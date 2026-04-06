Historijske znamenitosti Irana – I UNESCO zabrinut za njihovu sudbinu tokom rata

Ljudske žrtve u svakom ratu su nenadoknadive, ali vrijedi se podsjetiti i na druge načine nasilja, posebno onog kulturnog. Od početka rata SAD-a i Izraela sa Iranom, UNESCO upozorava da su nacionalni spomenici u Iranu u velikoj opasnosti da budu potpuno uništeni.

Agencija Ujedinjenih nacija, UNESCO, izrazila je zabrinutost zbog oštećenja brojnih svjetskih kulturnih i historijskih spomenika i Iranu, uključujući veličanstvenu Golestan palatu u Teheranu. U Isfahanu su izraelski udari oštetili nekoliko najpoznatijih iranskih lokaliteta, uključujući palatu i vrt Chehel Sotoun iz 17. stoljeća, iz perioda Safavidske dinastije.

Roxane Zand, bivša zamjenica šefa za Bliski istok u Sotheby'su, govorila je za Newshour o historijskim lokalitetima kulturnog značaja koji su u opasnosti.

Satelitske snimke pokazuju ozbiljna oštećenja

Škole, bolnice i historijske znamenitosti pretrpjele su ozbiljna oštećenja otkako su američki i izraelski udari na Iran počeli, pokazuju to i satelitske snimke i verificirani video materijali, dok broj prijavljenih civilnih žrtava nastavlja rasti.

Prema američkoj Agenciji za izvještavanje o ljudskim pravima, ubijeno je 1.168 civila, uključujući 194 djece.

Zbog gotovo potpune blokade interneta koju su nametnule vlasti, veoma je teško doći do svjedočanstava ljudi unutar Irana, a video materijal je teško pristupačan.

Ostaci u Palati Chehel Sotoun usred sukoba između SAD-a i Izraela s Iranom, u Isfahanu. Na ovoj slici objavljenoj 9. marta 2026. godine, pribavljenoj sa društvenih mreža. Social Media/via REUTERS



BBC Verify dokumentovao je oštećenja bolnice, sportskih centara, jednog UNESCO svjetskog kulturnog spomenika i dvije škole, u jednoj od njih poginulo je 168 ljudi prema iranskim zvaničnicima.

Portparol iranskog Ministarstva vanjskih poslova nazvao je te napade “očiglednim ratnim zločinom”, dok je direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus izjavio da je incident “izuzetno zabrinjavajući”, dodajući da su “zdravstveni objekti zaštićeni međunarodnim humanitarnim pravom”.

U Teheranu su tri sportska kompleksa pretrpjela velika oštećenja, uključujući Azadi stadion s 12.000 mjesta, koji je gotovo uništen. Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova tvrdi da je zgrada korištena kao “mjesto odmora” za iranske snage.

BBC Verify je također dokumentovao oštećenja starog bazara u historijskoj četvrti i Golestan palate, koja je pod UNESCO zaštitom.

Golestan palata, bivša kraljevska rezidencija, pretrpjela je velika oštećenja, sa razbijenim staklom, oštećenim eksterijerom i čvrstim drvenim vratima.

UNESCO je naveo da su zgrade oštećene tokom udara na obližnji Arg trg i podsjetio da je kulturna baština zaštićena međunarodnim pravom.

Žena razgovara telefonom u Teheranu dok stoji usred oštećene stambene četvrti pogođene bombama, dok se sukob između SAD-a i Izraela s Iranom nastavlja. Iran, 30. marta 2026. godine. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Dr Michael Becker, profesor prava na Trinity College Dublin, kaže da su namjerni udari na civilne objekte ilegalni po međunarodnom pravu, osim ako se koriste u vojne svrhe.

Međunarodno pravo štiti kulturnu baštinu. Haška konvencija iz 1954. godine nalaže da spomenici, muzeji i arheološki lokaliteti imaju posebnu zaštitu, a napadi na njih dozvoljeni su samo u slučaju imperativne vojne potrebe.

Međunarodno pravo i historijsko iskustvo jasno pokazuju da je zaštita kulturne baštine humanitarna obaveza.

Iran na UNESCO listi ima 29 znamenitosti

UNESCO-va svjetska baština u Iranu predstavlja jedan od najvažnijih i najimpresivnijih aspekata ove zemlje sa ukupno 29 izuzetnih lokaliteta od kojih je 26 kulturnih i tri prirodna. Ova mjesta svjedoče o bogatoj historiji i raznolikim pejzažima Irana te obuhvataju sve od drevnih ruševina do bujnih hirkanijskih šuma. Ovi lokaliteti predstavljaju kulturno naslijeđe koje se ubraja među najznačajnija u svijetu i potvrđuju Iran kao jednu od ključnih destinacija za razumijevanje ljudske civilizacije.

Iran se nalazi među vodećim zemljama svijeta po broju lokaliteta upisanih na UNESCO listu i zauzima visoko mjesto na globalnoj rang listi. Među najpoznatijim lokalitetima izdvajaju se Persepolis historijski grad Jazd i perzijski vrtovi dok prirodne ljepote poput hirkanijskih šuma dodatno obogaćuju ovu raznovrsnu ponudu. Iako Iran trenutno nema mješovitih lokaliteta kombinacija kulturnih i prirodnih dobara čini ga jedinstvenim i izuzetno privlačnim za putnike i istraživače.

Oštećenja u Golestan palati, Foto: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Jedan od najznačajnijih lokaliteta su armenski manastirski kompleksi smješteni na sjeverozapadu zemlje koji uključuju crkve svetog Tadeja svetog Stepanosa i kapelu Dzordzor. Ovi spomenici datiraju još iz sedmog stoljeća i predstavljaju spoj armenske bizantijske pravoslavne i perzijske arhitekture. Tokom stoljeća imali su ključnu ulogu u širenju armenske kulture i danas su važna hodočasnička mjesta koja čuvaju religijsko naslijeđe.

Grad Bam i njegov kulturni pejzaž predstavljaju izvanredan primjer trgovačkog naselja u centralnoj Aziji. Njegova čuvena tvrđava Arg-e Bam jedna je od najvećih građevina od ćerpića na svijetu sa historijom dugom oko dvije hiljade godina iako je većina današnjih struktura iz safavidskog perioda. Razorni zemljotres 2003. godine gotovo je uništio ovaj grad ali njegova historijska vrijednost i dalje ostaje neprocjenjiva.

Persepolis/Pixabay

Bisotun je arheološko nalazište poznato po monumentalnom natpisu kralja Darija Prvog iz šestog stoljeća prije nove ere. Natpis je napisan na tri jezika i imao je ključnu ulogu u dešifrovanju klinastog pisma što ga čini jednim od najvažnijih historijskih dokumenata na svijetu.

Kulturni pejzaž Majmanda predstavlja jedinstveno naselje u kojem ljudi i danas žive u kućama uklesanim u stijene. Ovaj način života prilagođen je surovim pustinjskim uslovima i uključuje sezonske migracije stanovništva što svjedoči o dugoj tradiciji prilagođavanja prirodi.

Džamije, trgovi, spaljeni grad, bazar…

Palata Golestan u Teheranu predstavlja remek djelo kadžarske arhitekture i nekadašnju kraljevsku rezidenciju. Kompleks se sastoji od više palača raspoređenih oko vrta i uključuje brojne značajne prostorije i muzeje koji prikazuju bogatu historiju Irana.

Gonbad-e Qabus je impresivna kula mauzolej visoka preko pedeset metara i jedna od najviših ciglenih građevina na svijetu. Njena jedinstvena arhitektura poslužila je kao model za kasnije građevine u islamskom svijetu.

Džamija Džame u Isfahanu predstavlja sažetak razvoja iranske islamske arhitekture kroz stoljeća. Njena struktura sa četiri ivana postala je uzor za mnoge kasnije džamije.

Trg Imam u Isfahanu jedan je od najvećih trgova na svijetu izgrađen u vrijeme šaha Abasa Prvog i okružen je značajnim historijskim građevinama koje svjedoče o društvenom i kulturnom životu safavidskog perioda.

Pasargada je bila prva prijestolnica Ahemenidskog carstva koju je osnovao Kir Veliki i predstavlja izvanredan primjer rane perzijske arhitekture i urbanizma.

Persepolis kao ceremonijalna prijestolnica Ahemenidskog carstva jedan je od najpoznatijih arheoloških lokaliteta na svijetu. Njegove monumentalne ruševine svjedoče o nekadašnjoj veličini i moći ovog carstva.

Šahr-i Sohta poznat kao spaljeni grad predstavlja jedno od najstarijih urbanih naselja na svijetu sa dokazima o civilizaciji staroj više hiljada godina.

Kompleks šejha Safija u Ardabilu predstavlja važan sufijski centar i izuzetan primjer srednjovjekovne iranske arhitekture koji uključuje brojne funkcionalne objekte poput biblioteke bolnice i mauzoleja.

Historijski hidraulični sistem u Šuštaru predstavlja vrhunsko inženjersko dostignuće iz sasanidskog perioda koje je omogućavalo sofisticirano upravljanje vodnim resursima.

Soltanije, Foto: Unsplash

Soltanije (Soltaniyeh) je nekadašnja prijestolnica mongolske dinastije i poznata po svojoj velikoj kupoli koja spada među najstarije dvostruke kupole na svijetu.

Susa je jedan od najstarijih poznatih gradova sa kontinuitetom naseljenosti koji datira hiljadama godina unazad i bio je važan centar elamitske i ahemenidske civilizacije.

Historijski bazar u Tabrizu predstavlja jedan od najvećih natkrivenih bazara na svijetu i važan centar trgovine na Putu svile.

Džamija Šejh Lotfollah, Foto: Pixabay

Taht-e Solejman bio je sveto mjesto zoroastrizma i sadrži ostatke hramova i drugih značajnih objekata smještenih u vulkanskom području.

Čoga Zanbil predstavlja drevni elamitski grad sa monumentalnim ziguratom koji svjedoči o religijskim i urbanim praksama tog vremena.

Perzijski vrtovi predstavljaju jedinstvenu tradiciju pejzažne arhitekture zasnovanu na geometriji i vodi kao centralnom elementu koja je uticala na vrtove širom svijeta.

Iranski kanati predstavljaju drevni sistem za navodnjavanje koji omogućava transport vode iz podzemnih izvora do površine i simbol su ljudske domišljatosti u sušnim područjima.

Pustinja Lut jedna je od najtoplijih i najsuših tačaka na planeti sa jedinstvenim prirodnim formacijama nastalim erozijom.

Jazd, Foto: Unsplash

Historijski grad Jazd poznat je po svojoj tradicionalnoj arhitekturi prilagođenoj pustinjskim uslovima uključujući vjetrotornjeve i široku mrežu kanata.

Sasanidski arheološki pejzaž u regiji Fars obuhvata niz značajnih lokaliteta koji svjedoče o moći i organizaciji sasanidskog carstva.

Hirkanijske šume predstavljaju drevni šumski ekosistem star milionima godina koji se prostire duž Kaspijskog mora i ima izuzetnu biološku vrijednost.

Transiranska željeznica predstavlja impresivno inženjersko dostignuće koje povezuje različite regije zemlje i prolazi kroz spektakularne pejzaže.

Golestan palata, Foto: Pixabay

Prahistorijska nalazišta

Kulturni pejzaž Oramanata karakterišu planinska sela sa terasastom gradnjom koja je savršeno prilagođena prirodnom okruženju i odražava način života lokalnog stanovništva.

Perzijski karavanseraji predstavljaju historijska odmorišta za trgovce i putnike na Putu svile i svjedoče o razvijenoj infrastrukturi i gostoprimstvu drevnog Irana.

Hegmatane kao jedan od najstarijih gradova na svijetu ima izuzetnu arheološku vrijednost i pruža uvid u rane civilizacije koje su oblikovale region.

Prahistorijska nalazišta doline Horamabada predstavljaju izuzetno važan izvor informacija o ranoj ljudskoj historiji sa dokazima o životu starim desetinama hiljada godina.

Svi ovi lokaliteti zajedno čine Iran pravim živim muzejom u kojem svako putovanje predstavlja susret sa dubokom i slojevitom prošlošću čovječanstva.