Ko je zaradio milione od opklada prije udara na Iran – sumnja na insajdersku trgovinu

Slika globalnih finansijskih tokova 2026. godine se suštinski preoblikovala pojavom „informacijskog kapitalizma“, koncepta u kojem se geopolitički ishodi pretvaraju u robu putem decentralizirane blockchain infrastrukture. Nekada nedostižne i beznačajne spekulativne platforme, tržišta predviđanja uzdigla su se do sistemskih pokretača nestabilnosti na primarnim tržištima roba i kapitala. Međutim, kako ova tržišta rastu, sve više razotkrivaju opasno preklapanje državnih tajni, rupa u zakonu i dosad nezabilježenih oblika insajderske arbitraže.

Brzo širenje takozvanih „event kontrakata“ stvorila je plodno tlo za informacione asimetrije. Event kontrakt (eng.: event contract) je derivat sa binarnim ishodom i ograničenim rizikom koji omogućava učesnicima na tržištu da špekulišu o ishodu određenog događaja. Za razliku od uobičajenog fjučersa, koji prati kretanje cijene nekog sredstva kroz kontinuirani raspon vrijednosti, event kontrakt se isključivo svodi na odgovor “da” ili “ne” na konkretno pitanje, npr.: Hoće li SAD izvesti vazdušni napad na Iran u naredna 24 sata? Ako se događaj dogodi, kontrakt se rješava u korist “da” opcije; u suprotnom ide u korist “ne” opcije.

Rupe u zakonu i vakuum u sprovođenju mjera

Srž kontroverze odnosi se na upotrebu ovih platformi za brzo monetiziranje materijalnih i povjerljivih informacija (MNPI). Na samom početku vojne kampanje Operacija Epic Fury, što je bio kodni naziv za koordinirane udare SAD-a i Izraela na iransku vojnu i nuklearnu infrastrukturu, tržišta predviđanja postala su svojevrsne „žive berze“ za one koji su unaprijed raspolagali informacijama o napadima.

U noći 27. februara 2026., nekoliko sati prije nego što su započeli američko-izraelski udari na Iran, na platformama koje se bave ovom vrstom predviđanja zabilježena je neuobičajena aktivnost. Oko 150 naloga plasiralo je opklade u ukupnom iznosu od preko 855.000 dolara na scenarij udara u naredna 24 sata, uprkos činjenici da je tržište davalo vjerovatnoću od svega 17% za takav scenarij. Trgovac koji je ponudio svoj ulog sa profila pod nazivom „Magamyman“, zaradio je preko 553.000 dolara u samo jednoj noći, precizno tempirajući svoju opkladu na američke udare na Iran i to samo 71 minutu prije nego što su vijesti o napadima uopće objavljene, a dok je tržište i dalje procjenjivalo vjerovatnoću za takvo što na svega 17%.

Napadi su rezultirali smrću iranskog vrhovnog vođe Alija Khameneija, koji je ubijen u izraelskom zračnom napadu 28. februara. Forenzička analiza profesora Pravnog fakulteta Univerziteta Columbia Joshue Mittsa, u koautorstvu s profesorom Moranom Ofirom sa Univerziteta u Haifi, pokazuje da istaknuta grupa „sumnjivih profila“ ostvaruje stopu uspješnosti od čak 70%, što je statistički neodrživo na čisto spekulativnom tržištu, a da je njihov ukupni procijenjeni profit veći od 143 miliona dolara.

Kompanije poput Kalshi i Polymarket uspješno su iskoristile veliku pravnu sivu zonu tvrdeći da event kontrakti nisu kockanje, već „swapovi“ ili „opcije“ u skladu sa Zakonom o robnim berzama (Commodity Exchange Act). Ova klasifikacija omogućava platformama da zaobiđu strogi nadzor na nivou saveznih država i da djeluju pod isključivom jurisdikcijom Komisije za trgovinu robnim fjučersima (CFTC). Takva savezna nadležnost stvorila je regulatorni vakuum u kojem država formalno ima isključivu kontrolu, ali bez resursa ili političke volje da efikasno nadzire tržišta koja su iz toga proizašla.

U noći 27. februara, nekoliko sati prije nego što su započeli američko-izraelski udari na Iran, na platformama koje se bave ovom vrstom predviđanja zabilježena je neuobičajena aktivnost. Oko 150 naloga plasiralo je opklade u ukupnom iznosu od preko 855.000 dolara na scenarij udara u naredna 24 sata

Kriza implementacije mjera dodatno je produbljena kadrovskim urušavanjem CFTC-a. Do februara 2026., ključni ured za sprovođenje mjera ove institucije u Chicagu ostao je bez ijednog pravnika za vođenje postupaka, nakon što je posljednji pravnik podnio ostavku početkom mjeseca. Pod vodstvom predsjednika Michaela Seliga, koji je na tu funkciju stupio 22. decembra 2025. kao 16. predsjednik agencije, CFTC se fokusirao na pristup koji favorizira inovacije, uz smanjeni fokus na agresivne sudske postupke, što je trend koji je započet još za vrijeme vršiteljice dužnosti predsjednice Caroline Pham.

Razmjere kolapsa su više nego vidljive: u fiskalnoj 2024. godini CFTC je kroz 58 postupaka osigurao 17,1 milijardu dolara novčanih sankcija, dok je u fiskalnoj 2025., taj iznos pao na približno 9,2 miliona dolara kroz samo 13 postupaka. Ovaj institucionalni pad dogodio se upravo u trenutku kada agencija treba nadzirati naglu ekspanziju tržišta predviđanja.

Makroekonomski efekti i moralna kriza

Ova tržišta danas služe kao vodeći indikatori za primarna robna tržišta, posebno naftu. Trgovci koriste tzv. „TACO“ (Trump Always Chickens Out – Trump se uvijek povuće) strategije, oslanjajući se na signale s tržišta predviđanja kako bi predvidjeli promjene u predsjedničkim odlukama koje se tiču vojnih prijetnji ili ekonomskih ultimatuma.

Dana 23. marta 2026., više od 500 miliona dolara u naftnim fjučersima trgovano je u samo 15 minuta prije nego što je predsjednik SAD-a objavio na Truth Socialu da su razgovori s Iranom „vrlo dobri i produktivni“, najavljujući pauzu u napadima. Ovako nešto snažno sugeriše da je neko iz neposrednog okruženja administracije Donalda Trumpa unaprijed znao šta će se desiti. Kao odgovor na ovu i slične opklade, američki regulatori, uključujući CFTC, navodno su pokrenuli istrage o svim sumnjivim transakcijama.

Brzo širenje takozvanih „event kontrakata“ stvorila je plodno tlo za informacione asimetrije. Event kontrakt je derivat sa binarnim ishodom i ograničenim rizikom koji omogućava učesnicima na tržištu da špekulišu o ishodu određenog događaja.

Iza tehničkih aspekata tržišta predviđanja krije se duboka moralna kriza. Kritičari, poput senatora Chrisa Murphyja, upozoravaju na „duhovnu korupciju“, postavljajući pitanje: „Šta se događa s nama kada svako moralno pitanje u ovoj zemlji postane tržište? Zar ne gubimo nešto? Zar ne počinjemo iznutra propadati,“ ukazujući na komodifikaciju ljudske patnje, uključujući klađenje na sudbine političkih lidera i ishode vojnih napada.

Iako predloženi zakon pod imenom „BETS OFF“, koji su Murphy i zastupnik Greg Casar predstavili 17. marta 2026., nastoji zabraniti klađenje na smrtonosne državne radnje i osjetljive političke odluke, tržišta predviđanja i dalje funkcionišu kao svojevrsna lutrija za odavaoce državnih tajni.