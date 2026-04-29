O'Leary upozorava da bi evropske aviokompanije mogle propasti ako cijena goriva ne padne

Evropske aviokompanije bi mogle propasti ako cijena mlaznog goriva ostane visoka tokom ljeta, upozorio je izvršni direktor niskotarifne aviokompanije Ryanair, Michael O'Leary.

Rekao je za CNBC da je njegova kompanija zaštićena jer je osigurala 80 posto goriva, ali je predvidio “prave kolapse” drugih aviokompanija ako cijena mlaznog goriva ne padne.

Cijena je naglo porasla otkako je ključni Hormuški moreuz blokiran nakon početka rata na Bliskom istoku 28. februara.

“Cijene su eksplodirale od marta. Jet A-1 je u martu koštao oko 80 dolara po barelu. Sada je 150 dolara”, rekao je O'Leary iz CNBC-a na konferenciji Norges Bank Investment Management u Oslu.

Prosječna cijena mlaznog goriva porasla je na 179 dolara po barelu u sedmici koja je završila 24. aprila, prema podacima IATA-inog monitora cijena mlaznog goriva.

“Ako cijene ostanu visoke duže ovog ljeta, mislimo da će se brojni naši konkurentski avio-prevoznici u Evropi suočiti s ozbiljnim finansijskim poteškoćama”, rekao je.

Dodao je da misli da će doći do pada.

“Ako cijena ostane na 150 dolara po barelu u julu, augustu i septembru, vidjet ćete pad u evropskim aviokompanijama, a to bi vjerovatno bilo dobro za poslovanje Ryanaira na srednji rok.”

Dodao je: “Mi smo najbolje zaštićena aviokompanija u Evropi.”

„Možemo garantovati ljudima da neće biti povećanja cijena, dodatnih naknada za gorivo, niti povećanja cijena goriva bez obzira na to šta će se desiti s ljetnom ponudom“, nastavio je O'Leary.

Rekao je da je prije nekoliko sedmica postojala zabrinutost zbog snabdijevanja avionskim gorivom u Velikoj Britaniji, ali da se situacija od tada poboljšala.

Šef Međunarodne agencije za energiju izjavio je prošle sedmice za CNBC da bi Evropa mogla osjetiti posljedice nestašice mlaznog goriva za samo šest sedmica.

To zavisi od “koliko će moći uvesti s međunarodnih tržišta kako bi zamijenili izgubljene zalihe s Bliskog istoka, koje su ranije činile 75 posto neto uvoza mlaznog goriva u Europi”, navodi se u izjavi poslanoj e-poštom od strane IEA.

O'Leary je rekao da Hormuški moreuz mora biti ponovo otvoren “što je prije moguće”.

EasyJet, još jedan evropski niskotarifni prevoznik, saopštio je da je u martu imao dodatne troškove goriva od 25 miliona funti, ili oko 34 miliona dolara, te da je zabilježio osnovni gubitak između 540 i 560 miliona funti, ili između 675 i 700 miliona dolara, za šest mjeseci do 31. marta.

Kompanija je osigurala 70 posto ljetnog goriva po cijeni od 706 dolara po metričkoj toni mlaznog goriva, dok je ostatak i dalje izložen nestabilnim kretanjima cijena. EasyJet i dalje očekuje da će morati smanjiti troškove i povećati cijene.

Njemačka Lufthansa otkazala je 20.000 kratkih letova do oktobra, kako bi uštedjela 40.000 metričkih tona mlaznog goriva i smanjila broj neprofitabilnih letova.

Skandinavska aviokompanija SAS objavila je da otkazuje 1.000 letova u aprilu zbog troškova goriva, dok holandski KLM smanjuje kapacitet za 80 letova zbog rasta cijena kerozina.

