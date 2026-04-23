EU pokušava zaustaviti Trumpov posao na Južnoj interkonekciji?

Evropska unija pokušava zaustaviti ili barem usporiti dodjelu unosnog ugovora za projekat Južne interkonekcije u Bosni i Hercegovini kompaniji povezanoj s ljudima iz bliskog kruga Donalda Trumpa, objavio je Guardian u ekskluzivnom tekstu pozivajući se na dokumente koje je imao na uvid.

Britanski list navodi da bi ovaj potez mogao otvoriti novu liniju sukoba između Brisela i Washingtona, nakon ranijih sporova oko trgovine, Ukrajine i vojne potrošnje, jer je riječ o prvom slučaju u kojem je EU direktno osporila poslovni projekat koji se dovodi u vezu s Trumpovim okruženjem.

Riječ je o projektu Južne interkonekcije, gasovodu koji bi BiH povezao s hrvatskom mrežom i LNG terminalom na Krku, čime bi zemlja dobila alternativu ruskom gasu.

Prema Guardianu, posao se pokušava dodijeliti američkoj firmi AAFS Infrastructure and Energy, registriranoj u Wyomingu u novembru prošle godine. Kompanija nije objavila vlasničku strukturu, a list navodi da je predstavljaju Jesse Binnall, Trumpov lični advokat, i Joe Flynn, brat bivšeg savjetnika za nacionalnu sigurnost Michaela Flynna.

N1

Guardian piše da je kompanija, iako bez vidljivog iskustva na ovakvim infrastrukturnim projektima, najavila ulaganja od 1,5 milijardi dolara u gasovod i drugu infrastrukturu u BiH.

Dodatne kontroverze izazvale su izmjene zakona usvojene u martu, za koje je Transparency International BiH upozorio da stvaraju “opasan presedan”, jer bi investitor bio određen direktno zakonom, bez tendera.

Nekoliko dana kasnije, navodi Guardian, šef Delegacije EU u BiH Luigi Soreca poslao je privatno upozorenje domaćim vlastima u kojem je poručio da zakoni iz energetskog sektora moraju biti temeljno usklađeni s Evropskom unijom.

Kako je naveo, BiH time može “nastaviti napredovati na evropskom putu i izbjeći propuštanje prilika za dalju integraciju, kao i finansijske mogućnosti”.

Guardian zaključuje da Brisel sada rizikuje da ključni energetski projekat na Balkanu završi pod kontrolom američke firme povezane s Trumpovim krugom – u trenutku kada EU pokušava smanjiti energetsku zavisnost regiona od Rusije.

Please enable JavaScript

