Objavljena prva zvanična procjena Pentagona američkog troška zbog rata u Iranu

Dajući prvu zvaničnu procjenu vojnih troškova SAD-a tokom rata u Iranu, visoki zvaničnik Pentagona Jules Hurst, kazao je kako je rat Sjedinjene Američke Države do sada koštao 25 ​​milijardi dolara. Nije precizirao šta je sve uključeno u procjenu troškova, niti da li se oni odnose i na projekcije obnove i popravke oštećene osnovne infrastrukture na Bliskom istoku, ali je zakonodavcima u Odboru za oružane snage Predstavničkog doma, pojasnio kako je većina ovog novca bila za municiju.

Nije jasno, piše Reuters, kako je Pentagon došao do iznosa od 25 milijardi dolara, s obzirom na to da je prema njihovom izvoru od prošlog mjeseca, administracija predsjednika Donalda Trumpa procijenila da je prvih šest dana rata koštalo Sjedinjene Države najmanje 11,3 milijarde dolara.

Ministar odbrane Pete Hegseth rekao je zakonodavcima da je cijena opravdana s obzirom na cilj SAD-a da osigura da Iran neće imati nuklearno oružje.

“Koliko biste platili da osigurate da Iran ne dobije nuklearnu bombu? Koliko biste platili?”, upitao je Hegseth.

Hegseth je u žestokim izjavama pokušao braniti iranski rat u širem smislu, rekavši da to nije kaljuža i napadajući demokratske zakonodavce kao “nesposobne” zbog kritikovanja nepopularnog sukoba.

“Nazivate to močvarom, dijeljenje propagande našim neprijateljima? Sram vas bilo zbog te izjave”, rekao je Hegseth kao odgovor Garamendiju i oštro kritizirao “nepromišljene, bezobzirne i defetističke” kongresne demokrate, piše Reuters.

Podsjećamo, SAD su zajedno sa Izraelom izvele napade na Iran 28. februara, dokje danas sukob zamrznut mirom, za mnoge analitičare veoma krhkim. Iako se u javnosti pojavljuju oprečne informacije o novim mogućim mirovnim pregovorima između Irana i SAD-a, za sada dvije delegacije, nakon pregovora u Islamabadu, u prvoj polovini aprila (završeni bez dogovora), nisu ponovo sjeli za pregovarački sto.

U međuvremenu globalne cijene nafte danas su premašile 120 dolara po barelu.