Bogatstvo nasljednice L'Oreala poraslo je za šest milijardi dolara – dionice firme rastu zahvaljujući snažnoj zaradi

Dionice L’Oréala naglo su porasle u četvrtak, čime je bogatstvo nasljednice kompanije Françoise Bettencourt Meyers povećano za više od 6 milijardi dolara, nakon što je kozmetički gigant nadmašio očekivanja analitičara i u prvom kvartalu ove godine prijavio rast prodaje od 7,6%.

Nakon otvaranja tržišta u Evropi, cijena dionica L'Oreala porasla je za 8,21% na 373,20 eura (436,40 dolara). Prema procjenama Forbesa, porast vrijednosti dionica povećao je neto vrijednost Bettencourt Meyers za 6,1 milijardu dolara, te ona sada iznosi 94,4 milijarde dolara. Povećanje bogatstva gurnulo je francusku milijarderku na 20. mjesto na Forbesovoj listi najbogatijih ljudi na svijetu u stvarnom vremenu, nakon što je s te pozicije zamijenila najbogatiju osobu u Aziji, Mukesha Ambanija.

Bettencourt Meyers je druga najbogatija žena na svijetu, odmah iza nasljednice Walmarta i filantropkinje Alice Walton, čije se bogatstvo procjenjuje na 136 milijardi dolara.

Bettencourt Meyers se prošle godine povukla iz upravnog odbora L'Oreala i predala mjesto potpredsjednice svom sinu, Jean-Victoru Meyersu.

Šta znamo o zaradi L'oreala u prvom kvartalu?

Najveći svjetski kozmetički brend prijavio je prodaju od 12,15 milijardi eura (14,2 milijarde dolara) u prvom kvartalu 2026. godine, što je porast od 7,6% u odnosu na isti period prošle godine. Ovo je znatno nadmašilo procjene analitičara od oko 3-4% rasta prodaje. Kompanija je saopštila da se oporavak koji je zabilježen u drugoj polovini 2025. godine na dva najveća tržišta, SAD-u i Kini, nastavio i u posljednjem kvartalu, te da je “nadmašio tržište u oba”.

Izvještaji drugih luksuznih brendova

Povećanje prodaje L'Oreala dolazi u kontekstu izvještaja drugih evropskih luksuznih brendova poput LVMH-a, Hermesa i matične kompanije Guccija, Keringa, da je prodaja u regiji Bliskog istoka pogođena ratom u Iranu. LVMH je saopštio da je rat smanjio ukupnu prodaju grupe za najmanje 1% u prvom kvartalu zbog pada potrošnje u Zaljevu i pada turizma u Evropi. Izvršni direktor i predsjedavajući LVHM-a, Bernard Arnault, najbogatija osoba u Evropi, zabilježio je pad svog bogatstva sa 171 milijarde dolara na početku ove godine na 148 milijardi dolara u četvrtak, zbog pada cijene dionica LVHM-a.

Siladitya Ray, Forbes