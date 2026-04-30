Ovi milijarderi bili su na večeri u Bijeloj kući sa kraljem Charlesom
Najmanje 10 milijardera večeralo je s britanskim kraljem Charlesom III i kraljicom Camillom u Bijeloj kući u utorak. Na listi gostiju bili su sudije Vrhovnog suda, generalni direktori kompanija, voditelji Fox Newsa, kao i lični prijatelji i donatori američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Ovo su milijarderi koji su bili na listi gostiju:
Marc Andreessen: Trumpov donator i investitor iz Silicijske doline, čije se bogatstvo procjenjuje na 1,9 milijardi dolara.
Jeff Bezos: Osnivač Amazona, bivši Trumpov kritičar koji mu je kasnije postao prijatelj, s procijenjenim bogatstvom od 268,4 milijarde dolara.
Tim Cook: Još jedan bivši Trumpov protivnik koji je s njim razvio odnos tokom predsjednikovog drugog mandata. Izvršni direktor Applea, koji je nedavno najavio da će se penzionisati u septembru, vrijedi procijenjenih 2,8 milijardi dolara.
Pepe Fanhul: Trumpov dugogodišnji prijatelj i važan donator. Šećerni magnat iz Palm Beacha i njegova porodica kontrolišu carstvo nekretnina i šećera čija se vrijednost procjenjuje na više od četiri milijarde dolara.
Jensen Huang: Izvršni direktor Nvidije i ključni uticajni faktor u oblikovanju politike Bijele kuće o vještačkoj inteligenciji. Njegovo bogatstvo se procjenjuje na 181,9 milijardi dolara.
Robert Kraft: Vlasnik New England Patriotsa i dugogodišnji Trumpov prijatelj, čija se vrijednost procjenjuje na 13,8 milijardi dolara.
Howard Lutnick: Sekretar za trgovinu i bivši izvršni direktor kompanije Cantor Fitzgerald, čija se vrijednost procjenjuje na 7,4 milijarde dolara.
John Paulson: Trumpov veliki donator i menadžer hedge fonda, čije se bogatstvo procjenjuje na četiri milijarde dolara.
Isaac Perlmutter: Trumpov dugogodišnji prijatelj i glavni donator, bivši šef Marvela, čija se vrijednost procjenjuje na 5,2 milijarde dolara.
Steve Schwarzman: Izvršni direktor Blackstonea i donator Trumpa, čija se vrijednost procjenjuje na 39,9 milijardi dolara.
Ko je još bio na večeri?
Prva dama Melania Trump.
Trumpova djeca Eric, Ivanka i Tiffany, kao i njihovi supružnici.
Predsjednik Vrhovnog suda John Roberts i sudije Samuel Alito Jr., Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh i Clarence Thomas.
Voditelji Fox Newsa Bret Baier, Maria Bartiromo, Ainsley Earhardt, Greg Gutfeld, Laura Ingraham i izvršna direktorica Fox News Media, Suzanne Scott.
Bilo je i:
- Glavni urednik New York Posta Keith Poole;
- Izvršni direktor Newsmaxa Christopher Ruddy;
- Golfer Rory McIlroy;
- Izvršni direktor Salesforcea, Marc Benioff ;
- Izvršni direktor Paramounta David Ellison;
- Globalni predsjednik Boeinga Brendan Nelson;
- Izvršna direktorica BP-a Meg O'Neill;
- Predsjednica kompanija Alphabet i Google i glavna direktorica za investicije Ruth Porat.
Sara Dorn, Forbes