Ovi milijarderi bili su na večeri u Bijeloj kući sa kraljem Charlesom

Najmanje 10 milijardera večeralo je s britanskim kraljem Charlesom III i kraljicom Camillom u Bijeloj kući u utorak. Na listi gostiju bili su sudije Vrhovnog suda, generalni direktori kompanija, voditelji Fox Newsa, kao i lični prijatelji i donatori američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Ovo su milijarderi koji su bili na listi gostiju:

Marc Andreessen: Trumpov donator i investitor iz Silicijske doline, čije se bogatstvo procjenjuje na 1,9 milijardi dolara.

Jeff Bezos: Osnivač Amazona, bivši Trumpov kritičar koji mu je kasnije postao prijatelj, s procijenjenim bogatstvom od 268,4 milijarde dolara.

Tim Cook: Još jedan bivši Trumpov protivnik koji je s njim razvio odnos tokom predsjednikovog drugog mandata. Izvršni direktor Applea, koji je nedavno najavio da će se penzionisati u septembru, vrijedi procijenjenih 2,8 milijardi dolara.

Pepe Fanhul: Trumpov dugogodišnji prijatelj i važan donator. Šećerni magnat iz Palm Beacha i njegova porodica kontrolišu carstvo nekretnina i šećera čija se vrijednost procjenjuje na više od četiri milijarde dolara.

Jensen Huang: Izvršni direktor Nvidije i ključni uticajni faktor u oblikovanju politike Bijele kuće o vještačkoj inteligenciji. Njegovo bogatstvo se procjenjuje na 181,9 milijardi dolara.

Robert Kraft: Vlasnik New England Patriotsa i dugogodišnji Trumpov prijatelj, čija se vrijednost procjenjuje na 13,8 milijardi dolara.

Howard Lutnick: Sekretar za trgovinu i bivši izvršni direktor kompanije Cantor Fitzgerald, čija se vrijednost procjenjuje na 7,4 milijarde dolara.

John Paulson: Trumpov veliki donator i menadžer hedge fonda, čije se bogatstvo procjenjuje na četiri milijarde dolara.

Isaac Perlmutter: Trumpov dugogodišnji prijatelj i glavni donator, bivši šef Marvela, čija se vrijednost procjenjuje na 5,2 milijarde dolara.

Steve Schwarzman: Izvršni direktor Blackstonea i donator Trumpa, čija se vrijednost procjenjuje na 39,9 milijardi dolara.

Ko je još bio na večeri?

Prva dama Melania Trump.

Trumpova djeca Eric, Ivanka i Tiffany, kao i njihovi supružnici.

Predsjednik Vrhovnog suda John Roberts i sudije Samuel Alito Jr., Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh i Clarence Thomas.

Voditelji Fox Newsa Bret Baier, Maria Bartiromo, Ainsley Earhardt, Greg Gutfeld, Laura Ingraham i izvršna direktorica Fox News Media, Suzanne Scott.

Bilo je i:

Glavni urednik New York Posta Keith Poole;

Izvršni direktor Newsmaxa Christopher Ruddy;

Golfer Rory McIlroy;

Izvršni direktor Salesforcea, Marc Benioff ;

Izvršni direktor Paramounta David Ellison;

Globalni predsjednik Boeinga Brendan Nelson;

Izvršna direktorica BP-a Meg O'Neill;

Predsjednica kompanija Alphabet i Google i glavna direktorica za investicije Ruth Porat.

Sara Dorn, Forbes