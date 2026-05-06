Da li bi Harley-Davidson trebao početi proizvoditi ovaj motor? Da, ali odluka nije bez rizika

Novi RMCR koncept donosi snažan dizajn i moderne performanse, ali ostaje pitanje može li privući novu generaciju vozača.

Sedamdesetih godina prošlog stoljeća, Harley-Davidson se suočavao s ozbiljnim izazovima, kako izvan tako i unutar vlastitih izložbenih salona. Kvalitet njegovih motocikala doveden je u pitanje pod ne baš pažljivim upravljanjem kompanije AMF, koja je u to vrijeme bila vlasnik. Istovremeno, val pristupačnih, snažnih i “modernijih” motocikala rastućih japanskih brendova privlačio je nove vozače, ali ne u Harleyjeve izložbene salone. Kao odgovor na to, kompanija je razvila model koji se činio kao solidan odgovor azijskoj konkurenciji: XLCR, poznatiji kao Harley Cafe Racer.

Dizajnirao ga je Willie G. Davidson, a odlikovale su ga elegantne, sportske linije, elegantna mala karoserija i V-Twin motor od 1000 ccm iz lakše Sportster linije. Iako je izgledao kao siguran uspjeh, model je zadržao neke tipične Harley probleme, uključujući jake vibracije, curenje ulja i četverostepeni mjenjač, ​​uz slabije performanse od japanskih konkurenata. Cafe Racer nije uspio pronaći kupce, te je vremenom postao kultni model 1970-ih, ali i primjer poslovnog neuspjeha. Proizvedeno je samo nekoliko hiljada primjeraka, a danas se mogu naći za oko 10.000 dolara.

Novi koncept RMCR pored modela XLCR iz 1970-ih, na čije se naslijeđe oslanja i koji u to vrijeme nije postigao tržišni uspjeh, Foto: Harley-Davidson

Harley-Davidson je razvio XLCR kako bi privukao mlađe vozače, a skoro 50 godina kasnije suočava se sa vrlo sličnim problemima. Novi vozači su ponovo rijetki, dok jezgro postojećih kupaca stari i rjeđe kupuje nove motocikle. Prodaja pada dvocifrenim stopama, a konkurencija dolazi iz Japana i Evrope, sa sve moćnijim kineskim proizvođačima koji već osvajaju evropska i azijska tržišta i uskoro bi mogli ući i na američko. Sve se ovo dešava na tržištu koje se postepeno smanjuje.

Serija uspješnih modela

Ali za razliku od AMF ere, Harley je sada modernizirana kompanija s kvalitetom izrade usporedivim s vodećim svjetskim proizvođačima i tržišnom kapitalizacijom od oko 2,2 milijarde dolara. Proširili su svoju ponudu s Pan Americom, avanturističkim motociklom s modernim V-Twin Revolution Max motorom koji proizvodi 150 konjskih snaga iz zapremine od 1.250 ccm. Novi Sportster, sada poznat kao Nightster, donosi suvremeni dizajn, tekuće hlađenje, ABS i niz modernih rješenja.

U tom kontekstu, postavlja se pitanje: zašto ne iskoristiti taj motor za reinterpretaciju klasičnog XLCR-a? Upravo to radi projekat RMCR (Revolution Max Cafe Racer), moderna verzija Cafe Racera koja se kao koncept pokazala vrlo uspješnom. Ostaje pitanje da li bi Harley trebao staviti ovaj model u serijsku proizvodnju – može li to privući nove kupce ili će završiti kao još jedan model koji skuplja prašinu u prodajnim salonima?

Argumenti za i protiv

Razloga za RMCR je mnogo. Dizajn je atraktivan i uspješno kombinuje naslijeđe originala sa modernim detaljima, kao što su dvostruki auspusi u Norton stilu. Novi motor nudi gotovo tri puta veću snagu od originalnog XLCR-a, sa modernom tehnologijom kao što su ubrizgavanje goriva, različiti načini vožnje i šestostepeni mjenjač. Harley je već dokazao da može pružiti moderne performanse, što je potvrđeno uspjehom modela Pan America.

RMCR bi se uklopio u novu generaciju Harleyjevih modela kao što su Pan America, Nightster i Sportster S, te bi mogao postati svojevrsni perjanica brenda. Ali postoje rizici. Poput originalnog XLCR-a, mogao bi biti previše udaljen od Harleyjevih tradicionalnih kategorija cruisera i touringa, te ga kupci možda neće prihvatiti.

Foto: Harley-Davidson

Dodatni izazovi uključuju konačni izgled proizvodnog modela i njegovu cijenu. Prekomjerna prilagođavanja zbog regulatornih zahtjeva mogla bi ugroziti dizajn, dok bi cijena trebala ostati ispod panameričkog nivoa, koji počinje od oko 20.000 dolara. Idealno bi bilo da se model pozicionira oko 15.000 dolara, što bi konkuriralo japanskim i evropskim proizvođačima, ali bi zadržalo prednost u dizajnu.

Zaključno, argumenti za pokretanje RMCR-a nadmašuju rizike. Harley-Davidsonu su potrebni novi kupci i svježa percepcija brenda. Model poput RMCR-a mogao bi razbiti stereotip da Harley proizvodi samo velike, teške motocikle za lojalne kupce i otvoriti vrata novoj generaciji vozača. Ako se pokaže konkurentnim i možda uđe u utrke, mogao bi značajno ojačati imidž brenda i privući novu publiku u izložbene salone – ili barem na njihove digitalne platforme.

William Roberson, saradnik Forbesa (link originalnog članka)