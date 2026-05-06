Novo povećanje penzija u najavi: Evo koliko će rasti u FBiH, a šta se čeka u RS

Prema najavama entitetskih vlada, u BiH bi trebalo doći do novog povećanja penzija. I dok se u FBiH zna koliki će biti iznos, u RS je sve još uvijek u fazama najava, bez preciziranja perioda i iznosa. Za Ratka Trifunovića, predsjednika Udruženja penzionera Republike Srpske penzije mogu biti veće.

Plata i inflacija

“Očekujemo vanredno povećanje penzije sada u augustu. Penzije su redovno usklađene 6,45 posto i Udruženje očekuje da se u augustu povećaju za 3,55 posto”, kazao je za Nezavisne novine.

Kada je o ovom entitetu riječ, penzioneri se oslanjaju na tri modela; redovno usklađivanje, političke odluke od kojih ovise vanredna povećanja te povremene dodatke, odnosno jednokratne pomoći. U ovom bh. entitetu penzija se obračunava prema procentu koji predstavlja polovinu zbira procenta promjene prosječne neto plate i procenta promjene potrošačkih cijena na godišnjem nivou u prethodnoj godini.

U Federaciji BiH novi model usklađivanja penzija, kombinuje rast potrošačkih cijena i prosječne plate u omjeru 60:40 ili 40:60, uz primjenu povoljnije opcije za penzionere.

Stečena prava ostaju zaštićena, a penzije se nijednim usklađivanjem ne mogu smanjiti.

Iznosi po stažu

Početkom godine u FBiH došlo je do povećanja penzija za 11,2 posto, dok bi u julu one, prema riječima premijera FBiH trebale biti uvećane za dodatnih, nešto manje od 6 posto, što bi u konačnici iznosilo 17 posto. U Republici Srpskoj od 1. januara ove godine uvećane su za 6,45 posto.

Najniža penzija u RS od januara iznosi 349,35 KM za 15 godina penzijskog staža, za penzionere koji su ostvarili staž od 15 i više godina, ali manje od 20, osiguran je iznos od 419,27 KM, dok staž od 20 i više, a manje od 30 godina, donosi penziju u iznosu od 489,16 KM. Penzioneri koji su radili 30 i duže godina, ali manje od 40 primaju 559,10 KM penzije, dok 40-godišnji staž donosi penziju od 698,89 KM.

U FBiH, trenutna najniža penzija od početka godine iznosi 666,76 KM, dok je zagarantovana 795,74 KM, dok najviša penzija iznosi 3.333,79 KM. Sa novim povećanjem u sedmom mjesecu, najniža penzija bi trebala iznositi približno 700 KM.