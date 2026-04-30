Nema više najjeftinijih automobila: Audi ukida svoja dva modela

Audi više neće proizvoditi svoja dva modela, supermini A1 i SUV Q2, te se očekuje da će se brend preusmjeriti na profitabilnija električa vozila. Iz autoindustrije stižu najave da će ukinuti modeli biti zamijenjeni potpuno električnim Audi A2. Također, proizvođač neće više proizvoditi ni Audi A8, dok je njegov novi SUV Q9 već na putu.

Super mini A1 bio je priuštivi model za sve one koji su željeli osjetiti ulazak u premium svijet automobila, te je zajedno sa Q2 samo u Velikoj Britaniji činio gotovo petinu Audijeve prodaje. Razlog zašto se Audi udaljava od manjih automobila, može biti profit, navodi sajt regit dodajući kako automobili poput Audija A1 privlače ljude brendu, ali ne generiraju iste marže kao veći SUV-ovi ili vrhunski električni modeli. U cijeloj industriji, proizvođači premium vozila prave slične poteze, dajući prioritet većim, skupljim vozilima i ulažući velika sredstva u tehnologiju električnih vozila; A1 i Q2 postali su žrtve te promjene.

Međutim, ukidanje najjeftinijih Audijevih modela nije ni iznenađenje, jer je njemačka kompanija ovu mogućnost najavila još u julu 2021. godine kada je otkrila da će ukinuti supermini nakon što se trenutna generacija iskoristi.

Audijev Q2 se proizvodio u fabrici u Ingolstadtu u Njemačkoj od 2016. godine, te je najstariji model kompanije u ponudi, dok se proizvodnja modela A1 vršila u Audijevoj fabrici u Martorellu u Španiji.