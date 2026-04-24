Bernard Arnault upozorio je na “svjetsku katastrofu” ako se rat s Iranom ne riješi

Milijarder i izvršni direktor kompanije LVMH Bernard Arnault upozorio je da bi rat s Iranom mogao dovesti do “svjetske katastrofe” ako se ne riješi, što je rijedak komentar jednog od najbogatijih ljudi na svijetu o sukobu, u vrijeme kada su luksuzni brendovi posljednjih sedmica zabilježili usporavanje potražnje.

Arnault je, govoreći na godišnjem sastanku dioničara LVMH-a u Parizu, rekao da se svijet “sada nalazi u prilično ozbiljnoj krizi na Bliskom istoku” i upozorio da bi se rat s Iranom mogao pretvoriti u “svjetsku katastrofu s vrlo ozbiljnim i vrlo negativnim ekonomskim posljedicama”, koji je objavio LVMH.

Ako se sukob nastavi, Arnault je rekao da je nemoguće predvidjeti ishod, ali je dodao da bi njegovo rješenje omogućilo kompanijama da se oporave i “nastave svoj normalni tok”.

LVMH je prošle sedmice saopštio da je sukob na Bliskom istoku negativno uticao na organski rast u posljednjem kvartalu, navodeći kao razlog usporavanje potrošnje u turizmu širom Evrope, dok je finansijska direktorica Cécile Cabanis tokom prezentacije rezultata izjavila da je potražnja pala i do 70 posto od početka rata krajem februara.

Dionice LVMH-a, kojima se trguje na berzi Euronext u Parizu, blago su pale, za 0,2 posto, u kasnim jutarnjim satima u četvrtak.

Bernard Arnault, REUTERS/Stephanie Lecocq

Dionice LVMH-a pale su za gotovo 15 posto u martu, nastavljajući pad od 26 posto ove godine, što je smanjilo tržišnu vrijednost luksuznog konglomerata na 228,8 milijardi dolara, sa prethodnih 268,9 milijardi dolara.

Arnault, koji je nekada bio najbogatija osoba na svijetu, sada je deveti najbogatiji, s procijenjenim bogatstvom od 149,2 milijarde dolara, zaključno s četvrtkom.

Cijena rata s Iranom za luksuzne brendove

Lideri u sektoru luksuzne robe Kering – čiji ključni brendovi uključuju Gucci, Balenciaga i Saint Laurent, između ostalih – i Hermès prošle sedmice su objavili kvartalne rezultate koji su razočarali investitore, rekavši da je potražnja za turizmom oslabila tokom rata s Iranom.

Hermès je saopštio da je njegova veleprodajna aktivnost “značajno” poremećena nižom prodajom u njegovim prodavnicama koncesija, posebno na Bliskom istoku i na aerodromima. Analitičarka UBS-a, Zuzanna Pusz, prošlog mjeseca je napisala da je “povećana globalna neizvjesnost izazvala značajnu nervozu među investitorima”, posebno među onima koji čekaju “dugo očekivani oporavak potražnje za luksuznom robom ove godine”.

Ključna pozadina

Arnaultov komentar o ratu s Iranom pruža rijedak uvid u to kako klasa milijardera gleda na ovaj sukob. Milijarder i bivši katarski premijer Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani upozorio je prošlog mjeseca da će iranski napadi na katarsku energetsku infrastrukturu samo gurnuti Bliski istok “prema ponoru ludog rata”. Dvonedeljno primirje, koje je trebalo isteći u srijedu, vjerovatno će biti produženo nakon što je američki predsjednik Donald Trump u utorak izjavio da očekuje da će Iran postići dogovor, iako su pregovori u međuvremenu obustavljeni.

Ty Roush, Forbes

Please enable JavaScript

