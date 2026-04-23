Dizel nešto jeftiniji u BiH dok nafta divlja na svjetskom tržištu

U trenutku kada cijene nafte na svjetskom tržištu bilježe novi rast i dostižu psihološku granicu od 100 dolara po barelu, Federacija Bosne i Hercegovine bilježi suprotan trend, blagi ali kontinuirani pad cijena dizela. Prema zvaničnim podacima Federalnog ministarstva trgovine, prosječna cijena dizela 23. aprila iznosi 3,58 KM po litru, što predstavlja smanjenje od 0,04 KM u odnosu na prethodni dan. Istovremeno, cijena bezolovnog benzina 95 ostaje stabilna već gotovo sedmicu dana na nivou od 2,93 KM po litru.

Ovaj naizgled paradoksalan razvoj događaja, pad cijena na domaćem tržištu uprkos globalnom rastu, nije slučajan. On je rezultat direktne intervencije države kroz Odluku o kontroli cijena, kojom su strogo ograničene marže distributera. Maksimalna marža za veleprodaju iznosi 0,06 KM po litru, dok je za maloprodaju ograničena na 0,25 KM. Ove mjere već duže vrijeme djeluju kao amortizer, štiteći građane i privredu od naglih tržišnih udara koji dolaze izvana.

REUTERS/Yves Herman

U pozadini svega stoji kompleksna geopolitička slika. Napetosti na Bliskom istoku, uz slabljenje nade za stabilizaciju tog regiona, guraju cijene sirove nafte prema gore. Referentna Brent nafta trenutno se prodaje za oko 103 dolara po barelu, što tradicionalno signalizira pritisak na rast cijena goriva širom svijeta. Međutim, za razliku od mnogih drugih zemalja, tržište u Federaciji BiH ne reaguje direktno na te promjene zahvaljujući administrativnim ograničenjima, javlja FENA.

Ipak, ova stabilnost ima i svoju drugu stranu. Dugoročno posmatrano, ovakve mjere mogu dovesti do smanjenja tržišne konkurencije i pritiska na distributere, posebno ako globalne cijene nastave rasti. U takvom scenariju, kompanije bi mogle biti suočene s padom profitabilnosti, što potencijalno otvara prostor za nestašice ili smanjenje investicija u sektor.

Kontrola nad primjenom ovih mjera provodi se kontinuirano. Federalni i kantonalni tržišni inspektori aktivno nadziru formiranje cijena, s posebnim fokusom na kalkulacije koje koriste distributeri. Cilj je spriječiti zloupotrebe i osigurati da svaka promjena cijena bude u skladu s propisima.

Dodatno, građanima je još od 2019. godine na raspolaganju mobilna aplikacija “FMT FBiH oil info”, koja omogućava uvid u aktuelne cijene goriva na benzinskim pumpama širom Federacije. Time se povećava transparentnost tržišta i daje potrošačima alat za donošenje informiranih odluka.

U konačnici, situacija u Federaciji BiH predstavlja rijedak primjer gdje domaća regulativa uspijeva ublažiti globalne ekonomske šokove. No, pitanje koje ostaje otvoreno jeste koliko dugo će ovakav balans biti održiv ukoliko se trend rasta cijena nafte nastavi.

