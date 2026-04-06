Podaci američke agencije: Koliko košta angažman Trumpa Jr-a

U Banja Luku će sutra (7. april) doputovati najstariji sin Donalda Trumpa, Donald Trump Jr. Osim da će osiguranje, visokog gosta, entitetski MUP provesti na najvišem nivou, od institucija bh. entiteta nema mnogo informacija o prirodi posjete, da li je ona političke prirode ili isključivo ekonomske. Ono što su mediji u BiH prenijeli od jutros, je da Trump Jr. dolazi u Banja Luku kako bi razgovarao o potencijalnim investicijama Trump organizacije, te da bi se trebao sastati sa privrednicima RS, međutim, za ove navode nema službene potvrde.

AAE Speakers

Portal BN podsjeća kako Donald Trump Jr. često učestvuje na različitim događajima i sastancima širom svijeta, kroz mrežu tzv. ‘speakers bureau’ agencija, tj. kompanija koje posreduju između organizatora događaja i javnih ličnosti, te da je jedna od takvih All American Entertainment (AAE), koja nije direktni zastupnik Trumpa mlađeg, ali u svom portofoliju nude i mogućnost da se preko njih angažuje Trump Jr. kao govornik.

Da li je ova agencija na bilo koji način učestvovala u njegovom dolasku, nepoznato je.

Kako se navodi na službenom sajtu AAE Speakers je agencija za govornike i talente koja pruža sveobuhvatne usluge i ekskluzivno zastupa interese profesionalaca u organizaciji događaja, uključujući odabir, rezervaciju i realizaciju događaja s glavnim govornicima. Navode kako sa širokim iskustvom u industriji je njihov tim od 2002. godine povezao hiljade događaja uživo, hibridnih i virtuelnih događaja širom svijeta sa njihovim savršenim govornikom, voditeljem, poznatom ličnošću ili izvođačem.

Obično putuje od West Palm Beacha

“Rezervisali smo preko 250 miliona dolara za poznate ličnosti u ime najuglednijih kompanija i organizacija na svijetu, navode u opisu svog rada.

Trump Jr. kao glavni govornik na oficijelnoj stranici AAE predstavljen je kao član upravnog odbora i izvršni podpredsjednik organizacije Trump, biznismen, autor i politički aktivista.

Navodi se kako obično putuje od West Palm Beacha Florida. Cijene govora za Donalda Trumpa Jr., ili bilo koje druge govornike i poznate ličnosti, navodi se na sajtu All American Entertainment (AAE) određuju se na osnovu niza faktora i mogu se promijeniti bez prethodne najave. Procijenjene cijene za rezervaciju Donalda Trumpa Jr. iznose 100.000 – 200.000 dolara za događaje uživo i 50.000 – 100.000 dolara za virtualne događaje.