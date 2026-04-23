Kako su Picasso, Van Gogh i Cézanne finansirali milijarderski stil života Leona Blacka uz pomoć Epsteina

Autor teksta John Hyatt za Forbes donosi detaljan uvid u to kako su umjetnička djela postala ključni finansijski alat u bogatstvu američkog milijardera Leona Blacka.

Dokumenti povezani s Jeffrey Epsteinom otkrivaju razmjere privatne kolekcije umjetnina investicijskog magnata Leona Blacka, ali i način na koji ju je koristio za dodatno uvećanje svog bogatstva. Decenijama je Black gradio reputaciju jednog od najmoćnijih kolekcionara na svijetu, kupujući remek djela muzejske vrijednosti.

Međutim, njegova dugogodišnja povezanost s Epsteinom, posebno isplate od oko 170 miliona dolara za finansijske i poreske savjete tokom šest godina, ozbiljno su narušile njegov ugled. U martu 2021. godine Black je podnio ostavku na mjesto izvršnog direktora kompanije Apollo Global Management, a nekoliko dana kasnije napustio je i funkciju predsjednika odbora povjerenika Muzeja moderne umjetnosti.

Najnoviji dokumenti pokazuju da je Epstein pomogao Blacku da svoju kolekciju pretvori u sofisticirani finansijski instrument. Umjesto da bude samo lična strast, kolekcija radova umjetnika poput Pablo Picasso, Paul Cézanne i Claude Monet bila je sistematski organizovana, procijenjena i korištena kao zalog za ogromne kredite. Epstein je pomagao u upravljanju kolekcijom, pretvarajući slike u kolateral koji je omogućio pristup stotinama miliona dolara gotovine.

U.S. Justice Department/Handout via REUTERS

Prema dokumentima, entiteti pod Blackovom kontrolom založili su umjetnine vrijedne milijardu dolara za kredit kod Bank of America još 2014. godine. Do 2017. vrijednost založenih djela porasla je na 1,4 milijarde dolara. Među najvrjednijim djelima koja su korištena kao garancija nalaze se radovi umjetnika poput Piet Mondrian, Constantin Brâncuși i Claude Monet.

Dokumenti pokazuju da je Black već 2016. imao više od pola milijarde dolara kredita osiguranih umjetninama. Ukupni zajmovi iznosili su 631 milion dolara, od čega je najveći dio bio vezan za kompaniju Narrows LLC. Iste godine njegova kolekcija procijenjena je na tri milijarde dolara, uz nerealiziranu dobit od jedne milijarde.

Stručnjaci procjenjuju da je vrijednost kolekcije u međuvremenu dodatno porasla. Djela vrhunskih umjetnika rijetko gube vrijednost, naprotiv, smatraju se najpoželjnijim investicijama među kolekcionarima visoke klase.

Korištenjem umjetnina kao kolaterala, Black je mogao dolaziti do velikih iznosa novca bez plaćanja poreza na kapitalnu dobit, što je strategija poznata kao kupi, posudi, umri. Osim toga, koristio je i svoj udio u kompaniji Apollo Global Management kao osnovu za dodatno zaduživanje.

Danas se njegovo bogatstvo procjenjuje na 13,6 milijardi dolara, od čega oko 6,6 milijardi otpada na umjetnine, gotovinu i druge investicije, dok ostatak čini njegov udio u kompaniji Apollo.

Uprkos kontroverzama, Black je kroz svoju kolekciju ostvario snažan uticaj u svijetu umjetnosti, posebno kroz saradnju s Muzejom moderne umjetnosti u New Yorku, gdje su njegova donirana djela i dalje izložena, često bez da posjetioci znaju ko stoji iza njih.

