasivši da nuklearna proliferacija ostaje najveća prijetnja povezana s Iranom.

Zabrinutost zbog ratom izazvane inflacije već je natjerala tržišta da uglavnom odustanu od očekivanja smanjenja kamatnih stopa ove godine, nakon što je monetarno popuštanje prošle godine poguralo berzanske indekse na rekordne nivoe.

Referentni indeks S&P 500 prošle sedmice zabilježio je najgori kvartal od 2022. godine, pod pritiskom rasta cijena energije izazvanog ratom.

Iako je američka ekonomija i dalje pokazivala otpornost, uz potrošače koji i dalje zarađuju i troše, te zdrave kompanije, Dimon je upozorio na blago slabljenje i činjenicu da je rast bio snažno potaknut velikim budžetskim deficitima i ranijim državnim stimulansima.

Pozitivnim faktorima označio je fiskalne mjere iz Trumpovog zakonskog paketa, deregulaciju i ulaganja potaknuta razvojem vještačke inteligencije, ali je naglasio i rastuću potrebu za infrastrukturnim investicijama.

Dimon smatra da tržište privatnog kreditiranja, vrijedno oko 1,8 biliona dolara, ostaje relativno malo. Ipak, upozorio je da bi, u slučaju pogoršanja kreditnog ciklusa, gubici na zaduženjima mogli biti veći od očekivanih, jer su kreditni standardi blago oslabili.

Dodao je i da ovom sektoru često nedostaju transparentnost i rigorozno vrednovanje kredita, što povećava vjerovatnoću da će investitori brzo povlačiti sredstva ako procijene da se uslovi pogoršavaju.

Kao primjer naveo je kompaniju Blue Owl Capital, koja je prošle sedmice ograničila povlačenja iz dva fonda nakon rekordnog talasa zahtjeva investitora za izlazak, potaknutog strahovima vezanim za utjecaj vještačke inteligencije, javlja Reuters.

Dimon je u pismu oštro kritikovao i nove prijedloge kapitalnih pravila američkih regulatora, nazvavši neke njihove dijelove i dalje „besmislenim“.

Posebno se osvrnuo na pravila poznata kao Basel III i dodatne zahtjeve za sistemski važne banke, ističući da su prijedlozi „ozbiljno manjkavi“.

Prema njegovim riječima, dodatni kapitalni zahtjev za JPMorgan pao bi tek na 5%, što je ocijenio kaznom za uspjeh banke, nazivajući takvu politiku „apsurdnom“ i „neameričkom“.

