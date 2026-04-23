Edward na ulicama Varšave juri divlje životinje – nova era robotike

Nedavni prizor sa ulica Varšave ostavio je u nevjerici ljude širom svijeta: humanoidni robot kojeg su Poljaci nazvali Edward Warchocki viđen je kako u laganom trku pokušava “ukrotiti” krdo divljih svinja koje su zalutale na parking u centru grada. Iako su veprovi uglavnom ignorisali svog “progonitelja”, eksperiment koji je pokrenuo preduzetnik Radoslaw Grzelaczyki i AI programer Bartosz Idzik, postao je viralni hit.

Edward nije još jedna skupa igračka, već prilagođeni model G1 robota kineske kompanije Unitree, opremljen ruksakom, štitnicima za koljena i svjetlima na kacigi. On predstavlja prodor umjetne inteligencije u sfere života rezervisane samo za ljude.

G1 je visok oko 127 centimetara i težak 35 kilograma, a njegova cijena od 99.000 RMB (oko 25.000 KM ili €12.780) čini ga dostupnim istraživačkim alatom. Dok se Edward na ulicama bavi marketingom, promovišući luksuzni sat vrijedan 80.000 zlota (oko 36.500 KM), njegova braća u ekstremnim uslovima, poput snježnih polja Xinjianga na -47,4°C, dokazuju da robotika prestaje biti šala i postaje ozbiljan faktor globalne ekonomije i sigurnosti.

Sprint u budućnost: Brži od Bolta?

Ako ostavimo komičnu potjeru u Poljskoj po stranu, vidjet ćemo da je robotika danas evoluirala u demonstraciju sirove snage i brzine. Kompanija Unitree Robotics nedavno je objavila video svog modela H1 koji na atletskoj stazi postiže brzinu od 10,1 metara u sekundi. Poređenja radi, prosječna brzina Usaina Bolta tokom njegovog svjetskog rekorda iznosila je 10,44 m/s. Analitičari predviđaju da će humanoidni roboti probiti barijeru od 10 sekundi na 100 metara već do sredine 2026. godine.

Tržište humanoidnih robota postaje sve zasićenije, konkurentnije i nemilosrdnije. Dok Unitree uskoro planira lansiranje pristupačnijeg modela R1, po cijeni od oko 4.000 dolara (oko 7.000 KM), drugi igrači poput MirrorMe predstavljaju robota Bolta, sposobnog za identične brzine od 10 m/s. Napredak je očit u svakom zglobu: njihov H1 posjeduje motor visoke snage i bateriju od 15 Ah (kapaciteta 0,863 kWh), što mu omogućava stabilnost čak i kada ga se fizički ometa tokom kretanja.

Maratonci bez daha

Krunski dokaz robotskog napretka dogodio se na polumaratonu u Pekingu. Robot Lightning (Munja) kineskog brenda mobilnih telefona Honor, prešao je stazu dugu 21 kilometar za nevjerovatnih 50 minuta i 26 sekundi. Ovaj rezultat ne samo da je zasjenio sve ljudske trkače u polumaratonu, već je srušio i zvanični muški svjetski rekord Jacoba Kiplima koji iznosi 57:20.

Samo godinu dana ranije, najbolji robotski rezultat na istoj stazi bio je preko 2 sata i 40 minuta, uz brojne padove. Danas, sa investicijama u robotiku koje su u Kini 2025. godine dosegle 73,5 milijardi juana (oko 18,3 milijarde KM ili €9,36 milijardi), humanoidni roboti više nisu samo šaljivi kuriozitet.

Honorov humanoidni robot Lightning pobjedio na pekinškom polu-maratonu 19. aprila, 2026., Foto: REUTERS/Maxim Shemetov

Oni postaju mašine koje nadmašuju ljudske fizičke granice. Dok gledaoci sa oduševljenjem, ali i dozom straha, posmatraju ove mašine kako jure stazama brzinom od 25 km/h, jasno je da je era u kojoj će roboti obavljati opasne poslove, pomagati starijima ili gasiti požare, već stigla.