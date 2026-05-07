Propast “Projekta Sloboda”, 1.600 brodova i dalje zarobljeno u Hormuškom moreuzu

Prema pisanju CNN-a, za desetine hiljada pomoraca na oko 1.600 brodova zarobljenih u Hormuškom moreuzu, američka operacija “Project Freedom” pokazala se kao potpuni neuspjeh.

Operacija predsjednika Donalda Trumpa, čiji je cilj bio da omogući siguran prolaz brodovima kroz moreuz, trajala je svega 48 sati. Tokom tog perioda samo dva broda uspjela su proći uz pratnju američke vojske.

Brodarske kompanije i posade sada su ponovo ostavljene bez sigurnog izlaza, jer mnogi odbijaju preuzeti rizik prolaska kroz područje koje je i dalje izuzetno nestabilno. Iako je na snazi prekid vatre, projektili i dalje prelijeću ovaj 34 kilometra širok plovni put.

Gene Seroka, izvršni direktor luke Port of Los Angeles, izjavio je da samo stvarni i dokazani mirovni sporazum može vratiti povjerenje međunarodne brodarske zajednice.

Seroka, koji je godinama radio za veliku brodarsku kompaniju American President Lines na Bliskom istoku, rekao je da nije razgovarao ni sa jednim direktorom brodarske kompanije koji je spreman poslati teret i posade čak ni uz američku vojnu pratnju.

Više od dva mjeseca brodarske linije pokušavaju pronaći siguran trenutak za izlazak iz moreuza. U normalnim okolnostima kroz Hormuški moreuz svakodnevno prođe oko 120 brodova, uključujući tankere koji prevoze gotovo 20 posto svjetskih zaliha nafte.

Međutim, svaki pokušaj isplovljavanja trenutno predstavlja veliki rizik i za teret i za posadu. Oštećenje broda vrijednog više miliona dolara moglo bi izazvati ogromne finansijske i logističke posljedice. Dodatni problem predstavljaju osiguravajuće kuće, jer ratne klauzule u polisama često ne obavezuju osiguravatelje da pokriju štetu na brodovima zahvaćenim ratnim djelovanjima.

Američka administracija kontaktirala je više brodarskih kompanija kako bi im ponudila učešće u projektu “Project Freedom”, izjavio je državni sekretar Marco Rubio. Ipak, veoma mali broj kompanija prihvatio je ponudu.

Danski brodarski gigant Maersk potvrdio je da je jedan od njegova dva broda bio među onima koji su prošli uz američku vojnu pratnju. Kompanija je saopštila da brod nije mogao napustiti Perzijski zaliv od početka sukoba u februaru.

Prema podacima kompanije S&P Global Commodities at Sea, ukupno deset brodova prošlo je kroz Hormuški moreuz u ponedjeljak, uključujući i dva broda pod američkom pratnjom.

Kompanija Hapag-Lloyd također je potvrdila za CNN da je razmatrala mogućnost korištenja američke vojne pratnje kako bi izvukla svoja četiri preostala broda iz moreuza prije nego što je operacija obustavljena.

Nils Haupt iz kompanije Hapag-Lloyd izjavio je da se situacija ponovo promijenila tokom noći i da sada moraju procijeniti da li i na koji način plan može funkcionisati.

Dodao je da novi napad na kontejnerski brod, u kojem je bilo i povrijeđenih, pokazuje koliko je prolazak tim područjem i dalje opasan.

Prema podacima International Maritime Organization, od početka rata projektilima su pogođena 32 broda, pri čemu je poginulo deset osoba, dok je najmanje dvanaest ljudi povrijeđeno.

IMO i dalje poziva brodove na maksimalan oprez, naglašavajući da vojna pratnja nije održivo dugoročno rješenje.

Izvori upoznati s pregovorima tvrde da su United States i Iran bliže postizanju dogovora o okončanju sukoba, ali američka administracija upozorava da su pregovori i ranije propadali u posljednjem trenutku.

Nakon što je Trump objavio pauzu projekta “Project Freedom”, Iran je saopštio da je siguran prolaz kroz Hormuški moreuz moguć prema “novim procedurama”. Teheran je formirao Upravu za moreuz Perzijskog zaliva, tijelo koje bi trebalo regulisati prolaz brodova, uključujući i naplatu taksi, prenijela je iranska državna televizija Press TV.

Sjedinjene Američke Države ranije su upozorile da Iran nema pravo kontrolisati ovaj međunarodni plovni put.

Ipak, prema riječima Genea Seroke, čak i uz američku vojnu pratnju, izlazak iz Hormuškog moreuza zahtijeva veoma preciznu sigurnosnu procjenu svake brodarske kompanije.

“Biće potrebno mnogo više povjerenja u sigurnost prolaska kroz moreuz prije nego što kompanije odluče napraviti taj korak”, poručio je Seroka.

